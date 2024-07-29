Kendine iyi gelmek ne demek?

Bizler kendimize nelerin iyi geldiğinin farkında mıyız?

Bu farkındalığa nasıl ulaşırız?

Sorularla başladım yazıma, çünkü “Sorular Cevaplardır.” Bugün bana bu yazıyı yazdıran “Kendine İyi Gel” eğitimi, Yasemin Sungur’un sorduğu bu sorular ile başlıyor.

Hayatın içerisine sorumluluklarımız ve öğrendiğimiz ezberlerle ilerliyoruz. Kendi yaşamımda da bunu gözlemlediğim zaman periyotlarım var. Bunu söylerken bundan şikayetçi olduğumu düşünmeyin lütfen. Zaman zaman sizin de bu tip sorgulamalarınız olduğundan eminim.

Sonuçta bu sorgulamalarımızla gelişiyor, her geçen gün kendimize yetmiyor ve biraz da merak duygumuz ve yeniye ilerleme hissiyatımızla gelişmeye devam ediyoruz.

Ne zaman duruyoruz?

Sanırım gelişimimizde ilerlerken farkında olmadan hayatımıza yeni ezberler katıyoruz.

Neden? Çünkü referansımız hep dışarısı.

Jung’un da dediği gibi “Dışarı bakan rüya görür, içeri bakan uyanır.” Ve bir nokta da yine tatmin olmuyoruz. Motivasyonumuzu kaybediyor, umutsuzluğa kapılıyoruz. Kendimizi korumalı alanımıza yani bugünün popüler değişi ile konfor alanımıza hapsediyoruz.

Ne zamana kadar burada kalıyoruz?

Yine bu alanın bize yetmediğini hissettiğimiz bu çemberin içinde daralıp, sıkışana kadar. İşte kendimizi sıkıştırma noktasına gelmeden bu çemberin çapını her gün bir parça genişletebilirsek ilerleyişimiz sağlıklı olarak devam ediyor. Bu çemberi genişletebilmenin anahtarı bize iyi geleni bulmak ve bunları uygulayarak yolculuğumuza devam etmek. Mesela bana kitap okumak iyi geliyor. Okuduğum kitapları konuşmak iyi geliyor. Müzik dinlemek, dans etmek iyi geliyor. İlgi alanlarıma dair yeni eğitimler ve atölye çalışmalarına katılmak iyi geliyor.

Bize nelerin iyi geldiğini bilmek sıkıştığımız alanlardan daha kısa sürede çıkma konusunda da çok etkili. Ben bu konuya çok yabancı değilim. Bu konu kendime uzun süre önce sorduğum sorulardan biriydi. Ve kendimce bir listem de vardı.

Peki ben bu” kendine iyi gelme” konusuna tekrar nereden geldim?

Bu konu, geçtiğimiz hafta Yasemin Sungur’un yönettiği Kitap ile Sohbet etkinliğinde yaptığımız Tanrılar Okulu kitabıyla sohbette gündeme geldi. Sohbetimizin 2.bölümünde kitabın ana mesajlarından olan “Öz gözlemleme öz düzeltmedir.” satırlarını okurken. Yasemin Hocam bizlere kendimizi gözlemlememizi, bunun önemini ve bunu ne şekilde yapabileceğimizin ayrıntılarını anlattı. Sonrasında da bu konuda bizlere yardımcı olacak “Kendine İyi Gel” adını verdiği online eğitiminden bahsetti.

İşte ilk olarak “Kendine İyi Gel” sloganı ile burada karşılaştım.

Programın ismini duymak dahi insana kendini iyi hissettiriyor. Sohbetimizde Yasemin Hocam bize kendisinin, kendine iyi gel listesinden örnekler verdi. 700 maddeyi geçen bir listesi olduğunu söyledi. Evet yanlış duymadınız. Ben kendi adıma çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Bu konuda biraz sohbet ettikten sonra gurup içinde de benimle aynı duyguda olan kitapdaşlarımı gördüm.

O akşam sohbet sonrası bu “Kendine İyi Gel” eğitimini izledim.

Tanrılar okulu kitabında “Düş, var olan en önemli gerçektir” der. Eğitimin içinde Yasemin Hanım bu konuya da değiniyor.

Düşünce deneyi nedir?

Değer yaratan düşünce ve sözler nasıl oluşturulur?

Ve bu soruları da eğitimin içinde yanıtlıyor.

Size daha önce de farklı konularda atölye çalışmalarına katılmanın bana iyi geldiğini belirtmiştim. Bu hafta da farklı bir konuda 4-5 saatlik bir atölye çalışmasına katıldım. Çalışmanın sonuna geldiğimizde de katılımcılara önerilen önce kendimize iyi gelenleri bulmak için emek vermekti.

Aklın yolu birdi. Ve ben bir kez daha kendine iyi gel konusu ile karşılaşmıştım.

Bu sebeple bugün sizlere bu yazıyı yazıyorum. Ezberlerle değil kendimin farkındalığı ile ilerleyebileceğimi, mutlu olabileceğimi, motivasyonumu sürdürebileceğimi ve böylece kendimi odağımda tutabileceğimi tekrar keşfettim. Yasemin Hoca’mın eğitimde önerdiği gibi lütfen siz de bugün kendinize vakit ayırın ve size nelerin iyi geldiğini düşünün. Hatta bir defteriniz olsun diyor Yasemin Sungur, her gün listenize yenilerini eklemenizi öneriyor.

Ben de size bu listenizi yapmakta size yol gösterecek, içinde harika tüyolar bulabileceğiniz çok değerli bir çalışma olarak, Yasemin Sungur Hocamızın 21 dakikalık “Kendine İyi Gel” başlıklı eğitimini tavsiye ediyorum.

Lütfen bu çağrıma kulak verin. Kendinize iyi gelmek için 21 dakikalık, hocamızın günlük “multivitamin” adını verdiği bu çalışmayı kendinize hediye edin. Ve bir süre her gün bir kez izleyin.

Bence, her izlediğinizde yüzünüzde oluşacak bir tebessüm ile listenize yeni birkaç madde daha ekleyeceksiniz.

Listenizi sevgiyle çoğaltın ve kendinize iyi gelin.

Sevgilerimle,

Funda Şimşek