TRT, Merakla Beklenen Uluslararası Dijital Platformu tabii’yi Tanıttı

Kaliteli yapımlarıyla dünya çapında izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başaran TRT, içeriklerine yönelik uluslararası talebi karşılamak amacıyla kurduğu dijital platformu tabii’yi tanıttı. Türkiye’nin dijital yayıncılık sektöründeki bayrak taşıyıcısı olmaya hazırlanan tabii, kültürel çeşitliliği kucaklayan, ailece izlenebilecek ve ortak değerlere seslenen yüksek kalitede içeriklerini çeşitli dil seçenekleriyle dünyanın dört bir yanındaki izleyicisine sunacak. İçinde yaşadığımız hayatın çeşitliliğini yansıtan tabii, farklı coğrafyaların kültürlerini, mirasını, değerlerini keşfeden hikâye anlatıcılığı ile uluslararası dijital yayıncılık pazarında farkını ortaya koyacak.

Televizyon yayıncılığındaki 55 yıllık tecrübesiyle her daim yeniliklere imza atan TRT, Türk dizi ve filmlerine yönelik küresel çaptaki ilgiyi ve talebi karşılamak üzere kurduğu, uzun zamandır beklenen uluslararası dijital platformunu tanıttı. İlk etapta 15.000 saati aşan içerikle yola koyulacak ve farklı türlerdeki orijinal dizileriyle ön plana çıkacak olan tabii’nin geniş arşivinde çok sevilen TRT yapımları da yer alacak.

150’den fazla diziyle Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Amerika’da 800 milyonun üzerindeki izleyiciye keyifli dakikalar sunan Türk yapımları, 146 ülkede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük bir başarıya imza atıyor. Bu anlamda yeni bir oyun kurucu olan tabii, 2023 itibarıyla dizi ihracatında önemli hedefleri olan Türkiye’nin dijital yayıncılık sektöründeki bayrak taşıyıcısı olmaya hazırlanıyor.

tabii, ilk etapta 30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak

TRT ortak değerleri konu edinen yapımlarıyla Türkiye’de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da izleyicileri büyülemeye ve ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. Bu başarıdan aldığı ilhamla yola çıkan tabii, aile dostu ve yüksek kaliteli yeni orijinal yapımlarını küresel izleyiciyle buluşturacak. Uluslararası dijital platform ilk etapta 30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak. tabii’de hoşgörü ve barışın timsali Mevlana’nın hayatının anlatıldığı Mevlana Celaleddin-i Rumi; Türk Hava Kuvvetleri ve savaş pilotlarının aksiyon dolu hikâyelerini paylaşan Hür; yepyeni maceralarıyla, TRT’nin sevilen içeriği Tozkoparan, yüksek mizah dozu ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla Organizasyon Bizim İşimiz, psikolojik gerilim türünde ünlü isimleri buluşturan Son Gün ve süper kahraman evreninin ilk projesi Altay gibi dijital platforma özel hazırlanmış diziler yer alacak.

tabii, kültürel çeşitliliğe ışık tutacak

Bugüne kadar TRT tarafından küresel izleyiciye sunulan ve dünya çapında geniş kitlelerce beğenilen hikâyelerimiz üzerine inşa edilen tabii, farklı kültürlerin ortak değer ve çeşitliliğine hitap edecek ve ailece izlenebilecek zengin içerikleriyle benzersiz bir yayın deneyimi sunacak. Sevilen ve artık klasik haline gelen Türk yapımlarının yanı sıra birbirinden özel orijinal içeriklere de ev sahipliği yapacak. Bu noktada tabii, ana akımda var olandan çok daha geniş bir kültürel çeşitliliği barındıran izleyici kitlesinin hikâyelerine ışık tutarak daha kapsayıcı içerikler sunmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir yanından, birbirinden farklı; aşkla, cesaretle, empati ve zaferle örülü ilham veren hikâyelerden yola çıkacak olan tabii, sunacağı içeriklerle izleyicimizin ortak insani değerlerine hitap edecek.

