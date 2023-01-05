Heykeltıraş A.Ece Taşbaşı ’nın insana dokunan “Xahir” Heykel Sergisi sanatseverlerle buluştu.Çok sayıda izleyicinin katılım sağladığı serginin açılışı Mustafa Ayaz Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Heykeltıraş A.Ece Taşbaşı ’nın farklı insan figürlerinden yola çıkarak insan bedeni ve portresine ait duyguları figüratif bir dille sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergi, içeride olup bitenin, maddeleşmiş, “zuhur” etmiş halidir. Yani… Bir anlama ve anlamlandırma serüvenidir. Sanatçı heykellerinde kullandığı figüratif dil ile izaha ihtiyaç duymadan, izleyicinin kendi dünyasında çözülen bir anlatımı amaç edinmiştir.

Taşbaşı: “Heykel çalışmaya başladığım 2015 yılından bu yana figüratif bir dil kullanmaktayım. Halen geliştirmek için çaba harcadığım bu dilin üzerine çağdaş bir vizyon katma hedefim; kavram ve form ilişkileri üzerine daha çok kafa yormaya yönlendirdi. Formun ortaya çıkma sürecinden önceki düşünce ve araştırma aşamaları beni heykelin zanaat kısmından sanat kısmına doğru bir yolculuğa çıkardı. Bir düşünce yumağının; yavaş yavaş açılması, sadeleşmesi ve vurucu olan en damıtılmış haliyle forma dönüşmesi sonucunda kendini en sade biçimde anlatabilmesini hedeflemekteyim. ‘Çağdaş Figüratif’ dil severek kendimi geliştirmeye çalıştığım ve takip ettiğim ekol. ” diyerek tercih ettiği figüratif dilin önemine de değindi.

Düzenlenen görkemli açılışta sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sergi, katılımcıları adeta büyüledi. “Xahir” Heykel Sergisi, Mustafa Ayaz Müzesi’nde 15 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Adres: Mustafa Ayaz Müzesi

Ziyabey Caddesi No: 25 Balgat / ANKARA

Sergi Pazartesi Günleri Hariç 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.