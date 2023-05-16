Trafik Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Trafik sigortası fiyatları, hemen hemen her sürücünün merak ettiği ve araştırdığı konuların başında geliyor. Yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası, pek çok farklı kriter göz önünde bulundurularak fiyatlandırılıyor ve sürücülere sunuluyor. Bu bağlamda en uygun trafik sigortası fiyatlarını keşfederek hemen sigorta yaptırmak ve aracı güvence altına almak mümkün oluyor. Şimdi gelin, hep birlikte trafik sigortası fiyatları neye göre belirleniyor, öğrenelim.

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarına değinmeden önce trafik sigortası nedir ve ne için yaptırılır, yakından bakmak gerekiyor. Trafik sigortası, trafiğe çıkan her aracın yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türüdür. Özellikle bu bağlamda kasko sigortasından farklılık gösteren trafik sigortaları, yaptırılmaması ya da yenilenmesinin gecikmesi durumunda beraberinde cezai yükümlülükler de getirir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirlenen trafik sigortası, motorlu taşıtlarda meydana gelebilecek her türlü kaza anında karşı tarafın masraflarını karşılamak üzere kullanılır. Başka bir deyişle trafik sigortası, kaza durumunda sürücünün karşı tarafa verdiği zararı karşılar. Eğer kazaya karışan araçlardan çarpan aracın bir trafik sigortası yoksa, oluşan maddi hasarın tamamı kazaya sebebiyet veren araç sahibi tarafından karşılanır, bu da trafik sigortası yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir noktadır. Bazı durumlarda söz konusu trafik sigortası poliçesinin türüne göre araca verilen maddi hasar dışında, üçüncü şahısların aldığı bedensel zararlar ve meydana gelebilecek hukuki süreçlerin masrafları da trafik sigortaları tarafından karşılanabilmektedir.

Trafik Sigortası Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Belirleniyor?

Şimdi sıra araç trafik sigortası fiyatlarının neye göre belirlendiğini yakından incelemeye geliyor. Her şeyden önce belirtmekte fayda vardır ki trafik sigortalarına dair teminatlar ve teminat limitleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda trafik sigortası fiyatları, başta aracın modeli, nitelikleri, sigortalının yaşı ve elbette sigortalının kaza geçmişi olmak üzere farklı kriterlere göre belirlenir. Bu kriterleri şu şekilde sıralamamız mümkün:

• Sigortalının geçmiş hasar kaydı: Trafik sigortası fiyatları, sigortalının hasar kaydına ve kaza geçmişine göre değişkenlik gösterir. Bu bağlamda genellikle sigortalının ne kadar çok hasarı varsa ve ne kadar çok kazaya karışmışsa, alınacak tekliflerde trafik sigortası fiyatları da o kadar yüksek çıkacaktır.

• Aracın Kullanım Tarzı: Zorunlu trafik sigortası fiyatları, sigorta yaptırılmak istenen aracın otomobil, kamyonet, kamyon, çekici vb. olmasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Büyük ve güçlü araçların karşı araçlara vereceği zararlar daha yüksek olduğu için trafik sigorta primleri de daha yüksek olabilmektedir.

• Aracın yaşı: Araç yaşına bağlı olarak aracın kullanım davranışları da değişkenlik gösterdiğinden, araç yaşı da trafik sigortası fiyatlarını etkileyen önemli bir etmendir.

• Araç sahibinin yaşı: Tıpkı araç yaşı gibi sürücünün yaşı da trafik sigortası fiyat tekliflerinin belirlenmesinde rol oynayan mühim bir etmendir. Genç sigortalıların kazaya karışma olasılıkları daha yüksek olduğu için trafik primleri de daha yüksek olabilmektedir.

• Araç plakasının kayıtlı olduğu il: Nüfus ve trafik yoğunluğunun daha yüksek olduğu şehirlerde sigortalıların kaza yapma ihtimali de daha yüksek olduğu için trafik primleri daha yüksek olmaktadır.

Trafik Sigortasında Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Trafik sigortası bulunan bir aracın, bir senelik sigorta sözleşmesi süresince hiç hasar almaması durumunda sigortalının elde etmiş olduğu indirime hasarsızlık indirimi denir. Trafik sigortası hasarsızlık indirimi uygulamasında 8 basamak bulunmaktadır. İlk kez trafiğe çıkacak olan sigortalılar için 4. basamak uygulanır. Hasarsızlık indirimi arttıkça trafik primleri de düşer.

Nasıl Trafik Sigortası Yaptırabilirim?

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