“Bu proje büyük ve güçlü Türkiye’nin gurur projelerinden, şeref projelerinden biridir.”

tabii’nin Türkiye lansman toplantısında söz alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu proje büyük ve güçlü Türkiye’nin gurur projelerinden, şeref projelerinden biridir” dedi. “Gerçekten bizim için çok ama çok önemli bir proje, çok hayati bir proje. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği ve gerçekleşmesi için de her türlü kolaylığı sağladığı bir proje. O yüzden ben de sözlerimin başında öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli projenin hayata geçmesine, ortaya çıkmasına verdiği katkılar dolayısıyla sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu proje büyük ve güçlü Türkiye’nin gurur projelerinden, şeref projelerinden biridir” diyerek konuşmasına devam etti.

“Bu dijital platform oluşurken elbette her şeyden önce teknolojik alt yapısı oluşturuldu. Çok ciddi altyapı değiştirildi. Bu güçlü teknolojik altyapıyla ve bilişim altyapısıyla ortaya muhteşem bir iş çıktı. Şu an itibariyle yerli ve milli altyapısıyla, teknolojik altyapısıyla bu proje bizimdir, bu proje Türkiye’nindir, bu proje milletindir. Dijital platform için çok nitelikli ve özgün içerikler oluşturuldu. Çeşitli istişarelere, planlamalara dayalı bu sürecin bugün çok şükür meyvelerini topluyoruz. Ve daha da toplayacağız. Bu projenin ilelebet yaşayabilmesi için güçlü bir altyapı tesis ettik. Diğer yandan, elbette markalaşma ve kurumsallaşma süreci de devam etti ve bugün itibariyle bu kıymetli proje hayata geçti. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.

TRT’de yeni yönetim göreve geldiğinde, birlikte ciddi müzakerelerde bulunduk. Ve bu yeni yönetimin gerçekten ortaya koyacağı en niş iş ne olacak diye tartıştık. Çok müzakere ettik ve sonuçta, böylesi bir uluslararası dijital platformun TRT’nin öncü yönüne yakışacağını kararlaştırdık. Bu süreçten sonra TRT yönetim kurulumuz bu misyonu benimsedi ve bu misyonun hayata geçmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.

Bu başarılı süreçte genel müdürlüğümüzün ve TRT’mizin diğer çalışanlarının çok büyük katkısı oldu. Çok dinamik bir ekip kuruldu. Ve bu dinamik ekip gerçekten gece gündüz demeden bu değerli projeyi ortaya çıkardı. Burada öncellikle teşekkürü Sayın Genel müdürümüz Zahid Sobacı’ya yapmak istiyorum. Ve Ziyad Varol başta olmak üzere bütün genel müdür yardımcısı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bugün bu projede de görüldüğü gibi kendi alanlarımızda büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası sürecine katkı vermeye devam ediyoruz. Bu dijital platform bu gayretlerin somut ürünlerinden bir tanesidir. TRT dijital platformu öyle inanıyorum ki küresel alanda çok ciddi bir aktör olarak yoluna devam edecek. Küresel alandaki dijital platformlara varlığıyla olumlu etkilerde bulunacak. Onların böyle bir platform ortaya çıkmadan önceki durumdan farklı bir performans sergilemelerini zorunlu kılacak. Diğer yandan, TRT dijital platformu Türkiye’deki dizi ve film sektörünün daha da güçlenmesine katkıda bulunacak. Daha da nitelikli içerikler, gerçek, toplumsal ve kültürel zemini olan içerikler çıkarmasına katkıda bulunacak. Böylelikle hem sektöre hem ülkemize hizmet edecek. Diğer yandan, bu dijital platform, aynı zamanda Türkiye markasının gücüne de güç katacak.”

