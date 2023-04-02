Uçuşma

Yazan
Turhan Yıldırım
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  Felekten bir gün daha çalmak için gençliğini geçirdiği semtlerde tura çıktı yaşlı adam. Denizin sefasını -çığırtkan martılar eşliğinde- vapurda sürdükten sonra bıraktı kendini şehrin keşmekeşine.  Biraz yürüyüp tramvaydan içeri attı ihtiyar bacaklarını. Tıka basa kalabalığın arasında oturmak ne mümkün. Zayıf elleri mecburen yakaladı tutamağı. Yine de içinden toyluğunda söylediği bir türküyü tutturdu. Keyfinin gıcırlığı yirmilik delikanlı ayarına geldi. Sırtındaki kamburun düzeldiğini duyumsadı. Önce havada ardı sıra uçuşan kedileri gördü. Sonrasında ishak kuşunun tek nefeslik sesini işitti. Şimdi ayakları kelebeklerin peşine takılıp istediği yerde uçuşabilirdi.    

Turhan Yıldırım    

 

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Turhan Yıldırım
22.07.1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme üstüne lisansüstü eğitimini tamamladı. Şiir, deneme ve öykü türündeki yazıları Temrin, Kitapçı ve Edebiyatist dergilerinde yayınlandı. Ayrıca Son Gemi ve Martı e-dergilerinde öyküleri yayınlanmıştır.

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