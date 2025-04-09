Turizm Oscar’ı “Altın Elma” Tarsus’un

Tarsus her zaman görmek istediğim, merak ettiğim Mersin’in en büyük ilçesi. Çok da önemli bir yere sahip tarihte. Hristiyanların haç yolu sayılan ve aynı adla anılan Saint Paul’un doğum yeri ve bu İncil’de de belirtiliyor. Sadece din turizmi açısından değil kültürel zenginlikleri, gastronomisi, doğa turizmi, Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar için kutsal sayılan bi r ilçe, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine.

İşte bu kadim kente önümüzdeki günlerde dünyada turizm Oscar’ı olarak kabul edilen “Altın Elma”(Golden Apple) ödülü verilecek. Dünya turizm yazarları ve gazetecileri federasyonu FIJET tarafından dünya turizmine katkı sağlayan destinasyonlara sunulan geleneksel “Altın Elma” ödülü bu yıl 22-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Tarsus’ta düzenlenecek ödül töreni ile Tarsus’a verilecek. FIJET başkanlığında ve Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği TYGD tarafından organize edilen Altın Elma Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla Swissotel The Bosphorus İstanbul’da Tarsus Belediyesi sahipliğinde bir basın kahvaltısı düzenlendi.

Basın toplantısında Tarsus’un genç, dinamik ve heyecanlı Belediye Başkanı Ali Boltaç, FIJET Dünya Başkan Yardımcısı Delal Atamdede, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği TYGD Onursal Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları, TYGD Başkanı Gürkan Boztepe konuşma yaptılar.

“Doğru Katkı Önemli Katmadeğer”

, federasyon olarak daha önce Türk ve Dünya turizmine katkı sağlayan destinasyonlar arasına giren Adıyaman, Diyarbakır, Konya, İzmir ve Ankara’da Hamamönü projesine Altın Elma ödülü verdiklerini hatırlatarak, ödülün, verildiği bölgelere çok önemli katkılar sağladığına hep birlikte şahit olduklarını ve gururlandıklarını belirtti. Özellikle Diyarbakır’a verilen ödül sonrasında bölge turizminin şahlanarak atağa geçtiğini ve değerli kentin terörle değil, turizm ile anılmasını sağladıklarını, aynı yıl bölgeye 350 bin yerli ve yabancı turistin giriş yaptığını hatırlattı. Turizm, bölge ekonomilerinin kalkınmasında en önemli faktördür diyen Atamdede, Medeniyetler beşiği olarak anılan Tarsus kentinin tarih, kültür, gastronomi, inanç ve sağlık turizmine katkı sağlayacak zenginlikleri bir arada barındırdığını bu ödülle, bu değerlerin de yükseleceğine inandıklarını vurgularken, bölgede yabancı ve yerli turisti ağırlayacak otel sayısı dolayısıyla da yatak sayısının henüz yeterli olmadığını ancak bu değerli bölgenin doğal yapısı ve tarihi güzelliklerine zarar vermeden doğru katkı yapılırsa, önemli bir katma değer elde edileceğine inandığını belirtti.

“Kalpten Yürekten Sevgilerle Geldik”

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise, sözlerine “kalpten, yürekten , gönülden sevgilerle geldik” diyerek başladı. Medeniyetler beşiği olarak anılan Tarsus kentinin hem Türkiye hem de Dünya Turizmine inanç turizmi açısından doğal bir ivme kazandırdığını, bu zenginliğin bilincinde olarak emin adımlarla ilerlediğini , bölge halkının da bunun bilincinde olduğunu kaydetti. Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu’nun katkılarının Tarsus için son derece önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Boltaç, Tarsus’un Altın Elma Ödülü’nü hakkettiğine inandıklarını bu inancı da devletin tüm kademeleri ve kent insanın da çabalarıyla pekiştireceklerini söyledi.

Tarsus kentinin tüm bu projeler dışında gelişmeye açık bir kent olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Boltaç, Uluslararası Havalimanı, Lojistik Merkezleri, Deniz Limanları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sahil Bandı Projesi ile devletimizin yaptığı programlara entegre olmak istediklerini söyledi. İlk olarak otel yatak sayısının artırılması adına ayakları yere basan projelerle küçük ama emin adımlarla ilerlediklerini belirten Boltaç,1200 yatak kapasitesiyle, Tarsus’u sevecek, koruyacak, kollayacak, yatırımcılara açık hale getireceklerini ifade etti.

“Tarsus Stratejik Bir Öneme Sahip”

Basın kahvaltısında söz alan Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Onursal Başkanı Hüseyin Kurtoğulları, Tarsus’un inanç turizmi adına sadece Türkiye için değil Dünya turizmi açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu bunun uluslararası sempozyumlarda da sık sık dile getirildiğinin altını çizdi. Altın Elma Ödülü’nü en çok Tarsus’un hak ettiğini vurgulayan Kurtoğulları, bölgeye gelen turistin sayısının yakın gelecekte çok konuşulacağını hatırlatarak, 22- 24 Nisan 2025 tarihleri arasında Tarsus’ta düzenlenecek olan ödül törenine 30 ülkeden uluslararası nitelikli bir katılım beklediklerinin de altını çizdi.

“Siyaset Üstü Bir Organizasyon”

Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise, siyaset üstü bir organizasyonda Tarsus’un birleştiriciliğine ev sahipliği yapmaktabduydukları memnuniyeti dile getirdi. 2024 Kasım ayında FIJET ve TYGD temsilcileri olarak Tarsus’a yapılan ziyarette tarih, kültür, sağlık inanç ve gastronomi turizminin en güçlü yanlarıyla karşılaştıklarını ve bu gücü katkıya dönüştürecek en özel destinasyonlardan birinin de Tarsus olacağını kaydetti.

TARSUS İÇİN NOTLAR

*Tarsus; Antik Roma’dan Osmanlı^’ya uzanan geniş tarihiyle binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. St. Paul Kilisesi, Hz. Danyal Peygamber Makamı, Kleopatra Kapısı, Roma Yolu, Eshab-ı Kehf Mağarası ve Ulu Cami gibi önemli yapılar, tarihi sokskları, taş evleri, restore edilen yapıları…

*Tarsus mutfağı Anadolu’nun en lezzetli yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Tarsus kebabı, tantuni, humus, cezerye, analı kızlı, sıkma, kerebiç vazgeçilmez tatları

*Berdan Nehri, Tarsus Şelalesi, Karaboğazı Yaylası eşsiz manzaralar sunuyor…

Altın Elma nedir?

La Pomme d’or, Golden Apple ya da Altın Elma FIJET tarafından 1970’den beri veriliyor ( Federation Internationale des Journalistes et des Ecrivains du Tourisme-Uluslararası Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu) ve turizm Oscar’ı olarak nitelendiriliyor. Bu mükemmellik ödülü, turizmin tanıtım ve seviyesini yüksleymede üstün çaba gösteren bir kuruluşa, ülkeye, şehre veya kişiye her yıl veriliyor.