Türkiye, eşi benzeri olmayan bir hikâye anlatıcısı

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise tabii’nin Türkiye lansman toplantısında şu açıklamalarda bulundu: “Dijital alanda da ‘daha adil bir dünya mümkün’ şiarıyla yola çıkarak geliştirdiğimiz bu dijital platform, ülkemizin uluslararası arenada yeni bir markası olmak için, bugün küresel serüveninin ilk adımını atıyor. Şimdi, bu şahsiyetli, asil milletin tarihinden, mücadelesinden, merhamet ikliminden ve insani bakış açısından beslenen yeni bir hikâyeye başlıyoruz. Biz mevcut küresel sistemin hal-i pür-melaline karşı, dijital platformumuz ile bir arada olmanın, ailenin, kadim değerlerimizin, kültürümüzün ve dünyada görmezden gelinen devasa kitlelerin gerçek hikayesini anlatacağız. Özgün olanın, kendi toprağında korunmasına özen göstereceğiz. Tezin de anti-tezin de aynı kaynaktan beslendiği kısır döngüye şerh düşeceğiz. Özellikle gençlerimize ilham kaynağı olacak, onları bilgilendirecek, perspektiflerini genişletecek, bakış açısını derinleştirecek ve rol modeller sunacak içeriklerimizle öne çıkacağız.

Dünyadaki aile odaklı içerik ihtiyacını karşılayacak öncelikli mecra olacağız. Film ve dizilerimizin yanı sıra emanet zihinler ve kalpler olarak gördüğümüz çocuklarımız için yepyeni animasyon içerikleri ile bize güvenen ailelerimizin yeni dijital evi haline geleceğiz. TRT Uluslararası Dijital Platformumuz, tüm insanlığı aynı suda yıkamak isteyenlere karşı açılmış saf, doğal ve yeni bir kaynaktır. Milyarlarca yapımın dışında kalan milyarların hikayesinin mecrasıdır. İddiamızın büyük olması yalnızca ilhamımızın büyük olmasından değil elbette…

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken; bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan, teknolojisiyle oyun bozan, kendi değerleriyle yükselen Türkiye’nin TRT’si olarak, yayıncılık alanında küresel bir meydan okuma ile karşınızdaysak, bu gerçek ve önemli verilere dayanıyor. İletişim Yüzyılına, Dijitalin Yüzyılına hazırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize her alanda kazandırdığı özgüvenin bir tezahürü olarak ve ‘dünya beşten büyüktür’ şiarı doğrultusunda, dünya için dijital adalet ve hakkaniyet gayesiyle elimizi taşın altına koyuyor, ülkemize güçlü bir marka kazandırma azmini sergiliyor, sözle değil eylemle kapasitemizi ortaya koyuyoruz.

Platformumuzun, güzel vatanımızın tanıtımından turizmine, ekonomisinden kültürel zenginliğinin paylaşımına önemli katkıları olacak. Şunu unutmayalım, bugün yepyeni bir Türkiye markası doğuyor ve bu marka zaman içerisinde yoluna güçlenerek devam edecek.

TRT Uluslararası Dijital Platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 yeni bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak.

Yeni projelerimizin yanı sıra TRT’nin sevilen yapımlarının da yer alacağı platformumuz, ülkemizde 7 Mayıs’ta izleyicilerimizin ilgisine ücretsiz olarak sunulacak.

Aynı zamanda Youtube Premium üzerinden 5 dilde global olarak erişilebilir olacak. 2023’ün üçüncü çeyreğinde Orta Doğu, Latin Amerika ve Urduca konuşulan bölgeler başta olmak üzere küresel markamızı yurt dışında açarak uluslararası izleyicilerimize doğrudan ulaşacağız. Platformumuzun yazılımı ve tüm teknik altyapısı tamamı Türk mühendislerden oluşan TRT ekibi tarafından hazırlanmıştır. Türkiye’de izleyicilerimiz platformumuza ücretsiz olarak erişebilecektir.

