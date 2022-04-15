Ukraynaca, doğu dilleri arasında artan popülaritesi sebebiyle çeviri sektöründe talep edilen dillerden biri haline gelmiş durumda. Kurumsal ya da bireysel ihtiyaç dahilinde olan belgelerde Ukraynaca’ya olan gereksinim de metinlerin profesyonel olarak çevri sürecinden geçmesini zorunlu kılıyor. Özellikle resmi evraklarda veya dokümanlarda çevirinin büyük bir titizlik gösterilerek yapılması gerekiyor. Bu noktada ise çeviri büroları karşımıza çıkıyor.

Çeviri büroları ile çalışmak, kaynak dilde yazılmış bir metnin hedef dile profesyonel bir şekilde aktarımının sağlanması açısından önemli. Günümüzde ise dijitalleşmenin bir getirisi olarak online çeviri büroları bir adım öne çıkıyor. Online çeviri bürolarında çeviri işlemleri çevrimiçi olarak tamamlandığı için bu durum müşterilere sürecin büyük ölçüde kısaltılması başta olmak üzere pek çok yönden artı sağlıyor. Bu durum da online çeviri bürolarını bir tercih sebebi haline getiriyor.

Neden Çevirimvar?

Çevirimvar çeviri bürosu tamamen online çeviri üzerine hizmet veren ve sektörde önde gelen işletmelerden biri. Talep edilen diğer dil çiftlerinde olduğu gibi Ukraynaca – Türkçe dil çiftinde de en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Kaliteli çeviri anlayışıyla alanında uzman çevirmenlerle birlikte çalışması müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor.

Çevrilmesi gereken belgeniz olması durumunda siz de cevirimvar.com adresinde tıklayıp belgelerinizi web sitesine yükleyerek süreci başlatabilirsiniz. Yüklediğiniz belgelerin otomatik kelime sayımlarının ardından çeviri ücretini öğrenebilirsiniz. Onaylamanız durumunda ise çeviri işlemi başlatılır ve mümkün olan en kısa süre içerisinde yine online olarak tarafınıza teslim edilir.

Ukraynaca – Türkçe Dil Çiftinde Yeminli Tercüme

Elçilikler, mahkemeler veya konsolosluklar gibi resmi kurum ve kuruluşlardan istenen belgelerin çevirisinin yeminli tercüme bazında yapılması gerekir. Yeminli çeviri sürecini diğer çevirilerden ayıran şey sürecin daha resmi bir şekilde ilerlemesidir. Bu türdeki belgelerin çevirisini noterlerin iznini alan yeminli tercümanlar üstlenir. Çevirisi yapılan dokümanlar tamamlandıktan sonra imzalanıp kaşelenir. Bu da aynı şekilde belgeye resmiyet kazandırıcı unsurlardan bir diğeridir.

Ukraynaca yeminli tercüme sürecinde çeviriyi üstlenen tercümanın yetkinliği çok önemlidir. Kiril alfabesi ile yazılmasından dolayı çevirilerde ISO kuralları gözetilmelidir. Resmi evrakların hiçbir şekilde hatalı olmaması gerekir. Yine alfabeden kaynaklı olarak Latin harfleriyle yazılan isimler transliterasyonu bire bir karşılamalıdır. Herhangi bir hata veya yanlış olması durumunda belgelerin iletileceği kurumun belgeleri onaylamama ya da reddetme riski vardır. Bu riski almamak için de bünyesinde uzman çevirmenler barındıran profesyonel çeviri bürolarıyla birlikte çalışmak atılacak ilk adım olmalıdır.

Çevirimvar online çeviri bürosu yıllardır sürdürdüğü çeviri hizmeti sayesinde müşterilerine kaliteli çeviriler sunarak önemli referanslar elde etmiştir. Yeminli çeviri işlemlerini de diğer alanlarda olduğu gibi üst seviyede ve sonuç odaklı bir şekilde ilerletmektedir. Ukraynaca çeviriler en az iki yıl çevirmenlik deneyimine sahip tercümanlar tarafından yapılır. Çeviriler yapıldıktan sonra kontrol aşamasından geçer ve son halini alan belgeler tasdik almak üzere notere gönderilir. Noter onayı alan belgeler ise çevrimiçi olarak müşterilere gönderilir.