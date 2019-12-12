Türkiye’nin En Başarılı 10 Genci

Dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum organizasyonlarından birisi olan JCI (Junior Chamber International) tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen, “Ten Outstanding Young Persons of the World”ün Türkiye ayağı olan ‘TOYP – Türkiye’nin 10 Başarılı Genci’ yarışmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. TOYP Türkiye 2019 Direktörü Deniz TÖREN, JCI İstanbul Şube Başkanı Fatih KATİPOĞLU ve JCI Türkiye Başkanı Burcu Erol’un konuşmaları ile başlayan Gala Gecesi, her kategori birinicisinin katılımcılara tanıtılması ve ödül takdimleri ile devam etti.

JCI İstanbul Şube Başkanı Fatih KATİPOĞLU “Son 1,5 yıl içerisinde; Goteborg Başkanlar Akademisi, Lyon Avrupa Konferansı ve Tallinn Dünya Kongresine katılarak JCI’ın sunduğu Liderlik ve Dünya Vatandaşlığı fırsatını deneyimleme şansım oldu. Aynı zamanda ülkemizi uluslararası arenada temsil ettiğimiz bu organizasyonda yaptığımız projeler ve temsiliyetler ile birçok kez adımızdan olumlu anlamda söz ettirdik. TOYP gibi anlamlı bir proje sayesinde ülkemizin yetiştirdiği liderlerin çalışmalarını desteklediğimiz ve çevrelerine ilham vermelerine olanak sağladığımız için çok mutluyum. Önümüzdeki yıl Yokahama,Japonyada gerçekleşecek Dünya Kongresinde de dünya birincileri çıkararak gurur gecesi yaşayacağımıza eminim” dedi.

Gala gecesine katılım gösteremeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun TOYP’UN 25.yılını kutladığı, dilek ve temennilerini ilettiği telgrafı okundu. Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 25 yıldır hayata geçirilen TOYP –Türkiye’nin 10 Başarılı Genci projesi, toplumsal gelişime katkısı bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor.

2019 TOYP Türkiye Kategori Birincileri

İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik: Emine Saraç

Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi: Derya Durlu Gürzumar

Bilimsel Önderlik: Doç. Dr. Sefaattin Tongay

Kültürel Başarı: Dr. İlker Işık

Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik: Emrah Kurum

İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı: Nuri Dağdelen

İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet: Samet Başkonuş

Fen ve Teknik Gelişme: Doç. Dr. Koray Aydın

Kişisel Başarı: Muratcan Çiçek

Tıbbi Yenilik ve Buluşlar: Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü

JCI TÜRKİYE Senato Ödülü: Sn. Emrah Ceylan

Yukarıdaki kategoriler için alınan yüzden fazla başvuru, alanında uzman ‘jüri komitesi’ tarafından değerlendirilmiş ve içlerinden en başarılı 10 Genç kategori birincisi olarak seçildi. Tüm birinciler, 03 Aralık Salı akşamı, IBB Mekan Sponsorluğu ile Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen ’2019 TOYP Türkiye Ödül Töreni’nde ‘Türkiye’nin On Başarılı Genci’ olarak kamuoyuna açıklandı.

Birincilere ödüllerini vermek üzere,

-Alphan MANAS (Girişimci, Fütürist Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı)

-Cavit GANİÇ (Bakırköy Belediye Başkanı Yardımcısı)

-Plt. H. Murat ERSOY (TALPA Yönetim Kurulu Başkanı)

-SODEV Başkanı Ertan AKSOY

-Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz GÜNDOĞDU

-İstanbul Barosu Başkanı Av. Sayın Mehmet DURAKOĞLU

Gibi değerli misafirler gala gecesine katılım göstermiştir.

JCI Türkiye Senato Ödülünü veren Alphan MANAS 10 dakikalık bir konuşma yaparak gece ile ilgilili duygularını paylaşmıştır. 2019 yılı TOYP Türkiye Birincileri, başarılarını ayrıca 2020 yılında Yokahama,Japonya’da olacak JCI World Congress’de gerçekleşecek ‘TOYP Dünya Finalleri’ ile uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacak. 2018 yılı TOYP Türkiye Birincileri, başarılarını ayrıca 2019 yılında gerçekleşen ‘TOYP Dünya Finali’ne, uluslararası platforma taşıma şansına sahip olmuştu. Dr. Gözde Durmuş, Duygu Yılmaz ve Selçuk Yusuf Arslan ilk 20’de olma hakkını kazanarak Dünya finallerinde ülkemizi temsil etmiştir. Finallerde yapılan oylamalar sonucunda, Dr. Gözde Durmuş ve Duygu Yılmaz Dünyanın Başarılı 10 Genci arasına girerek, “TOYP Dünya Birincisi” olarak ilan edilmiştir. Dünyanın 10 başarılı genci arasına giren birincilerimiz 112 ülkeden 4000 JCI Üyesinin katıldığı, eylül ayında Tallinn,Estonya’da gerçekleştirilen 2019 JCI World Congress’te ödüllerini aldılar.

TOYP Türkiye, 25 yıllık geçmişinde ‘18 Dünya Birincisi’ çıkararak TOYP Dünya genelinde üstün bir başarıya imza attı. Önceki yıllardaki Dünya Birincilerimiz aşağıdaki kategorilerde ülkemize “TOYP Dünya Birinciliği” kazandırdı:

Gözde Durmuş, “Tıbbi Yenilik ve Buluşlar” (2019)

Duygu Yılmaz, “İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik” (2019)

Burçin Mutlu Pakdil, “Bilimsel Önderlik” (2018)

Engin Durgun, “Akademik Önderlik” (2017)

Ahmet Kuzubaşlı, “İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik” (2017)

Mehmet Z.Baykara, “Fen ve Teknik Gelişme” (2016)

Canan Dağdeviren, “Tibbi Yenilik ve Buluşlar” (2016)

Bulut Ersavaş, “İş Dünyası, Ekonomi ve Girişimcilik” (2014)

Tülin Akın, “İş Dünyası Ekonomi ve/veya Girişimcilik” (2013)

Hasibe Kızıltaş, “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet” (2013)

Şafak Pavey, “İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı” (2011)

Tuğba Kalafatoğlu, “Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi” (2009)

Utkan Demirci, “Tıbbi Yenilikler ve Buluşlar” (2009)

Hilmi Volkan Demir, “Bilimsel Önderlik” (2007)

Hasan Alanyalı, “Fen ve Teknik Gelişme” (1999)

Harun Güçlüsoy, “Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik” (1999)

Arın Namal, “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet” (1998)

Erol User, “İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı” (1988)

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Hakkında

JCI (Junior Chamber International) – Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, dünya çapında 117 ülkeden 18 – 40 yaşları arasında 150.000’i aşkın üyesiyle faaliyet gösteren dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşlarından birisidir.

“Genç aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak” vizyonuna odaklanan JCI üyeleri, “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

JCI’nın proje ve aktivitelerini destekleyen milyonlarca üyesi bulunmaktadır.

JCI, üyelerine ihtiyaç duyacakları imkanları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlar.

Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutar.