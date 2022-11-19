Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet 15. Sezona Coşkuyla Başladı

Yazar
Rabia Çolak
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“Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet” 15. yılında Martı Kitap Kulübü çatısı altında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kitap ile Sohbet etkinliği 15. sezonuna 8 Kasım 2022 Salı günü İstanbul Oyuncak Müzesi’nde onur üyeleri yazarların ve kitapseverlerin katılımıyla başladı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre yüz yüze geçekleştirilemeyen etkinliğin sezon açılışında yazarlar Deniz Yüce Başarır, Elvan Kaya Aksarı, Figen Şakacı, Fuat Sevimay, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Orhan Bahtiyar ve Zeynep Göğüş yer aldılar. Yazarlarla herkese faydalı, hoş sohbet bir gün  gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yazarlara ait kitapların yanı sıra Türkiye’deki okur oranı, dünyadaki ve ülkemizdeki kitap kulüpleri, yazarların kitap kulüpleri hakkındaki düşünceler konuşulan konular arasındaydı. Yasemin Sungur’un yöneticiliğinde gerçekleştirilen sohbetin ardından kitapseverler yazarlara sorularını yönelttiler.

Kitap ile Sohbet Hakkında

Yolculuğuna ilk olarak 2008 yılında başlayan Kitap ile Sohbet, Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği bir etkinliktir. Kitapların baş konuk olduğu etkinliğe ilgi her geçen yıl artmaktadır. Kitap ile sohbet önceden seçilmiş bir kitabı konuşmak üzere belirli periyotlarda toplanıyor. Uygulamaya geçilen tarihten bu yana her hafta salı günü bir araya gelen kitapseverler, 15.sezonla birlikte iki haftada bir yine salı günleri toplanmaya devam edecek…

Katılımcılar Sunay Akın’ın kurduğu Oyuncak Müzesi’nde buluşarak kitap konuşuyorlar. Daha önceden belirlenen kitaplar yorumlanarak değerlendiriliyor. Kitapların okurda bıraktığı etki, his ve düşünceler etkinlikte paylaşılıyor. Belirlenen kitaplar sorgulanarak, bibliyoterapi yöntemi ile okunarak değerlendirilmektedir. Bu zamana kadar Sabahattin Ali’den Virginia Woolf’a, Gabriel Garcia Marquez’den Yaşar Kemal’e pek çok usta yazarın kitabının baş konuk olduğu etkinlikte genç yazarların eserlerine de yer verilmektedir.

Kitapların öncülüğünde sohbet etmek için bir araya gelen farklı yaş ve meslek gruplarından olan okurlar, okuma alışkanlıklarını geliştirerek kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyorlar. Yazar, yazarın seçtiği kahramanlar, kitabın geçtiği dönem nitelikli okur olma gayesi ile tek tek incelenip, irdeleniyor. Kitapların sadece derinliklerine inilmekle kalınmıyor, zaman zaman kitabın geçtiği coğrafyaya ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Yazar Nazlı Eray’ın “Halfeti’nin Siyah Gülü” romanıyla ‘Halfeti Gezisi’ yapılırken, Orhan Pamuk’un “Kar” romanıyla ‘Kars Gezisi’ düzenlenmiştir. Buket Uzuner’in “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları: Toprak” kitabıyla ‘Çorum- Hattuşaş’, Orhan Bahtiyar’ın “Ideon- Tanrıların Okulu” kitabında ‘Kazdağları’ ziyaret edilen diğer yerler arasındadır.

22 Kasım Salı günü, iki farklı seans seçeneğiyle (11.00-13.00 / 14.00-16.00) devam edecek olan “Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet” etkinliğine katılım için kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet
Salı, 8 Kasım, 2022
11:00-13:00
Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet kitapseverler ile yeniden müzede buluşuyor..
2008 yılında, Yasemin Sungur tarafından “Neden kitap okuruz?”, “Neden okuduğumuz kitaplar hakkında konuşmak isteriz?” sorularının merkeze alınarak kurgulanan etkinlikte kitaplarla arkadaş olduk, kitapları hep birlikte okuduk ve okuduklarımız üzerine uzun sohbetler ettik.
Yaklaşık iki saat süren etkinlikte amacımız kitap ile sohbet etmek, kitaplara dokunmak, kitabın içinde yaşamak, paylaşmak ve aktarmak. Çünkü “kitap geliştirir” ve Decartes’in dediği gibi “İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.”
Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet, Salı günleri iki farklı seansta gerçekleşmektedir ve okunacak kitaplar hakkında önceden bilgilendirme yapılmaktadır.I.Seans: 11:00-13:00 Katılım için tıklayınız.
II.Seans: 14:00-16:00 Katılım için tıklayınız.
Katılım ücreti: 150 TL’dir.

 

RABİA ÇOLAK

 

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Rabia Çolak
Hayatımın en güzel iki eylemi yazmak ve okumak. Yazarken ve okurken dünya bir süreliğine sessizliğini koruyor. Dünya sessizlik anını yaşarken ben hayallere dalıyorum. Hayal kurarken de bir şeyler öğrenebileceğimi biliyorum çünkü. Bu yüzden var olduğum süre boyunca hep öğrenci kalmaya talibim. Sanat ,edebiyat ,flamenko , tarih, arkeoloji ilgi alanlarım arasında yer alıyor. Çok yönlü bir kişiliğim olsa da tek bir alanda, finans alanında uzun yıllar sektör deneyimi elde ettikten sonra sanat tarihi üzerinde araştırmalar yapmaya başladım. Şu an Gebze Teknik Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı yapıp, eş zamanlı olarak İtalya’da bulunan Bari Üniversitesi’nde Prof.Mariantonietta Intonti’ nin yürüttüğü ‘Sürdürülebilirlik Finans’ çalışmalarında gönüllü araştırmacı olarak yer alıyorum. Sanat tarihine olan ilgimi ekonomi eğitimimle harmanlayarak araştırmalarıma sanat ekonomisi üzerinden devam etmek hayallerim arasında. Pablo Picasso’nun da dediği gibi ‘Hayal ettiğiniz her şey gerçektir.’

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