Türkiye’nin Üçüncü, İlk İlçe Ödenekli Tiyatrosu 36. Yaşında!

BBT, Yunus Emre Kültür Merkezi’nden Baruthane ve Leyla Gencer’e Uzanan Dev Bir Sanat Ağıyla Yenileniyor!

​Türkiye’nin sanat tarihindeki en önemli kalelerinden biri olan, Türkiye’nin üçüncü, ilk ilçe ödenekli tiyatrosu ünvanına sahip Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), kuruluşunun 36. yılını devrim niteliğinde bir dönüşümle kutluyor. Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş liderliğinde hazırlanan 2026 stratejisi; modernize edilen kurumsal kimlik, kapılarını ilk kez açacak olan tarihi Baruthane Sahnesi ve görkemli prodüksiyonların adresi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi ile sanatseverlere çok yönlü bir deneyim vaat ediyor.

​36 Yıllık Birikim, Yepyeni Bir Kimlik: Yeni Logo

​1990 yılından bu yana Türk tiyatrosuna yön veren BBT, 36. yılında kurumsal imzasını tazeliyor. Köklü geçmişi dijital çağın dinamizmiyle buluşturan yeni kurumsal logo, değişimin ve gelişimin simgesi olarak tasarlandı. Minimalist hatlarla yeniden yorumlanan bu görsel kimlik, BBT’nin yarım asra yaklaşan tecrübesini geleceğin sanat dünyasına taşıma kararlılığını temsil ediyor.

​Dört Bir Yanı Sanat: Ataköy’den Baruthane’ye Güçlü Sahneler

​BBT, 36. yıl vizyonuyla sahnelerini çeşitlendirerek sanatın etki alanını tüm şehre yayıyor:

​Yunus Emre Kültür Merkezi (Müşfik Kenter & Turhan Tuzcu Sahneleri): BBT’nin ana karargahı olan bu merkez, Müşfik Kenter Sahnesi’nin görkemli yapımları ve Turhan Tuzcu Sahnesi’nin deneysel performansları ile 36 yıldır olduğu gibi sanatın kalbi olmaya devam ediyor.

​Baruthane Sahnesi: Bakırköy’ün tarihi dokusunu sanatla buluşturan bu yeni mekan, butik oyunlar ve atölye çalışmalarıyla “yaşayan bir sanat alanı” olarak kurgulandı.

​Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi: Uluslararası standartlardaki altyapısıyla BBT’nin yüksek bütçeli ve geniş kadrolu eserlerine ev sahipliği yaparak sanatın görkemini taçlandırıyor.

​”36 Yıllık Hafızayı Geleceğe Taşıyoruz”

​Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, bu tarihi dönüm noktasını şu sözlerle değerlendirdi:

​”Türkiye’nin üçüncü, ilk ilçe ödenekli tiyatrosu olma sorumluluğunu 36 yıldır onurla taşıyoruz. 2026 yılı BBT için sadece bir takvim değişikliği değil, fiziksel ve ruhsal bir şahlanış yılıdır. Müşfik Kenter ve Turhan Tuzcu sahnelerimizin köklü geleneğini, Baruthane’nin tarihi dokusu ve Leyla Gencer’in evrensel standartlarıyla birleştiriyoruz. Bakırköy’ü Türkiye’nin gerçek bir ‘Sanat Kenti’ne dönüştürüyoruz.”

​Bakırköy’de Sanatın Yeni Koordinatları

​Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun vizyonuyla desteklenen bu büyüme hamlesi; BBT’yi Türkiye’nin en büyük, en modern ve en köklü yerel yönetim tiyatro organizasyonlarından biri konumuna taşıyor.

