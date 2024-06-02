Tek Dünya Kentleri Yarışmasının Ulusal Kazananı İstanbul

WWF’in dünya kentlerini iklim açısından güvenli bir gelecek için öncülük etmeye davet ettiği küresel yarışmanın Türkiye etabının 2024 sonucu:
WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından gerçekleştirilen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın (One Planet City Challenge – OPCC) Türkiye ulusal şampiyonu İstanbul oldu
WWF tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması (One Planet City Challenge – OPCC), iklim kriziyle mücadelede etkili, iddialı ve yenilikçi çözümler geliştiren kentleri öne çıkarıyor. İki yılda bir düzenlenen yarışmanın 2023-2024 döneminde 13’ü Türkiye’den olmak üzere 50 ülkeden, 350’den fazla yerel yönetim, küresel iklim öncüsü olmak için yarıştı. Türkiye’nin “iklim öncüsü” olmak üzere Antalya, İstanbul ve Kadıköy’ün finale kaldığı yarışmada ulusal şampiyonluk İstanbul’un oldu.
Jüri, değerlendirmesinde, İstanbul’un ülke kazananı olmasını, kapsamlı bir iklim eylem planı ortaya koyarken bu stratejisini kentsel planlama sürecine dâhil etmesine ve şeffaflık ve hesap verebilirliği gözetmesine dayandırdı. Değerlendirmede ayrıca iklim stratejisi, kentin genel planlamasına entegre edilirken sergilenen etkin yönetişime dikkat çekilerek bu konuda ulusal ve uluslararası diğer şehirlere liderlik ve önderlik sergilediğinin altı çizildi. İstanbul’un iklim eylem planının enerji verimliliği ve ulaşım başlıklarına odaklanarak ve “daha iyisini yeniden inşa” etmeyi teşvik ederek hem azaltım hem de uyum başlıklarını kapsadığı vurgulandı.
İstanbul’un Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın ulusal kazananı olması nedeniyle, 2 Haziran Pazar Günü, Kadıköy Çevre Festivali kapsamında, Kadıköy Özgürlük Parkı’nda bir ödül töreni düzenlenecek. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, Tek Dünya Kentleri yarışmasının Türkiye finalistlerine ödül ve katılım sertifikalarını takdim edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca yarışmanın ulusal finalistleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ile yarışmanın bir önceki dönem ulusal kazananı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden temsilcilerin katılımı ile “İklim Dostu Kentler” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelin ardından WWF-Türkiye ve Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği tarafından hazırlanan “Afetlere Dirençli Kentler için Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri” raporu kamuoyuna sunulacak.
Tek Dünya Kentleri Ödül Töreni ve İklim Dostu Kentler Paneli Kadıköy Çevre Festivali
2 Haziran Pazar 12.00 – 13.30
Tek Dünya Kentleri Yarışması Sunumu ve Ödül Töreni
Sunum: Tanyeli Behiç Sabuncu, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü
Ödül ve Sertifika Takdimi: Dr. Sedat Kalem, WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü
İklim Dostu Kentler Paneli
Moderatör: Tanyeli Behiç Sabuncu, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü
Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı
Lokman Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı
Aynur Şule Sümer, Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü
Kemal Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı
Rapor Sunumu
Afetlere Dirençli Kentler için Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri
Soru Cevap ve Kapanış
Tek Dünya Kentleri Ulusal Kazananı İstanbul neler yapıyor:
- Yaklaşık 20 milyona dayanan nüfusuyla bir mega kent olan İstanbul “Adil, Yeşil, Yaratıcı Şehir ve Mutlu İstanbullu” vizyonu ile çalışmalarına devam ediyor. İstanbul, Türkiye’den C40 Kentleri İklim Liderleri Ağına üye tek şehir olarak “Deadline 2020” taahhüdünü imzaladı ve 2050’de karbon nötr ve dirençli şehir olma hedefini beyan ederek İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırladı.
- Şehrin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artırma, yeşil ekonomi konusunda ivme kazandırma vizyonunu içeren bu plan, uzun vadede 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.
- Eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları şeffaf, katılımcı ve kapsayıcılık ilkesinde yürütmek adına “İklim İzleme Raporu” kamuoyuyla her yıl paylaşılıyor. İstanbul sera gazı emisyon envanterinde en büyük paya sahip olan sabit enerji sektörü göz önünde bulundurularak, İstanbul Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı ve 2024 yılının Mart ayında kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu planda yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji verimliliği konularına odaklanıldı.
- 2021 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yeşil Şehirler Ağı’na üye olan İstanbul, Yeşil Şehir Eylem Planının hazırlanması çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Şehir Eylem Planı, çevresel kaliteyi ve şehrin dayanıklılığını artırmak için su, enerji, atık altyapısı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlarda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik projeler ile sosyal politika eylemlerini içeriyor.