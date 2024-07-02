UnutMADIMAKlımda: SİVAS Madımak Katliamı Hafıza Merkezi

Bu yıl, 33 canımızı yaşamdan, bizim aramızdan alan Sivas Katliamının 31. Yıldönümü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Sivas’ta, Madımak Oteli’nin yani bizim Utanç Müzesi olmasını istediğimiz, yetkililerin Bilim Merkezi diye andıkları yerin önünde ve anmaların yapıldığı tüm alanlarda, bu isteğimizi yeniden dillendireceğiz, kaybettiklerimizi anacağız, katillerinin yargılanmasını isteyeceğiz ve zaman aşımını tanımadığımızı haykıracağız, sağır kulaklar duyana kadar.

Ne demişti Handan ortaokul sonda göğsümün tahtasından çıkarıp ellerine uzattığım Hatıra Defterimin sayfalarında “AYRILMAK BİR DOĞA KANUNUDUR. BİR GÜN ARKADAŞINDAN, YARIN AİLENDEN VE SON OLARAK DA BU DÜNYADAN AYRILACAĞIZ. BÜTÜN HERKES AYRILACAK. AMA ÖNEMLİ OLAN ZİHİNLERDE İSİM BIRAKMAK, ÖLSEN DE ÖLMEMİŞ GİBİ YAŞATILMAK GEREKİR”

İşte Handan’ın işaret ettiği yerden hatırlamaya, hatırlatmaya dair pek çok üretimi gerçekleştiren Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’ni anmak, henüz haberdar olmamış olanlara da anlatmak istedim.

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, Sivas’ta Alevilere yönelik gerçekleştirilmiş katliam karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı ve sorumluluk alınmasını sağlamayı amaçlayan bir yüzleşme çağrısı olarak hayat buldu. Bu anlamıyla Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, hakikatlerin toplumsal hafızada yer edinmesi, dünyaca tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için inşa edildi.

Dijital Kütüphane, Sanal Müze, Belgesel, Web Belgesel, Sözlü Tarih Görüşmeleri ve Röportajlardan oluşan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, web ortamında hazırlanmış bir anıt olarak tasarlandı.

Yapımcılığını Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK), Proje Koordinatörü ve Kreatif Yönetmenliğini Eylem Şen’in, müzik koordinatörlüğünü Kemal Dinç’in üstlendiği projenin AABK Madımak Komitesi’nde ise Nevin Kamilağaoğlu, Hüseyin Mat, Ali Çağan, Cafer Kaplan ve Erdal Kılıçkaya yer alıyor.

Kreatif Koordinatörlüğünü Duygu Tatar’ın üstlendiği Dijital Kütüphane, Madımak Katliamı’na ilişkin 30 yıldır üretilen her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyalin bir arada olduğu ve kamusal erişime sunulduğu bir dijital platform olarak tasarlandı.

Yönetmenliğini Eylem Şen’in yaptığı Sanal Müze Madımak Oteli’nin bir “utanç müzesi” yapılması gerekliliğini tüm dünyaya göstermek ve orada hayatını kaybeden 33 canımızın anılarını, düşlerini, umutlarını sonsuzluğa taşımak için, dünyanın neresinde olursa olsun gökyüzüne bakan herkesin görebileceği bir web anıt olarak inşa edildi. Dijital ortamda, 360° etkileşim kurulabilir bir şekilde 3D olarak tasarlanan Sanal Müze’nin Türkçe seslendirmesi Memet Ali Alabora’ya, İngilizce seslendirmesi ise Richard Hamer’a ait. Ayrıca yönetmenliğini yine Eylem Şen’in yaptığı “Unutulmayan” (Evergreen) adlı Sanal Müze tanıtım filminin Türkçe seslendirmesini yine Memet Ali Alabora, İngilizce seslendirmesini ise oyuncu Maxine Peake yaptı.

SANAL MÜZE TANITILDI

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi‘nin tanıtımı için önceki gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Merkezin şimdiye kadar hayata geçirilen bölümleri, yönetmen ve koordinatörleri tarafından interaktif bir sunumla basına ve davetlilere anlatıldı.

Ardından da yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” – Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film’in İstanbul özel gösterimi gerçekleştirildi.

“ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY OLDU” – MADIMAK KATLİAMI VE ÖTESİ ÜZERİNE BİR FİLM

Yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” – Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film adını taşıyan belgesel Madımak Katliamı’nı ele alan en kapsamlı görsel çalışma olmanın yanı sıra Alevilerin uğradığı baskı, eşitsizlik, ayrımcı politikalar, katliamlar ve bunlara karşı Alevi toplumunun yakın tarihte yürüttüğü mücadelenin de bir panoramasını sunma özelliği taşıyor. Toplam dört saatlik belgesel, iki bölümden oluşuyor. Orijinal müzikleri Erdal Erzincan tarafından bestelenen belgesel; Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Edremit, Samsun gösterimlerinin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe gibi pek çok dilde de gösterilecek.

Yurtiçi galası önceki gün İstanbul’da Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılan filmin yurtdışı galası da aynı gün Almanya’da gerçekleştirildi. Belgesel filmin ayrıca birçok ülkede özel gösterimleri de planlanıyor.

“ADALET GERÇEKLEŞMEDİ, O NEDENLE YANGIN DEVAM EDİYOR”

Geçtiğimiz hafta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin, Sivas Katliamı’nın 31. yıldönümü anma toplantılarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan davanın avukatı Şenal Sarıhan, zamanaşımı kararı verilen dava dosyasının şimdi istinafta olduğunu belirterek, “Eğer istinaf lehimize sonuçlanmazsa temyize gideceğiz. Temyiz de lehimize sonuçlanmazsa Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Önümüzde benim ömrümün yetmeyeceği bir süre var. Adalet yok, adalet gerçekleşmedi. O nedenle yangın devam ediyor” diye konuştu.

Seher Özen Karadeniz

Kaynakça:

https://madimak.org/

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/madimak-katliami-hafiza-merkezi-istanbulda-tanitim-ve-ozel-gosterim-2221391

https://www.diken.com.tr/madimak-katliami-hafiza-merkezi-sanal-muze-acildi/

https://medyascope.tv/2024/06/24/sivas-katliaminda-hayatini-kaybedenler-2-temmuzda-anilacak/