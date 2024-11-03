Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41 yaşında

Bundan tam 41 yıl önce Taksim’de başlayan macera Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getiriyor. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından katılımcı yayınevleri ile edebiyat dünyasının birbirinden kıymetli yazarları, okurlar ile bir araya gelecek.

Fuarın onur yazarı, Yalvaç Ural; ana teması “Çocukluk Şenliktir!”

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “ Onur Yazarı” olarak belirlendi. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor. 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı boyunca tematik günler ve temalara özel etkinlikler de fuara renk katacak. Yapay Zeka ve Robotik Uygulamalar, Fantastik Edebiyat Günü, Polisiye Günü, Manga – Anime – Roman Kahramanları Günü, Yaratıcılık ve Tasarım – Hayal Et gibi başlıklara sahip etkinliklerle zenginleşecek fuarda İş’te Kitap, İçinden Lezzet Geçen Kitaplar adlı tematik söyleşiler, imzalar ve paneller gerçekleşecek. İlk Kitabım Tüyap’ta etkinliğinde de yeni yazarlar okurlarla buluşacak.

Onur konuğu ülke Azerbaycan

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. yılında Azerbaycan’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı himayesinde organize edilecek milli katılım programı kapsamında Fuarın ilk 3 günü (2-3-4 Kasım) açık olacak Azerbaycan ülke standında, Azerbaycan edebiyatı ve kültürüne yer verilecek.

Dünya edebiyatının önde gelen isimleri fuarda

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya edebiyatında büyük yer edinmiş usta kalemleri de ağırlayacak. Fuarın konukları arasında Türkiye’de milyonlarca okura ulaşan, genç yaştaki okurlar kadar eğitimcilerin ve anne babaların da büyük ilgi gösterdiği Vladimir Tumanov, resimli kitaplarıyla birçok ödül almış ve dünyaca üne kavuşmuş yazar ve illüstratör BenjiDavies, Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü sahibi yazar Dimitris Sotakis, “1980’lerde doğmuş en iyi yirmi Latin Amerikalı yazar” seçkisinde yer alan, “Ulusal Edebiyat Ödülü” sahibi Kosta Rikalı yazar ve akademisyen Carlos Fonseca, Olasılıksız ve Empati adlı romanlarıylayüz binlerce okura ulaşan ve çok satanlar listelerinin uzun yıllardır zirvesinde yer alan Amerikalı yazar Adam Fawer yer alıyor.

Giriş bilgileri

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye www.istanbulkitapfuari.comadresinden erişilebilecek.