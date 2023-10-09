Duygusal yaşam, düşünce gücü ve spiritüel farkındalık konularına duyduğum ilginin beni taşıdığı yerde başladı her şey. İnsan, doğa, yaradan aşkına boyandığımda şahit olduğum mucizeler beni özel bir şifa alanını keşfetmeye sürüklüyor. Danışanlarım, gönüllü eğitimlerim, hazırladığım kurslar ve seminerlerle ben profesyonel nefes ve yaşam koçu, kişisel gelişim uzmanı, bilinçaltı oyunlarının araştırmacı yazarıyım. Hayallerimi bir martının kanadında yazıya döküyorum.