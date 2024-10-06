Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı!

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün yapılan açılış töreniyle 61’inci kez –geçen yıl yapılamayan 60. festivali de sayarsak-Antalyalı sinemaseverlerle buluştu. “Hikâyemiz Birlikte” diyen festival; bir hafta boyunca farklı etkinliklerle şehrin dört bir yanında sinemanın bütün renklerini yansıtacak.

Türk ve dünya sinemasının en yeni yapımlarını, beyazperdenin usta isimlerini ve pek çok yan etkinlikle sinemaseverleri buluşturacak olan festival, 5 Ekim’de geleneksel kortejle başladı.

Cam Piramit’teki kırmızı halı töreninin ardından, Sedef Avcı’nın sunuculuğunu üstlendiği açılış töreniyle başlayan gecede usta sanatçılar Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem’e Onur Ödülü sunuldu. Genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli’ye de Başarı Ödülü verildi. Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı, yönetmen Ferzan Özpetek ile Ulusal Jüri Üyelerinin de bulunduğu açılış gecesine Serhat Kılıç gösteri performansı ile renk kattı.

Ulusal Yarışmada 12 Film Yarışacak

Festivalin her zaman en merakla beklenen bölümü Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Ferzan Özpetek başkanlığındaki jürinin karşısına Soner Sert “Acı Kahve”, Necmi Sancak “Ayşe”, Önder Şengül “Balinanın Bilgisi”, Ümit Ünal “Evcilik”, Ayçıl Yeltan “Fidan”, Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol “Galata”, Belkıs Bayrak “Gülizar”, Erhan Tuncer “Hatırladığım Ağaçlar”, Nadim Güç “Mukadderat”, Selim Evci “Savrulan Zaman”, Ümran Safter “Seni Bıraktığım Yerdeyim” ve Neco Çelik “Sevgili Katilim Berlin” filmleriyle çıkacak. Filmler ayrıca senarist- yönetmen Ömer Uğur, yönetmen Eylem Kaftan ve yönetmen Biket İlhan’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) jürisi tarafından da değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucu bir film, Film-Yön En İyi Film Ödülü’nün sahibi olacak.

Dünya Festivallerinin Yıldızları Türkiye’de ilk Kez Atın Portakal’da

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film festivalinde Dünya prömiyerlerini Cannes, Venedik, Toronto ve Tribeca gibi saygın festivallerde yapan ve bu festivallerden ödülle dönen en yeni yapımlar, Antalya’da ilk kez Türk seyircisiyle buluşacak.

Bunların arasında; 44. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılarak Onur Ödülü de almış olan, efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola’nın, dünya prömiyerini Cannes’da yapan son filmi “Megalopolis”, Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görülen “Armand/ Armand” (Yön: HalfdanUllmannTøndel), Tribeca Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan “Samia/ Samia” (Yön: Yasemin Şamdereli), yine Tribeca’dan Nora Ephron ödülüyle dönen “AgarrameFuerte/ Beni Sakın Bırakma” (Yön: Ana Guevera&Leticia Jorge), Cannes’da Altın Palmiye’ye aday gösterilen “PigenMedNålen/ Şişli Kız” (Yön: MagnusVonHorn), dünya prömiyerini, kapanış filmi olarak 81. Venedik Film Festivali’nde yapan “Basileia/ Hükümdarlık” (Yön: Isabella Torre) ve dünya prömiyerini 49. Toronto Film Festivali’nde yapan, başrollerini JulietteBinoche ve Ralph Fiennes’in paylaştığı “The Return/ Dönüş” (Yön: UbertoPasolini) gibi filmler yer alıyor.

Antalya Film Forum, Sinema Çalıştayı ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri yarışmasının yer alacağı film festivali 12 Ekim’de yapılacak kapanış töreni ile sona erecek.

Bletler, biletix.com ve Gişelerde

Bu yıl 11 farklı bölümde 90’ın üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak olan 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir. Festival kapsamında Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler, ücretsiz olarak izlenebilecek. Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi amacıyla öğrenci, 5 TL ve tam, 10 TL olarak belirlendi.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gösterimleri; Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, ParibuCineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8’inci salonlar, Cinetime (2.Salon) ÖzdilekPark Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek. Biletix.com’da satışa sunulan biletler, festival gişelerinden de temin edilebilecek.

Bilet Satış Noktaları:Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Bilet Satış Gişesi, Migros AVM- (6 Ekim Pazar saat 10.00’dan itibaren), Cinetime (2. Salon) ÖzdilekPark Antalya Kepez- (6 Ekim Pazar saat 10.00’dan itibaren), www.antalyaff.com