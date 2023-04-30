Tülin Onat’ın “Yeniden” Sergisi Açıldı

51. sanat yılını kutlayan değerli ressam Tülin Onat, “Yeniden” adını verdiği yeni sergisini sanatseverler ile İstanbul Lale Vakfı’nda buluşturdu. Serginin açılışına sanatçının dostları ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı zorluklarla birlikte sanatçının özel hayatındaki inişli çıkışlı dönemleri artık geride bırakmış olmanın dilek ve umudunu taşıyan “Yeniden” Sergisi, 28 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. Sergide sanatçının 20 eseri yer alıyor.

Tülin Onat, 1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1967’den itibaren yurt dışında ve müzelerde inceleme ve çalışmalar yaptı. 1973’de Avusturya Hükümet bursuyla Salzburg yaz akademisine gitti. 1980’lerin başlarında “Kadın” konusunun işlendiği yapıtları daha sonraki biçimsel çalışmalarının habercisi niteliğindedir. İlk kez kullanılan şekilli tuvaller, soyutlanmış biçimlerin tekrarı ve tekrardan doğan ritim. Bu yıllarda resimlerindeki değişim hızla artarken mekan sorunu da azalma, yalınlaştırma ve nostaljiden sıyrılma eylemlerini birlikte getirmiştir. Bu tarihlerde yaptığı mekanda köşeyi kaplayan “Galaksi” adlı yapıtı (1988, Derimod Kültür Merkezi) ilk kez tuvalin yerde de duvarla birlikte düzenlenebileceğini gösterdi ve çok ilgi çekti. Daha sonra yerde ve duvarda sergilediği kalın tuvalleri (Nesne Tuvaller, Büyük Sergi, İRHM ve ARHM 1990) ile resmin mekanla birlikte düşünülebileceğini gündeme getirdi. Tülin Onat’ın duvar yalnızca taşıyıcı eleman değil resmin bir parçasıdır söylemi tüm sergilerinde kendini açıkça dile getirir.



Onat, yurt içinde ve yurt dışında, pek çok grup ve karma sergiye katılmıştır. Resimleri özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaktadır. Resimlerinde önem verdiği derinlik, rengin etkisi ile yaratılan, 3. boyut, dokunma arzusu uyandıran, kabarık doku son resimlerinde iyice abartılmıştır. Tuvallerindeki soyut boyut, keserek delerek çıkartarak somuta geçmiş ve gerçek 3. boyut yaratılmış; böylece kesik tuvaller ortaya çıkmıştır.