Ünlü Tasarımcı Vivienne Westwood Hayatını Kaybetti

Özgün tarzıyla moda dünyasına bambaşka boyut kazandıran İngiliz moda tasarımcısı Vivienne Westwood Londra’da yaşamını yitirdi.

81 yaşında hayata veda eden ünlü tasarımcı, bir tasarımcı olmasının ötesinde punk ruhunun da en büyük temsilcilerindendi. 1970’li yıllarda punk ve yeni dalga stili ile adını duyurmuş, modanın en büyük isimlerini giydirmişti. Westwood, cinsiyetsiz tasarımları, sloganlı tişörtleri ve düzene karşı alaycı tavrıyla sadece 1970’lerde değil, günümüzde de moda sahnesinde öne çıkan isimlerinden birisi oldu. Punk kültürünün doğumunda önemli bir görev üstlendi. Aktivist yönüyle de tanınan Westwood, iklim değişikliği ve daha pek çok konuyu podyuma taşıdı.

Modaya katkılarından dolayı ünlü tasarımcıya 2006 yılında İngiltere’de “Dame” unvanı verildi. Beraberindeki çok sayıda sanatçı ile birlikte İngiltere’nin Avrupa Birliği içinde kalmasını savunan bir açık mektuba da imza attı.

“Benim görevim anlamak. Dünyayı anlamak. Hayatta olma şansının karşılığında bir değiş tokuş bu. Bizden önce yaşamış insanlar sayesinde, sanat aracılığıyla dünyadaki farklı görüşleri keşfedebiliyoruz -kültürün gerçek anlamı bu– ve kıyaslama yaparak, kendi düşüncelerimizle içinde yaşadığımız, elimize yüzümüze bulaştırdığımız bu dünyadan daha iyi bir dünya kuruyoruz. Geleceğimizi değiştirebiliriz. Fikir peşinde koşarken düşünmeye başlayacaksınız ve bu hayatınızı değiştirecek ve eğer hayatınızı değiştirirseniz, dünyayı değiştirirsiniz.” diyen, dünyadaki kaotik sisteme karşı duran, iklim aktivistliği, hayvan ve insan hakları koruyuculuğu ile anlamlı görevleri ardında bırakan, birçok insana ilham olan, dünyayı anlamak için çabalayan bir isimdi Vivienne Westeood.