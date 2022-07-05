Uluslararası Hermann Hesse Ödülü Hakan Günday’ın

Almanya’nın en önemli edebiyat ödüllerinden Uluslararası Hermann Hesee Ödülü bu yıl Hakan Günday ve çevirmeni Sabine Adatepe’ye verildi.

Hakan Günday ve eserlerinin çevirmeni Sabine Adatepe, Uluslararası Hermann Hesse Ödülü’ne layık görüldüler. Ödül töreni 2 Temmuz’da Hesse’nin doğum yeri olan Calw’de yapıldı.

Orijinal ismi Hermann Hesse Prize of the International Hermann Hesse Society olan ödüle ismini veren Alman-İsviçreli şair, romancı ve ressam Hermann Hesse. Ödül, çevirisiyle de ilişkili olarak uluslararası alanda edebi bir başarı elde etmiş yazarlara veriliyor.

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