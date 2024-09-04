Türk Resminin Acı Kaybı: Mehmet Güleryüz

Türk resminin en önemli sanatçılarından Mehmet Güleryüz Paris’te vefat etti. 1938 doğumlu sanatçı Saint Benoit Lisesi’nin ardından 1958 yılında girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 1966’da birincilikle bitirdi. Akademi’ye paralel olarak oyunculuk eğitimini farklı aktör stüdyolarında ve önemli amatör tiyatrolarda yaptı. 1963’te Asaf Çiğiltepe’nin yönettiği Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Üretken bir sanatçı, hoca ve sanat aktivisti olan Güleryüz, çok yönlü bir sanatçı. Çağdaş Türk sanatının en tanınmış isimlerinden olduğu için Rressamın silinmez imzası, sadece bir sanatçı olarak değil bir öğretmen, bir aktivist ve bir sanat profesyoneli olarak da önemli.

Mehmet Güleryüz’ün sanat görüşü

Desen, Mehmet Güleryüz’ün sanatsal pratiğinin odağını oluşturuyordu. “Güleryüz, bir sanatçının eserlerinde döneminin temel sorunlarına değinmesi gerektiğine ve bunu yapmak için de doğuştan gelen sanatsal bir yeteneğinin, teknik açıdan uzmanlaşmış bir becerisinin ve sanat tarihi konusunda geniş bilgisinin olması gerektiğine, ama bunların yeterli olmadığına inanır. Ona göre, bunların yanı sıra, sanatçının olayları izleyerek, çözümleyerek, eleştirerek gözlemleyip, üzerine düşünerek oluşturduğu bir felsefesi ve fikri olmalıdır”.

Mehmet Güleryüz’ün eserleri kaynağını sanatçının kendi duygularından, kendi düşüncelerinden alır. Bu durum, üretim sürecinin vazgeçilmezidir.

Desenlerinde, iç dünyasından gelen saklanmış güçlü ve bazen de aykırı duygular ortaya çıkabiliyor. Bu, Mehmet Güleryüz için adeta hayati bir fonksiyondur.

Güleryüz’e göre sanatçı, dış dünyadan kendi yöntemleriyle deneyimlediklerini ve bu duygusal tepkilerini harmanlayan kişi demektir. Sanatçı deneyimleri sayesinde dış dünyayla iç dünyası arasında bir etkileşim kurar.

Tiyatro ve sinemada Güleryüz

Güleryüz 2014’ten beri sanat çalışmalarını Paris-İstanbul arasında sürdürüyordu. Yaşamı boyunca 88 kişisel sergi çan 1001 karma sergiye katılan Güleryüz’ün pek çok ödülü bulunmakta ve eserleri pek çok koleksiyonde yer almaktadır. Sanatçı; İp, Şehirli Kız Güneşte 10 Kişi, Kral Übü, Arslan Asker Şvayk, Başkalarının Kellesi, Kayıp Mektup ve son olarak da 1998-2001 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu, Bir Küçük İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor oyunlarında rol almıştı.

Sanatçı ayrıca başta urtuluş dizis olamka üzere bir Yaz Yağmuru, Köstebek, Kuşatma, Bir Doğu Masalı, Crude gibi televizyon dizilerinde ve filmlerde rol almıştı.

Saint Benoit Lisesi www.sb.k12.tr ve mehmetguleryuz.com sitelerinden derlenmiştir.