Tayland’ın En Güzel 10 Plajı

Kültürel zenginliğinin yanında doğal güzellikleri ile de öne çıkan Tayland, plajlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Her biri kendine özgü plajların masmavi suları, yumuşacık kumları ve huzurlu atmosferi her yıl çok sayıda turist çekiyor. Tayland’ın eşsiz plajlarında eğlenceli anılar biriktirebilir, yeni kültürlerle tanışabilir ya da kalabalıktan uzakta kafa dinleyebilirsiniz.

Nai Harn Plajı – Phuket

Nai Harn Plajı, Phuket’in güneybatısında bulunan sakin bir yer. Turkuaz suları ve incecik, altın sarısı kumları ile hem yerel halkın hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği plajlar arasında yer alıyor. Koyun iki yanında uzanan yeşil tepeler plaja huzurlu bir hava katıyor. Nai Harn Plajı’nın berrak sularında yüzebilir ya da sörf, deniz kanosu gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Etrafta yer alan çeşitli yerel restoranlarda Thai mutfağının lezzetlerinden deneyebilirsiniz.

Patong Plajı – Phuket

Phuket’in batısında yer alan Patong, adanın en popüler plajı. 3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi, beyaz kumları ve canlı gece hayatıyla hareketin her an yüksek olduğu bir yer. Gündüzleri jet ski, parasailing ve banana boat gibi su sporları yapabilir, akşam olduğunda sahil yolu boyunca sıralanan barlar, restoranlar ve gece kulüplerinde eğlenebilirsiniz. Plaja çok yakın mesafede bulunan Bangla Caddesi’nde satılan yerel ürünlere göz atabilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Patong Plajı’nda taze balık ürünleri ve Tayland’ın meşhur lezzetlerinden de yiyebilirsiniz.

Kata Noi Plajı – Phuket

Phuket’in sakin ve huzur dolu plajları arasında gösterilen Kata Noi Plajı, berrak suları ve sarı kumları ile öne çıkıyor. Plaj aynı zamanda muhteşem gün batımları ile ünlü. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki plajı boydan boya yürüyebilir ya da deniz uygun olduğunda sörf yapabilirsiniz. Plajda şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz işletmeler, restoranlar ve oteller bulunuyor. Dalgaları ile meşhur Kata Noi Plajı’nda güvenli bir şekilde yüzmek için kasım-nisan aylarını tercih edebilirsiniz. Tayland’ın güzel zamanlarını yakalamak ama bütçenizi aşmamak istiyorsanız Enuygun.com gibi fiyat alarmı olan uçak bileti arama motorlarının bu özelliklerini kullanıp en ucuz bilet tarihini bulabilirsiniz.

Freedom Plajı – Phuket

Patong Plajı’nın güneyinde konumlanan Freedom Plajı, sakin ve huzurlu bir yer. Ulaşımı biraz zor olan plaja yürüyerek veya kiralık tekneler ile gidebilirsiniz. Kalabalıktan uzak bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi plajda kavisli beyaz kumlar dikkat çekiyor. Su altı zenginliği ile bilinen Freedom Plajı’nda şnorkelle yüzerek etkileyici mercan resiflerini inceleyebilirsiniz. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi plajda sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Dong Tan Plajı – Pattaya

Sakin ortamı ile dikkat çeken bir plaj, Pattaya’nın güneyinde yer alıyor. Temiz ve sığ sularından acemi yüzücüler bile rahat bir şekilde vakit geçirebiliyor. Plaj boyunca uzanan şezlonglar ve şemsiyelerde rahat bir gün geçirebilir, Tayland’ın güneşinin tadını çıkarabilirsiniz. Plajın çevresinde yeme-içme imkanı sağlayan kafe ve barlar hizmet veriyor. Yıl boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Dong Tan Plajı’nda neredeyse her akşam muhteşem bir gün batımı yaşanıyor. Bu gün batımı manzarası yaz aylarında daha güzel izlenebiliyor ama turist sayısındaki artış nedeni ile Tayland uçak bileti fiyatları biraz daha pahalı olabiliyor. Bu yüzden eğer yazın gitmek istiyorsanız uçak biletinizi mümkün olduğu kadar erken almanızda fayda var.

Jomtien Plajı – Pattaya

Kafa dinlemek için huzurlu bir nokta arıyorsanız Jomtien Plajı’nı tercih edebilirsiniz. Pattaya’nın güneyinde yer alan plaj, 6 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi, altın renkli kumları ve palmiye ağaçları ile huzurlu bir ortam sunuyor. Rüzgârlı havası nedeniyle rüzgâr sörfü ve kitesurfing için popüler bir nokta. Plaj boyunca kaliteli restoranlar, barlar, kafeler ve şezlong kiralayan işletmeler hizmet veriyor.

Railay Plajı – Krabi

Krabi’de bulunan ve sadece tekne ile ulaşılabilen Railay Plajı, kireçtaşı kayalıklarıyla çevrili bir yarımada. Turkuaz rengi denizi, ince ve beyaz kumları ortaya kartpostallık bir görüntü çıkarıyor. Plajda şnorkelle yüzme ve tekne turları ile birlikte kaya tırmanışı gibi aktiviteler de bulunuyor. Plaj çevresinde konumlanan konaklama tesislerinde Tayland’ın meşhur yiyecek ve içeceklerini deneyebilirsiniz. Railey Plajı, doğal güzelliği ve romantik atmosferiyle balayı çiftleri için son derece ideal.

Laem Tong Plajı – Krabi

Laem Tong Plajı, Phi Phi Don Adası’nın kuzey ucunda, sakinliği ve korunmuş doğası ile biliniyor. Diğer Phi Phi plajlarına göre daha sakin olan Laem Tong Plajı, huzurlu bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçenek. Zümrüt yeşili suları, altın renkli kumları ve tropikal ormanları ile gerçek anlamda bir Tayland tatili sunuyor. Plajın açıklarındaki mercan bahçelerinde şnorkelle yüzerek ya da dalış yaparak renkli deniz yaşamını gözlemleyebilirsiniz. Plajda bulunan ve yerliler tarafından işletilen küçük restoranlarda otantik Thai mutfağını deneyimleyebilirsiniz.

Maya Koyu Plajı – Krabi

Phi Phi Leh Adası’nda bulunan ve “The Beach” filminden sonra dünya çapında üne kavuşan muhteşem bir koy. Nefes kesici manzarası, berrak suları ve beyaz kumsalı öne çıkan plajı günübirlik tekne turlarına katılarak ziyaret edebilirsiniz. Popülerliği nedeniyle özellikle turizm sezonunda kalabalık olabilir. Erken saatlerde giderseniz hem rahatça fotoğraf çekebilir hem de dilediğiniz gibi yüzebilirsiniz.

Loh Dalum Plajı – Krabi

Phi Phi Adası’nda yer alan Loh Dalum, hareketli gece hayatı ile çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Bembeyaz kumları, palmiye ağaçları ve büyüleyici su altı güzellikleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.