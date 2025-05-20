Türkiye’nin 27 Tarihi Mekanı Geceleri de Ziyaret Edilebilecek

Geçen yıl ziyaretçilerin ilgisini çeken gece müzeciliği uygulaması, bu yıl 1 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında olacak ve pek çok müze akşamın ilerleyen saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri akşam saat 23.00’e kadar açık tutacak.

Geçen yıl Geceleri Müzecilik kapsamında 361 bin 215 kişi gece müzeleri gezmişti.