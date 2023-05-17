Türk gençleri İsveç’te başarıya imza attı

Türk gençleri global başarılara imza atmaya devam ediyor. Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu, İsveç Türk Gençlik Federasyonu’ndaki çalışmalarıyla seçildikleri Kraliyet Vakfı Değer Temelli Genç Liderlik Programı’nı başarıyla tamamlayarak diplomalarını İsveç Kralı Carl Gustaf’tan aldı.

Türk gençleri yurt dışında başarılara imza atmaya devam ediyor. İsveç’teki Türk diasporasının parçası olarak gençlere yönelik faaliyetlerde bulunan İsveç Türk Gençlik Federasyonu (Turkiska Ungdomsförbundet | TUF) kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Kraliyet Vakfı Değer Temelli Genç Liderlik Programı’na seçilen Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu, eğitimi başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı. Dilbilim alanında çalışan Berrak Pınar Uluer ile dişçilik alanında ülkedeki en başarılı fakültelerden birinde eğitimini sürdüren Selin Helvacıoğlu’na diplomalarını, Kraliyet Sarayı Bernadotte Kütüphanesi’nde 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende İsveç Kralı Carl Gustaf verdi.

Türk gençlerini tek çatı altında topluyorlar

İsveç’teki Türk gençliğini bir çatı altında toplamak amacıyla 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren İsveç Türk Gençlik Federasyonu’nun Genel Sekreteri Alçın Mutlu Hafif, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Federasyon bünyesinde faaliyet gösteren gençlerin Kraliyet Vakfı’nın düzenlediği liderlik programına seçilmesi ve programı başarıyla tamamlaması bizim için çok kıymetli. Entegrasyon merkezli çalışmalarımızla İsveç’teki Türk gençliğini güçlendirmeye ve onların toplumun her alanında ön plana çıkmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Demokratik değerleri toplumsal yaşamda etkin bir biçimde uygulayabilen, bunu liderlik yetkinliklerine yansıtabilen, güçlü ve eğitimli Türk gençlerinin bugün olduğu gibi gelecekte de İsveç’te adından sıkça söz ettireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kraliyet Vakfı Değer Temelli Genç Liderlik Programı, daha iyi bir toplum inşa etmek adına liderliğin ön plana çıktığı izciliğin değerlerini benimseyerek bunları çalışmalarıyla ortaya koyan gençlere odaklanıyor. Her yıl binin üzerinde adayın başvurduğu programa bu yıl yaklaşık 100 kişi seçildi. Bunların arasında İsveç’teki 20’ye yakın derneği bünyesinde barındıran bağımsız sivil toplum örgütü TUF’tan Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu da yer aldı.

Dilbilim alanındaki çalışmalarını sürdürecek

Berrak Pınar Uluer, konuya dair düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra dilbilim ve iki dillilik alanındaki çalışmalarımı sürdürmek için 2017’de İsveç’e geldim. Uppsala Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştım ve farklı seviyelerdeki eğitim kurumlarında İngilizce öğretmenliği yapmaya başladım. Şu an bu noktada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Göçmen toplulukların önlerindeki bariyerleri aşabileceği ve kendi hakları söz konusu olduğunda seslerini duyurabilecekleri bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum. Kariyerimi doktora yaparak akademide sürdürmeyi hedefliyorum.”

“İsveç’teki Türk gençliğini temsil etmekten gurur duyuyorum”

Selin Helvacıoğlu ise “İsveç’e henüz lise yıllarımdayken geldim. Eğitimime Karolinska Enstitüsü’nün dişçilik bölümünde devam ediyorum. İsveç’teki Türk gençliğini böyle bir program kapsamında temsil etmekten gurur duyuyorum. Diploma töreninde yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, bu programda gerçek bir liderin inisiyatif alan, cesaret eden, eksikliklerini ve hislerini açık bir biçimde paylaşan nitelikleri taşıdığını öğrendik. Bu programda elde ettiğim kazanımlarla kariyerimi üniversitede sürdürmeyi ve akademik çalışmalarımla literatüre katkıda bulunmayı hedefliyorum” dedi.