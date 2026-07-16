Veba Geceleri: Korkudan Kimliğe, Söylentiden Akla

Orhan Pamuk’un Veba Geceleri romanı, 1901 yılında Minger Adası’nda çıkan bir veba salgınını anlatır. Bir hekim olarak, salgının yalnızca tıbbi değil, toplumsal ve insani yönünü anlatması beni bu romana çeken başlıca nedenlerden biriydi. Kitabın içine girince anladım ki bu kitap yalnızca bir hastalığın romanı değildir. Bu roman; korkunun, inancın ve yeni bir ulus fikrinin romanıdır.

Minger Adası’nın Mimarıyla Tanışın

Orhan Pamuk, 1952’de İstanbul’da doğmuş, 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü almış bir yazardır. Onu okumayı seçmemin nedeni yalnızca Nobel ödüllü bir yazar olması değil; şehirleri, tarihsel olayları ve insan ruhunu birbirine bağlayan anlatımını sevmemdir. Nobel Akademisi, Orhan Pamuk’u; doğduğu şehir İstanbul’un hüzünlü ve derin ruhunun izini sürerken, Doğu ile Batı’nın, geçmiş ile bugünün, farklı kültürlerin çatışmasını ve iç içe geçişini edebiyatta yeni simgelerle anlatabilen bir yazar olarak değerlendirmiştir. Pamuk’un romanlarında mekânlar ve eşyalar geçmişin, hafızanın ve insan ruhunun taşıyıcısıdır. Veba Geceleri tür olarak tek bir kalıba sığmaz; tarih, salgın, polisiye ve politik alegorinin birbirine geçtiği, okura hem geçmişi hem de bugünü düşündüren çok katmanlı bir romandır. Roman, Minger adında hayali ama tanıdık bir adada geçer.

Haritada Olmayan Ama Tanıdık Bir Ada: Minger

Minger, daha ilk sayfalarda hem güzel hem de tekinsiz bir yer olarak zihinde kalır. Doğu Akdeniz’in ortasında, İstanbul–İskenderiye hattı üzerinde yer alan hayali ama son derece gerçek duygusu veren bir Osmanlı adasıdır. Ada, fırtınalı güney sularında ilerleyen gemilerin, Rodos’u geçtikten sonra uzaktan gördüğü Arkaz Kalesi’nin zarif kuleleriyle belirir. Pamuk’un anlatımında Minger, ilk bakışta masalsı bir Akdeniz güzelliği taşır; hatta ufukta beliren görüntüsü “pembe taştan yeşil elmas” gibi anlatılır. Fakat bu güzelliğin altında bir huzursuzluk vardır. Adada veba salgını söylentileri dolaşmaktadır.

Minger, tek sesli bir ada değildir; birçok dilin, inancın, kökenin ve hafızanın yan yana yaşadığı küçük bir Akdeniz dünyasıdır. Bu adada Rumlar, Müslümanlar, Osmanlı memurları, askerler, tüccarlar ve halkın farklı kesimleri birbirine temas eder. Minger Adası’nda Osmanlı Türkçesi, Rumca ve adanın kendi yerel dili olan Mingerce iç içe geçer. Bu çok uluslu yapı romana canlılık verdiği kadar gerilim de katar. Çünkü salgın ve kaos zamanlarında birlikte yaşamanın zarafeti ortadan kalkar, farklılıklar bir anda korkuya ve kuşkuya dönüşür. Bu yüzden Minger, yalnız kurgusal bir ada değil, Osmanlı’nın son dönemindeki çok kültürlü ama çözülmeye açık yapısının küçük bir modeli gibi görünür.

Minger’de Salgın Başlarken

Romanın beni en çok düşündüren yanı, salgının kısa sürede yalnızca bir sağlık meselesi olmaktan çıkmasıdır. Roman, 1901 yılında İstanbul’dan yola çıkan bir geminin Doğu Akdeniz’deki Minger Adası’na ulaşmasıyla başlar. Dünyaya yayılan üçüncü büyük veba pandemisinin gölgesi artık Osmanlı’nın bu uzak ve çok renkli adasına da düşmüştür. Sultan II. Abdülhamid, salgını araştırması için ünlü hekim Bonkowski Paşa’yı adaya gönderir; aynı dönemde Pakize Sultan ve eşi Doktor Nuri Bey de Minger’e gelir. Amaç, adada salgını kontrol altına almaktır. Kitapta karantinaya yer yer karşı çıkan, sonra da kabullenen bir toplum görürüz. Pamuk bize vebayı yalnız tıbbi bir felaket olarak göstermez. Veba, romanda bir ayna gibidir. O aynada insanın bencilliğini ve cesaretini, devletin gücünü ve çaresizliğini, halkın inancını ve korkusunu görürüz. Doktor Nuri bir bilim insanıdır; aklı ve meslek ahlakıyla adada karantina önlemleri almak, insanlara faydalı olmak ister. Ancak roman bize şunu da söyler: Haklı olmak yetmez, hakikati topluma anlatabilmek de gerekir. Bilim yalnız laboratuvarda, kitapların ve mikroskopların başında var olmaz; asıl gücünü insanların korktuğu, tereddüt ettiği, söylentilere kapıldığı zor anlarda gösterir. Sokakta, pazarda, evlerin içinde, yani hayatın tam ortasında sınanır.

