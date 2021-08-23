Universum Global İşveren Markası Akademisi 7. Kez Başlıyor

Universum Global İşveren Markası Akademi programı, Evrim Kuran liderliğinde 7. kez online olarak başlıyor.

Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde faaliyet gösteren Universum Global’in, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği akademi programı Türkiye’de 7. kez düzenleniyor. Gösterilen yoğun ilgi ve gelen talepten ötürü, 28 Eylül’de bu yıl içerisindeki ikinci program açılacak. Universum İşveren Markası Akademisi’nin liderliğini, Evrim Kuran Danışmanlık Kurucusu ve Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran yapacak.

Online platformlarda gerçekleşecek ve 8 hafta sürecek programın başında, ara döneminde ve sonunda Evrim Kuran 3 farklı Türkçe webinarla katılımcılara eğitim verecek. Katılımcılar eğitim süresince Universum İşveren Markası Akademisi Kütüphanesi üzerinden program materyallerine erişim olanağına sahip olabilecekler. Bu sistem üzerinde çalışarak, ilgili modül altında yer alan dünyanın en iyi uygulamaları, makaleler ve video içeriklere erişebilecekler.

Haftalık 4-5 saat zaman ayırarak rahatlıkla tamamlanabilen akademi programı sonunda katılımcılar, seçtikleri modül üzerinden bir proje gerçekleştirerek Universum’un uluslararası mezun ağında yer almaya hak kazanacak ve Universum Global İşveren Markası Akademisi sertifikası sahibi olacaklar.

Programa daha önceki yıllarında, denetim, hızlı tüketim, perakende, otomotiv, bankacılık, savunma sanayi, ilaç, enerji, e-ticaret ve teknoloji gibi sektörlerin yanı sıra ajanslardan ve eğitim kurumlarından katılımcılar yer aldı.

Geçtiğimiz yıl programa katılan ve online sertifika programını başarıyla tamamlayarak uluslararası mezun ağında yer almaya hak kazanan, DeFacto CIS Bölge HRBP Birim Müdürü Nilay Mardin, “Öğrenmeye açıksanız, işveren markası üzerine başka hiçbir yerde yakalayamayacağınız fırsatlar sunan bu eğitimi kaçırmamalısınız. Programa farklı firmalardan katılan profesyoneller ile çeşitli örnekler paylaşarak, birbirinizden öğrenme tecrübesi de elde ediyorsunuz. Akademi ekosistemine katılmış olmak mutluluk verici.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Yetenek Yönetimi ve işveren Markası Müdür Yardımcısı Ebru Veysel, “Hem işveren markası konusunda uzun zamandır çalışan, hem de yeni başlayanların faydalanabileceğini düşündüğüm, içeriği oldukça zengin bir programdı. Farklı firmalardan katılımcıların paylaşımları yeni bakış açıları kazanmamı sağladı ve bana birçok konuda ilham verdi.” yorumunda bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii İç İletişim ve İşveren Markası Şefi Münteha Mangan ise, “İşveren Markası Akademisi’nin küresel ağına katıldığım için çok mutluyum. Sadece İK alanına henüz başlayan çalışanlara değil, bu alandaki kıdemli profesyonellere de kesinlikle öneririm.” dedi.

Universum İşveren Markası Akademisi’nin bugün 700’den farklı şirkette, 1.000’in üzerinde sertifikalı mezunu bulunuyor.

Kurumsal ve bireysel tüm katılımcılara açık olan Universum İşveren Markası Akademisi programına katılım ve kayıt için info@evrimkuran.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.evrimkuran.com/