Türk edebiyatının usta kalemlerinden Pınar Kür 82 yaşında yaşamını yitirdi. Yazar, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, kadın odaklı eserlerini edebiyatımıza kazandırdı.

Pınar Kür’ün vefatını Yekta Kopan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kopan, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Pınar Kür hakkında

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Behram Kür’ün kızı olarak 15 Nisan 1982 yılında Bursa’da doğdu. Lise eğitimini Robert Kolej’ de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Ardından Sorbonne Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde medya ve iletişim sistemleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı oldu. 2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü. Yazar 1984 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı Ödülü’nü kazanmıştı. Pınar Kür’ün oyuncu Can Kolukısa ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emrah Kolukısa da oyuncudur.

Pınar Kür 2007-2008 yılları arasında Çiğdem Anad, Müjde Ar, Aysun Kayacı ile Haydi Gel Bizimle Ol programda bir araya gelerek kendi bakış açılarıyla konuları değerlendiriyorardı.

Romanları

Yarın Yarın (1976) (Sami Güçlü tarafından 1987 yılında filme çekildi.)

Küçük Oyuncu (1977)

Asılacak Kadın (1979) (Başar Sabucu tarafından 1986 yılında filme çekildi.)

Bitmeyen Aşk (1986)

Bir Cinayet Romanı (1989)

Sonuncu Sonbahar (1992)

Cinayet Fakültesi (2006)

Beşpeşe (2004) – Bülent Erkmen’in tasarım ve konsepti yaptığı roman projesinde sırasıyla Murathan Nungan,Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker devam ettirdi ve Pınar Kür sonlandırdı.

Sadık Bey (2016)