Veba: Hastalıktan Daha Fazlası

Enfeksiyonlar, insanlık tarihinde adeta mahşerin atlısı gibi belirmiş; şehirleri, imparatorlukları yok etmiş ve toplumların kaderini sarsmıştır. Bir hekim olarak bu romanda beni etkileyen noktalardan biri de, bugün tedavi edilebilen bir hastalığın geçmişte toplumları nasıl çaresiz bıraktığını görmekti. Veba, Yersinia pestis adlı bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. En sık, fare ve sıçan gibi kemirgenlerde yaşayan enfekte pirelerin insanı ısırmasıyla bulaşır; akciğere yerleştiğinde damlacık yoluyla insandan insana da geçebilir. Yüksek ateş, titreme, halsizlik ve özellikle kasık, koltuk altı ya da boyunda görülen ağrılı şiş lenf bezleri, yani hıyarcıklar, hastalığın en bilinen belirtileridir. Ağır olgularda hastalık kana veya akciğerlere yayılarak ölümcül olabilir. Biz vebaya yabancı olsak da karantina fikrine hiç yabancı değiliz; yakın geçmişte bir salgının korkuyu, söylentileri ve gündelik hayatı nasıl değiştirdiğini hep birlikte gördük. Romanda hıyarcık, yalnız vebanın insan bedenindeki belirtisi değil; Minger sokaklarına yayılan korkunun, ölümün ve karantina gerçeğinin işaretidir.

Vebanın Tarihte Bıraktığı İz

Tarihte üç büyük veba dalgasından söz edilir: 6. yüzyılda Justinianus Vebası Bizans’ı, Konstantinopolis’i ve Akdeniz dünyasını sarsmış; imparatorluğun askerî ve ekonomik gücünü zayıflatmıştır. 14. yüzyıldaki Kara Ölüm ise Avrupa’nın üzerine çökerek İtalya’dan Fransa’ya, İngiltere’den İskandinavya’ya kadar yayılmış; yalnız milyonlarca insanı öldürmekle kalmamış, feodal düzeni, iş gücünü ve toplumların hayat anlayışını da değiştirmiştir. 19. yüzyılda Çin’in Yunnan bölgesinden başlayan üçüncü büyük veba pandemisi; Hong Kong, Hindistan ve liman şehirleri üzerinden dünyaya yayılmıştır. Bu salgın, vebanın yalnızca bir hastalık olmadığını; ticaret yollarını, limanları, devletleri ve karantina düzenini etkileyen büyük bir tarihsel güç olduğunu göstermiştir. Osmanlı coğrafyası da bu felaketlerden uzak kalmamış; İstanbul ve imparatorluğun farklı şehirleri, yüzyıllar boyunca veba, kolera ve tifüs gibi salgınlarla sınanmıştır. Orhan Pamuk’un Veba Geceleri romanında Minger Adası’na çöken salgın da bu büyük tarihsel hafızanın edebiyattaki yansıması gibidir.

Bir Salgın Bir Millet Doğurabilir mi?

Veba, romanda yalnız insanların bedenine bulaşan bir hastalık değildir; ruhlara da sızar. Başta her şey bir salgınla başlar; ardından karantina gelir, devlet düzeni sağlamak için sertleşir, halk direnç gösterir ve zamanla mesele “Biz kimiz, nereye aitiz?” sorularına dönüşür. Pamuk burada kahramanlık mitinin nasıl kurulduğunu gösterir. Kaotik zamanlarda toplumlar bazen bir kurtarıcı arar. Kolağası Kamil’in yükselişi de o dönemdeki lider ihtiyacından doğar. Romanın sonunda yükselen “Yaşasın Minger! Yaşasın Mingerliler! Yaşasın Hürriyet!” sözleri yeni bir kimliğin ilanıdır.

Sonuç olarak, Veba Geceleri’nin bıraktığı en güçlü iz, korkunun büyüdüğü zamanlarda insanın akla ve sağduyuya daha çok ihtiyaç duymasıdır. Pamuk’un Minger’i bize, karanlık dönemlerde paniğe kapılmadan vicdanı, dayanışmayı ve bilimsel düşünceyi korumanın ne kadar hayati olduğunu hatırlatır. Atatürk’e atfedilen “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin” sözü de bu ruhu taşır. Çünkü felaket zamanlarında insanı ayakta tutan şey, kör inat değil; doğru bilgiye, akla ve insan kalma sorumluluğuna tutunabilmektir. Belki de Minger, yalnızca hayali bir ada değil; korku ile akıl arasında her toplumun bir gün uğrayabileceği bir yerdir.

Prof. Dr. Tuba Dal

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara, 2026

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