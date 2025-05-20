Türkiye’nin 27 Tarihi Mekanı Geceleri de Ziyaret Edilebilecek

Yazan
Martı Dergisi
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Efes Antik Kenti AA'dan alınmıştır

Geçen yıl ziyaretçilerin ilgisini çeken gece müzeciliği uygulaması, bu yıl 1 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında olacak ve pek çok müze akşamın ilerleyen saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri akşam saat 23.00’e kadar açık tutacak.

Geçen yıl Geceleri Müzecilik kapsamında 361 bin 215 kişi gece müzeleri gezmişti.
1 Haziran – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında, Gece Müzeciliği kapsamında, Müzekart sahibi kişiler, Müzekart geçiş hakkına ek olarak 100,00 TL (yüz Türk lirası) karşılığında, belirtilen müze ve ören yerlerini saat 19.00’dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret etme olanağına sahip olacaktır.

(Bilet gişesi kapanış saati ziyaret kapanış saatinden yarım saat önce olup; ziyaretçilerin müze ve ören yeri ziyaretlerini bu doğrultuda planlamaları gerekmektedir.)
İl
Müze ve Ören Yerleri
1 ADIYAMAN
Nemrut Örenyeri(04:00-09:00)
2 ANKARA
Anadolu Medeniyetleri Müzesi(21:00)
Etnografya Müzesi(21:00)
3 ANTALYA
Antalya Müzesi(22:00)
Alanya Müzesi(22:00)
Aspendos Örenyeri(22:00)
Patara Örenyeri(22:00)
Side Örenyeri(22:00)
Nekropol Müzesi (22:00)
4 AYDIN
Didim Örenyeri(21:00)
5 DENİZLİ
Hierapolis Örenyeri(23:00)
6 ERZURUM
Erzurum Müzesi(21:00)
7 GAZİANTEP
Zeugma Mozaik Müzesi(21:00)
8 İSTANBUL
Arkeoloji Müzeleri (Kapalı Bölümleri Hariç)(22:00)
Galata Kulesi(23:00)
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi(22:00)
Türk ve İslam Eserleri Müzesi(22:00)
9 İZMİR
Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası(21:00)
Efes Örenyeri (Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi)(23:00)
10 MUĞLA
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi(22:00)
11 NEVŞEHİR
Zelve-Paşa Bağları Örenyeri(21:00)
Derinkuyu Yeraltı Şehri(21:00)
Kaymaklı Yeraltı Şehri(21:00)
Özkonak Yeraltı Şehri(21:00)
12 SAMSUN
Samsun Müzesi(22:00)
13 ŞANLIURFA
Şanlıurfa Müzesi(21:00)
Haleplibahçe Mozaik Müzesi(21:00)

 

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