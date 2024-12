Yaş Bir Sayı mı Gerçekten?

“Yaş sadece bir sayı, hissettiğin yaştasın” klişesi hepimizin dilinde. Ben de onun savunucularındanım. Hatta jenerasyonlara baktıkça, uzayan yaşam süresi, orta yaşın, yaşlılığın başlangıcını da değiştirmiş durumda. Her ne kadar, ergenlik yaşı erkene gelse de.

Yeni yaşımın İLK günü yazıyorum bu yazıyı. Dolu dolu 54 yıl yaşadıktan sonra 55 in ilk günü.

Sonbahardayım

Bu yıla kadar en farkında olduğum yaş oldu. Mevsimsel yaşama ilgim arttığından beri, hayatı mevsim geçişleri ile anlamaya ve yaşamaya çalışıyorum. Ve evet tahmin edeceğiniz gibi sonbahar’dayım. Hep en sevdiğim mevsimdi. Şimdi, en sevdiğim mevsimin izdüşümü yaşam pencerem daha da keyif veriyor bana. Daha barışık, daha sanatsal, daha doygun ama daha aç.

Yeni Yaş hedeflerim, daha çok kendime odaklı. Başarının tanımı artık çok daha keyifli. Ve her gün bir ÖDÜL. Her günün içinde kendinden öteye bir katkın olduğunda ise hissettiğin o mütevazı gurur daha sessiz.

Neler öğrendim 54 yılda diye düşündüm dün bütün gün. Öncelikle hep bildiklerimi pekiştirdim.

Ben Değerliyim ve Evet benden bir tane daha yok! O zaman kendini dövdüğün, aşağıya çektiğin her an yaratılışınla ve Yaradan’la ters düşüyorsun. Yapma!

Kendimi telef edip, ağlamaktan yüzüm gözümün şiştiği hemen her şwy anlamsızmış. Çoğunu unuttum.

Hatalarımı sevmezdim. Ama yaralarımı seviyorum. Yaralayanların hepsini hala sevmesem de.

Hareketi seviyorum. Evet hareket bereket ve evet, evren hareketi destekliyor. Sen yola çık yol sana görünür.

Sabret, Şükret, Seyret

Her zaman şükrettim. Sabret, şükret, seyret! Sabrı sadece iş ilişkilerinde gösterebilen biri olarak, genel olarak sabretmeyi öğreniyorum. Ama Şükretmek, 24 saatimin ayrılmaz parçası. Benimle olan, olmayan her şeye şükrediyorum. Her sabah 1 niyet , her gece 3 minnet mottom.

Anne olmanın, sonsuza kadar yanında kalmasını istediğin birine sensiz yaşamayı öğretmek olduğunu öğrendim. Ne garip değil mi?

Ve yaş almanın kıymetini, aldığın her yaşa saygı duymakla olduğunu.

Daha maddelerce yazarım da, yaşamın sonbaharının başlangıcı dediğim budönemi de mevsimsel yaşayacağıma da eminim. Yaş ilerledikçe değişen zihnin eşlikçisi değişen bedenle uyum içinde olmak için bütünsel esenliğimin her boyutunda planlarım var. Ve her zamanki gibi ümitvarım.

Bir 55 daha olmaz, belki yazmaya devam edersem KIŞ ı da yazarım. Kimbilir 30larda YAZ I yaşayan ama farkında olmayan birilerine o anın tadını çıkartmas ıiçin ilham olur belki.

Yaş bir sayıdan mıi baret bilmiyorum ama sonbahar güzel mevsim.