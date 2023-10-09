Uyanış

Yazan
Semra Çetin
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Kapat gözlerini, yüreğini aç.
Sana can veren, sana anlatsın.

Kendime kurduğum tuzaklarımı ifşa ediyorum. Hükümsüzdür.

Özellikle çocukluğuma ait iyi – kötü tüm duygu ve düşüncelerimi, güncel hayatıma da yansıtırım.

Geçmişin güzelliklerini tekrar tekrar yaratma alışkanlığı beni mutlu eder ancak olumsuz anıları canlandırmayı iptal ediyorum.

Gizli tuzaklarımı buldum,

Kendime verdiğim değeri, bakışlarında gördüm.

Kendime kızdığımı, öfkene izin verdiğimde bildim.

Hayallerime engel koyduğumu, bitmeyen bahanelerden fark ettim.

Korkularımı, korkutanlarla besledim.

Kendimi yıllarca senin gözünden tanıdım,

Uyandım…

Bana değer vermeyeni baş tacı etmem,

Zoru seçmem.

Kendime başkalarının gözünden bakmam.

Hayallerimi destekleyenlerle yürürüm.

Sevgiyi bilenle paylaşırım.

Güzellikleri kolaylıklarla çekerim.

Korkuları bırakır, hayallerimi desteklerim.

Burada sadece seçimlerim ve ben varım.

Semra Çetin

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Semra Çetin
Duygusal yaşam, düşünce gücü ve spiritüel farkındalık konularına duyduğum ilginin beni taşıdığı yerde başladı her şey. İnsan, doğa, yaradan aşkına boyandığımda şahit olduğum mucizeler beni özel bir şifa alanını keşfetmeye sürüklüyor. Danışanlarım, gönüllü eğitimlerim, hazırladığım kurslar ve seminerlerle ben profesyonel nefes ve yaşam koçu, kişisel gelişim uzmanı, bilinçaltı oyunlarının araştırmacı yazarıyım. Hayallerimi bir martının kanadında yazıya döküyorum.

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