Türkiye’nin 27 Tarihi Mekanı Geceleri de Ziyaret Edilebilecek

Geçen yıl ziyaretçilerin ilgisini çeken gece müzeciliği uygulaması, bu yıl 1 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında olacak ve pek çok müze akşamın ilerleyen saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.
Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri akşam saat 23.00’e kadar açık tutacak.
Geçen yıl Geceleri Müzecilik kapsamında 361 bin 215 kişi gece müzeleri gezmişti.
|1 Haziran – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında, Gece Müzeciliği kapsamında, Müzekart sahibi kişiler, Müzekart geçiş hakkına ek olarak 100,00 TL (yüz Türk lirası) karşılığında, belirtilen müze ve ören yerlerini saat 19.00’dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret etme olanağına sahip olacaktır.
(Bilet gişesi kapanış saati ziyaret kapanış saatinden yarım saat önce olup; ziyaretçilerin müze ve ören yeri ziyaretlerini bu doğrultuda planlamaları gerekmektedir.)
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İl
|
Müze ve Ören Yerleri
|1
|ADIYAMAN
|Nemrut Örenyeri(04:00-09:00)
|2
|ANKARA
|Anadolu Medeniyetleri Müzesi(21:00)
|Etnografya Müzesi(21:00)
|3
|ANTALYA
|Antalya Müzesi(22:00)
|Alanya Müzesi(22:00)
|Aspendos Örenyeri(22:00)
|Patara Örenyeri(22:00)
|Side Örenyeri(22:00)
|Nekropol Müzesi (22:00)
|4
|AYDIN
|Didim Örenyeri(21:00)
|5
|DENİZLİ
|Hierapolis Örenyeri(23:00)
|6
|ERZURUM
|Erzurum Müzesi(21:00)
|7
|GAZİANTEP
|Zeugma Mozaik Müzesi(21:00)
|8
|İSTANBUL
|Arkeoloji Müzeleri (Kapalı Bölümleri Hariç)(22:00)
|Galata Kulesi(23:00)
|Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi(22:00)
|Türk ve İslam Eserleri Müzesi(22:00)
|9
|İZMİR
|Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası(21:00)
|Efes Örenyeri (Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi)(23:00)
|10
|MUĞLA
|Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi(22:00)
|11
|NEVŞEHİR
|Zelve-Paşa Bağları Örenyeri(21:00)
|Derinkuyu Yeraltı Şehri(21:00)
|Kaymaklı Yeraltı Şehri(21:00)
|Özkonak Yeraltı Şehri(21:00)
|12
|SAMSUN
|Samsun Müzesi(22:00)
|13
|ŞANLIURFA
|Şanlıurfa Müzesi(21:00)
|Haleplibahçe Mozaik Müzesi(21:00)