UKKSA, 13. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali’nde Edebiyat ve Şiir’in Ötesi Yaşandı.

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi tarafından düzenlenen “Can Baba’ya Bin Selam, “Edebiyat Buluşması”, 13. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali’nde Datça’nın pitoresk manzarası edebiyat ve sanatın ışıltılı karışımıyla aydınlandı. 11-12 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen festival; edebiyat ve sanat dünyasının değerli isimlerini bir araya getirdi.

Pelin Batu’nun samimi, edebiyatı ve UKKSA sanatseverlerini kucaklayan hoş geldiniz konuşması ile başlayan 13. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali Can Baba’ya Bin Selam, “Edebiyat Buluşması” Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’ın gerçekleştirdiği açılış konuşması ile devam etti.

Umur Türker, “Nevzat Metin Aramızda” başlıklı konuşmasında UKKSA Kurucusu Nevzat Metin’i sevgi ve özlemle andığını belirterek; Nevzat Metin’in yaşamı boyunca ülkemize kazandırdığı önemli değerlerinden, sanata, sanatçıya ve üretilen eserlere karşı özgün ve sahiplenici duruşundan övgüyle bahsetti. Konuşmacılar arasında yer alan İbrahim Çiftçioğlu Can Yücel’in edebiyat dünyasındaki önemine ve unutulmayacak eserlerine ve anılarına değindi.

Şair Namık Kuyumcu’nun koordinatörlüğünde devam eden Edebiyat Buluşması, edebiyat ve şiir alanlarında anlamlı ve eşsiz bir diyalogun oluşmasına sebep oldu. Edebiyatçılar, yazarlar ve şairler arasında zengin bir anlayış ve deneyime olanak sağladı. Birbirinden değerli konuşmacılar, “Can Yücel Şiir ve Ötesi”- “Öykü ve Romanda Öteki” temasıyla edebiyat dünyasına daldı. Aydın Şimşek, Figen Şakacı, Hatice Meryem, Necla Akdeniz, Akif Kurtuluş, Deniz Durukan, Namık Kuyumcu ve Pelin Batu gibi önemli isimlerin katkılarıyla aydınlatıcı konular ve merak uyandıran şiir ve öykü performanslarıyla keşif devam etti.

Şair Sezai Sarıoğlu’nun “Cankolik Kazı” adlı performansıyla izleyenleri büyülediği festivalin doruk noktası şiir dinletisiydi.

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Devrim Metin, tüm katılımcılara, değerli sanatçılara ve sanatseverlere içten teşekkür ve şükranlarını iletti.