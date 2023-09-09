Türk Kadın Briç Milli Takımı, Briç Dünyasında Zirveye Uçtu!

Türk kadınları, briç masalarında tarih yazmaya devam ediyor. Kadın Briç Milli Takımımız, 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza attı ve gümüş madalyayla evine döndü. Bu muazzam başarı, üstün yetenekleri ve kararlılıklarıyla Türk sporuna yeni bir gurur kaynağı sunuyor.

Milli takımımızın kadrosunda yer alan Aslı Acar, Berrak Erkan, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Tuna Elmas ve Kaptan Gökhan Yılmaz, briç dünyasının en iyileri arasında kendilerine yer bulmuş isimlerdi. Bu yetenekli ekip, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda elde ettikleri ilk sekiz sırayla Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmıştı ve Marakeş’te bu hakkı en iyi şekilde değerlendirdiler.

Dünya Şampiyonası’nda 24 ülke yarıştı

Dünya Şampiyonası’nda 24 ülkenin yarıştığı bu zorlu turnuvada, milli takımımız grup eleme maçlarını dördüncü sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Amerika’yı mağlup ederek yarı finale adlarını yazdırdılar. Yarı finalde Norveç ile karşı karşıya geldiler ve üstün bir performans sergileyerek finale yükseldiler.

Gelelim final anına; finalde, İsrail ile nefes kesen bir mücadeleye imza attılar. 1-2 Eylül tarihlerinde oynanan 6 devrelik maçların sonunda gümüş madalyanın sahibi oldular. Bu sonuç, Türk briçinin dünya sahnesindeki yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Kadın briç milli takımımız, 45. ve 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonaları’ndaki gümüş madalyalarıyla Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese ve Milli Takımlar Sponsoru Turkon Line’a teşekkür etmek istiyoruz.

Türk kadın briççileri, sadece spor alanında değil, aynı zamanda azim ve kararlılıklarıyla da öne çıkıyorlar. Yeni nesillere ilham kaynağı olan bu başarı hikayesi, Türk sporunun geleceği için umut vaat ediyor. Türk briçinin bu parlak yıldızları, uluslararası sahnede daha birçok başarıya imza atacaklarına olan inancımızı pekiştiriyor. Tebrikler Türk Kadın Briç Milli Takımı, sizinle gurur duyuyoruz!