Tek Dünya Kentleri Yarışmasının Ulusal Kazananı İstanbul

WWF’in dünya kentlerini iklim açısından güvenli bir gelecek için öncülük etmeye davet ettiği küresel yarışmanın Türkiye etabının 2024 sonucu:

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından gerçekleştirilen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın (One Planet City Challenge – OPCC) Türkiye ulusal şampiyonu İstanbul oldu

WWF tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması (One Planet City Challenge – OPCC), iklim kriziyle mücadelede etkili, iddialı ve yenilikçi çözümler geliştiren kentleri öne çıkarıyor. İki yılda bir düzenlenen yarışmanın 2023-2024 döneminde 13’ü Türkiye’den olmak üzere 50 ülkeden, 350’den fazla yerel yönetim, küresel iklim öncüsü olmak için yarıştı. Türkiye’nin “iklim öncüsü” olmak üzere Antalya, İstanbul ve Kadıköy’ün finale kaldığı yarışmada ulusal şampiyonluk İstanbul’un oldu.

Jüri, değerlendirmesinde, İstanbul’un ülke kazananı olmasını, kapsamlı bir iklim eylem planı ortaya koyarken bu stratejisini kentsel planlama sürecine dâhil etmesine ve şeffaflık ve hesap verebilirliği gözetmesine dayandırdı. Değerlendirmede ayrıca iklim stratejisi, kentin genel planlamasına entegre edilirken sergilenen etkin yönetişime dikkat çekilerek bu konuda ulusal ve uluslararası diğer şehirlere liderlik ve önderlik sergilediğinin altı çizildi. İstanbul’un iklim eylem planının enerji verimliliği ve ulaşım başlıklarına odaklanarak ve “daha iyisini yeniden inşa” etmeyi teşvik ederek hem azaltım hem de uyum başlıklarını kapsadığı vurgulandı.

İstanbul’un Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın ulusal kazananı olması nedeniyle, 2 Haziran Pazar Günü, Kadıköy Çevre Festivali kapsamında, Kadıköy Özgürlük Parkı’nda bir ödül töreni düzenlenecek. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, Tek Dünya Kentleri yarışmasının Türkiye finalistlerine ödül ve katılım sertifikalarını takdim edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca yarışmanın ulusal finalistleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ile yarışmanın bir önceki dönem ulusal kazananı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden temsilcilerin katılımı ile “İklim Dostu Kentler” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelin ardından WWF-Türkiye ve Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği tarafından hazırlanan “Afetlere Dirençli Kentler için Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri” raporu kamuoyuna sunulacak.

Tek Dünya Kentleri Ödül Töreni ve İklim Dostu Kentler Paneli Kadıköy Çevre Festivali

2 Haziran Pazar 12.00 – 13.30

Tek Dünya Kentleri Yarışması Sunumu ve Ödül Töreni

Sunum: Tanyeli Behiç Sabuncu, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü

Ödül ve Sertifika Takdimi: Dr. Sedat Kalem, WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü

İklim Dostu Kentler Paneli

Moderatör: Tanyeli Behiç Sabuncu, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

Lokman Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı

Aynur Şule Sümer, Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

Kemal Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı

Rapor Sunumu

Afetlere Dirençli Kentler için Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri

Soru Cevap ve Kapanış

Tek Dünya Kentleri Ulusal Kazananı İstanbul neler yapıyor: