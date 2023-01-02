Ünlü Piyanist Evgeny Grinko The Populist’te!

The Populist’in her ay heyecanla beklenen Yüz Yüze sohbetlerinin Ocak ayı konuğu ünlü piyanist Evgeny Grinko olacak. Valse, Jane Maryam, Serenade ve One Upon A Time gibi eşsiz eserlere sihirli parmaklarıyla hayat veren piyano dehası Grinko, müzik yazarı Murat Beşer’in ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak. Evgeny Grinko, 8 Ocak Pazar günü Yapı Kredi Bomontiada The Populist’te gerçekleşecek etkinlikte sıra dışı müzikal yolculuğunu davetlilerle paylaşacak.

Türkiye’de verdiği konserlerle kendine has bir dinleyici kitlesi yaratan ve piyano performansıyla ayakta alkışlanan Grinko, Yüz Yüze’de hayranlarıyla bir araya geliyor. Müzik listelerinde uzun süre liste başı olan birbirinden başarılı esere hayat veren Grinko, enstrümantal müziğin en dikkat çekici isimleri arasında gösteriliyor. 8 Ocak Pazar Günü 17:00 – 18:30 saatleri arasında Murat Beşer’in konuğu olmaya hazırlanan ünlü piyanistin etkileyici hikâyesini öğrenmek ve müzik tarihindeki pozisyonunu yakından tanımak için şimdiden yerinizi ayırtın.

Adres: The populist (Yapı Kredi bomontiada) Birahane Sokak No:1/D Tel: 0212 296 20 34