Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet 15. Sezona Coşkuyla Başladı

“Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet” 15. yılında Martı Kitap Kulübü çatısı altında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kitap ile Sohbet etkinliği 15. sezonuna 8 Kasım 2022 Salı günü İstanbul Oyuncak Müzesi’nde onur üyeleri yazarların ve kitapseverlerin katılımıyla başladı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre yüz yüze geçekleştirilemeyen etkinliğin sezon açılışında yazarlar Deniz Yüce Başarır, Elvan Kaya Aksarı, Figen Şakacı, Fuat Sevimay, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Orhan Bahtiyar ve Zeynep Göğüş yer aldılar. Yazarlarla herkese faydalı, hoş sohbet bir gün gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yazarlara ait kitapların yanı sıra Türkiye’deki okur oranı, dünyadaki ve ülkemizdeki kitap kulüpleri, yazarların kitap kulüpleri hakkındaki düşünceler konuşulan konular arasındaydı. Yasemin Sungur’un yöneticiliğinde gerçekleştirilen sohbetin ardından kitapseverler yazarlara sorularını yönelttiler.

Kitap ile Sohbet Hakkında

Yolculuğuna ilk olarak 2008 yılında başlayan Kitap ile Sohbet, Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği bir etkinliktir. Kitapların baş konuk olduğu etkinliğe ilgi her geçen yıl artmaktadır. Kitap ile sohbet önceden seçilmiş bir kitabı konuşmak üzere belirli periyotlarda toplanıyor. Uygulamaya geçilen tarihten bu yana her hafta salı günü bir araya gelen kitapseverler, 15.sezonla birlikte iki haftada bir yine salı günleri toplanmaya devam edecek…

Katılımcılar Sunay Akın’ın kurduğu Oyuncak Müzesi’nde buluşarak kitap konuşuyorlar. Daha önceden belirlenen kitaplar yorumlanarak değerlendiriliyor. Kitapların okurda bıraktığı etki, his ve düşünceler etkinlikte paylaşılıyor. Belirlenen kitaplar sorgulanarak, bibliyoterapi yöntemi ile okunarak değerlendirilmektedir. Bu zamana kadar Sabahattin Ali’den Virginia Woolf’a, Gabriel Garcia Marquez’den Yaşar Kemal’e pek çok usta yazarın kitabının baş konuk olduğu etkinlikte genç yazarların eserlerine de yer verilmektedir.

Kitapların öncülüğünde sohbet etmek için bir araya gelen farklı yaş ve meslek gruplarından olan okurlar, okuma alışkanlıklarını geliştirerek kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyorlar. Yazar, yazarın seçtiği kahramanlar, kitabın geçtiği dönem nitelikli okur olma gayesi ile tek tek incelenip, irdeleniyor. Kitapların sadece derinliklerine inilmekle kalınmıyor, zaman zaman kitabın geçtiği coğrafyaya ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Yazar Nazlı Eray’ın “Halfeti’nin Siyah Gülü” romanıyla ‘Halfeti Gezisi’ yapılırken, Orhan Pamuk’un “Kar” romanıyla ‘Kars Gezisi’ düzenlenmiştir. Buket Uzuner’in “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları: Toprak” kitabıyla ‘Çorum- Hattuşaş’, Orhan Bahtiyar’ın “Ideon- Tanrıların Okulu” kitabında ‘Kazdağları’ ziyaret edilen diğer yerler arasındadır.

22 Kasım Salı günü, iki farklı seans seçeneğiyle (11.00-13.00 / 14.00-16.00) devam edecek olan “Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet” etkinliğine katılım için kayıt yaptırmak gerekmektedir.

RABİA ÇOLAK