Bu vesileyle, platformumuzda emeği geçen tüm yapımcılarımıza, sanatçılarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun başından bu yana bize destek olan, daha adil bir dünya mücadelesinin mimarı olarak hepimize ilham veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hassaten şükranlarımızı sunuyor; desteğini her zaman hissettiğimiz İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun’a teşekkür ediyorum. ‘TRT hem bellektir hem gelecek’ mottomuzun ‘gelecek’ kısmını yansıtan TRT Uluslararası Dijital Platformumuzun, küresel dijital yayıncılıktaki Türkiye markası olarak yolu açık olsun!”

tabii, “Bizi Birleştiren Nedir?” diye soracak

İzleyicisine hızlı ve özel seçenekli erişimle geniş bir yelpazede eğlenceli diziler, filmler, belgeseller ve çocuklara yönelik içerikler sunacak olan tabii, dünyada ortak evrensel değerler etrafında bir araya gelecek, hikâyelerin birleştireceği toplulukların, ailece keyifli vakit geçireceği dijital bir platform olmayı hedefliyor. Aile, aksiyon, dönem, dram, fantezi, komedi, gençlik, polisiye, romantik komedi ve gerilim gibi çeşitli türlerde dizi ve filmleri, savaş, tarih, doğa belgesellerinin yanı sıra çocuklara yönelik programları Türk ve küresel izleyici tabii farkıyla keşfedebilecek. Çocuklara ve gençlere yönelik içerikleri, zengin animasyon seçenekleri ve çocukların hayran olduğu karakterlere sahip eğlenceli yapımlarıyla tabii binlerce saatlik izleme keyfi sunacak.

Farklı kültürleri ortak değerler çerçevesinde buluşturmayı hedefleyen tabii, uluslararası izleyiciye Türkçeye ek olarak ilk etapta İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde erişim sunacak. Dijital platformun yüksek kaliteli seslendirmeleri ve altyazıları yakın zaman içinde daha fazla dil seçeneğiyle erişilebilir olacak.

Gençlere yönelik yepyeni içerikler tabii farkıyla karşınızda!

TRT, tabii ile ailenin en dinamik, en renkli ve en enerjik üyeleri için de çeşitli seçenekler sunuyor ve bir ilke daha imza atıyor. Genç kitle için dijitalde ilk defa böylesine yüksek sayıda orijinal içerik üreten TRT, bu eğlenceli ve heyecan verici yapımları tabii farkıyla sunacak. Dinamik ve enerjik bir tona sahip olan tabii, gençlerle aynı dili konuşarak hem onların hayatına dokunacak hem de orijinal yapımlarıyla onları birbirinden farklı dünyalarla tanıştıracak.

tabii uluslararası yolculuğuna Türkiye’den başlıyor

tabii, ilk gösterimlerini yerelden evrensele giden bu büyük yolculuğunun en önemli dayanağı olan Türk izleyicisi için yapacak. tabii’nin “bizi anlatan”, toplumun her kesiminin kendisinden bir parça bulacağı ve izleyicileri yine merakla etrafına toplayacak hikâyeleri Türkiye’de ücretsiz olarak izlenebilecek. Uluslararası alanda, tabii ilk etapta YouTube ve Roku gibi 3. parti platformlar üzerinden ekonomik bir abonelik ücreti ile erişilebilir olacak. Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca ile yola çıkacak olan tabii ilerleyen dönemde farklı dil seçeneklerini de kapsayacak. Dijital platform yayına başladığında www.tabii.com adresi üzerinden kayıt yaptıran kişiler bununla ilgili olarak bilgilendirilecekler.

Tanıtım filmini buradan izleyebilirsiniz.

tabii hakkında:

Bir TRT markası olan tabii birçok dilde dublajlı ve altyazılı 15.000 saatlik aile dostu içerik sunan uluslararası bir yayın hizmetidir. tabii, kültürel çeşitliliğe sahip bir kitleye, evrensel değerlere ve kapsayıcı içeriklere dayalı ilham verici hikayelerle benzersiz bir yayın deneyimi sunuyor. Dünya çapında popüler olan ve artık klasikleşmiş TRT yapımlarının yanı sıra tabii; aile, aksiyon, dönem, drama, fantastik, komedi, gençlik, polisiye, romantik komedi ve gerilim gibi çeşitli türlerde özel orijinal içeriklere de ev sahipliği yapıyor. tabii’de ilk etapta İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dil seçenekleri yer alıyor. tabii, iOS ve Android’deki tabii App ile çeşitli akıllı cihazlardan, www.tabii.com aracılığıyla bilgisayarlardan ve bağlı TV cihazlarından izlenebiliyor.