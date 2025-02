Tarihte İstanbul’a Yolculuk: Eski Seyahat Günlüklerinden Şehre Bakış

İstanbul, eski çağlardan günümüze gezginlerin hayallerini süsleyen büyüleyici bir şehir. Kimi zaman şarkılarda kimi zaman keyifli bir kitabın satır aralarında ya da tarihte iz bırakan sanat eserlerinde bu kadim kentin izlerine rastlamak mümkün oluyor. Doğu ile Batı’nın kavşağında yer alan ve farklı coğrafyaların ruhlarını kendine has bir uyumla yorumlayan İstanbul, eski seyahat günlüklerinde de kendine yer buluyor.

Tarihe gezginlerin gözünden tanıklık etme fırsatı sunan seyahat günlükleri, İstanbul’un mistik sokaklarını, baharat kokulu çarşılarını, altın kubbeli camilerini ve Boğaz’ın sularına yansıyan ışıklarını farklı bakış açılarıyla keşfetme olanağı sunuyor. Kimine göre egzotik ve keşfedilmesi gereken bir hazine, kimine göre insanı kendine çeken bir labirent… Gezginlerin kaleminden bu büyülü destinasyona uzanan nostaljik bir yolculuk yapmaya hazırsanız, eski seyahat günlüklerinin izinde İstanbul keşfimize başlayalım!

Evliya Çelebi – Seyahatname

Evliya Çelebi, Osmanlı’nın en ünlü gezginlerinden biri olarak 17. yüzyıl İstanbul’unu en özel detaylarıyla anlatan önemli bir isim olarak tanınıyor.

Seyahatname’sinin ilk cildini İstanbul’a ayıran Evliya Çelebi, bu özel şehri “Yeryüzünde benzeri yoktur.” diye tanımlıyor. Ünlü 17. yüzyıl gezgini, İstanbul’u bir kültür, ticaret ve sanat merkezi olarak tanımlıyor. Kapalıçarşı’dan Boğaz kıyılarına, saraylardan kahvehanelere kadar şehrin her köşesini özenle anlatıyor.

Siz de Evliya Çelebi’nin izini sürerek İstanbul’un büyülü ve tarih dolu yüzüyle tanışmak için Süleymaniye Camii’nden başlayarak Kapalıçarşı, Eminönü ve Haliç boyunca uzanan bir keşif rotası oluşturabilirsiniz. Tarihle kol kola gezeceğiniz bu rotada eşine zor rastlanan güzellikte manzaralara tanıklık edebilirsiniz.

İtalyan Tüccar Pietro Della Valle – Viaggi di Pietro della Valle, il Pellegrino

Avrupalı gezginler için Osmanlı İstanbul’u, gizemli ve egzotik bir destinasyon olarak dikkat çekiyordu. Osmanlı topraklarını ziyaret eden seyyahlar, burada gördükleri mimari ihtişamı, sosyal hayatı ve şehrin benzersiz yapısını kendi perspektiflerinden anlattı. Bu gezginler arasında yer alan İtalyan tüccar Pietro della Valle, Viaggi di Pietro della Valle, il Pellegrino adlı eserinde 17. yüzyıldaki gözlemlerine yer veriyor. İtalyan tüccar, İstanbul’u göz kamaştırıcı kubbeleri ve minareleriyle bir masal diyarına benzetiyor. Çarşılarında baharatların ve egzotik ürünlerin kokusunun dört bir yanı sardığına değiniyor.

İstanbul’un tarih dolu sokaklarında keyifli bir keşif fikri ilginizi çekiyorsa, Sultanahmet ziyaretinin ardından, Sirkeci’ye geçerek Türk İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Ardından, Mısır Çarşısı ve çevresindeki tarihi yapıları keşfetmek için Eminönü’ne doğru yürüyüşünüze devam edebilirsiniz. Bu keşif rotası her adımda sizi yeni deneyimlerle ve göz alıcı güzelliklerle buluşturacak.

İngiliz Gezgin Julia Pardoe – The Beauties of the Bosphorus

İstanbul’un mimari yapısı, seyahatnamelerde en çok dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. İngiliz gezgin Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus adlı eserinde Ayasofya ve Topkapı Sarayı’ndan bahsediyor. Ayasofya’nın gezginleri etkisi altına alan mimarisine değiniyor.

Siz de Tarihi Yarımada’nın kalbinden başlayan bir yürüyüş yaparak, Sultanahmet Meydanı’nda eski zaman seyyahlarının izini sürebilirsiniz. Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettikten sonra Kapalıçarşı’ya uğrayarak Osmanlı döneminin ticaret merkezini keşfedebilirsiniz.

İngiliz Seyyah Lady Mary Wortley Montagu – The Turkish Embassy Letters

Seyyahlar için İstanbul sadece bir mimari harikalar diyarı değil, aynı zamanda sosyal yaşamın da anlatmaya değer güzellikler sunduğu bir merkez rolü üstleniyordu. 18. yüzyılda Osmanlı topraklarında gezen İngiliz seyyah Lady Mary Wortley Montagu, The Turkish Embassy Letters adlı eserinde İstanbul’un pazarlarını anlatırken Kapalıçarşı’nın baş döndüren bir ticaret merkezi olduğundan bahsediyor. Mücevherlerin ve gökkuşağını anımsatan ipek kumaşların, baharat kokularının güzelliğine ve Osmanlı kadınlarının sosyal yaşamına dair gözlemlerine değiniyor.

İstanbul renkli kimliğini günümüzde de koruyor ve sosyal yaşamın başkenti olmaya devam ediyor. Bu özel kentin sosyal ve renkli yüzüyle tanışmak için Galata Köprüsü ve çevresini ziyaret edebilirsiniz. Ardından, İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyerek Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel atmosferini soluyabilir, Asmalımescit ve Nevizade sokaklarında şehrin ritmini tutabilirsiniz.

Alman Seyyah Helmuth Von Moltke – Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839

İstanbul’un manevi ve kültürel atmosferi de gezginlerin dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyordu. Osmanlı döneminde Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplulukları şehirde barış içinde bir arada yaşıyordu. 19. yüzyılda İstanbul’a gelen Alman seyyah Helmuth von Moltke, şehrin dini dokusundan bahsediyor. İstanbul’u adımlarken aynı sokakta hem bir cami hem bir kilise hem de bir sinagog görmenin mümkün olduğunu anlatıyor.

Günümüzde hala bu çok kültürlü yapının izlerini taşıyan Fener ve Balat sokaklarını keşfetmek, İstanbul’un dini ve kültürel çeşitliliğine dair derinlemesine bir keşif için doğru tercih. Bu tarihi mahallelerde, renkli Rum evlerinin arasında yürüyerek, eski Ortodoks kiliselerini ve hala aktif olan sinagogları ziyaret ederek şehrin kadim dokusunu hissedebilirsiniz. Ayrıca, bu bölgedeki kafelerde bir mola verip, sokak sanatını ve yerel halkın günlük yaşamını gözlemleyerek İstanbul’un ruhunu daha yakından hissedebilirsiniz.

Zamansız Bir Şehir: İstanbul

Eski seyahat günlükleri, İstanbul’un tarihine tanıklık etmek için keyifli bir fırsat sunuyor. Farklı dönemlerde bu özel destinasyonu keşfeden gezginlerin kaleme aldığı bu günlükler, şehrin ihtişamını, sokaklarının renkli ruhunu ve dönem insanlarının günlük yaşamını gözler önüne seriyor. Mimari şaheserlerden, renkli pazar yerlerine, kahvehanelerden Boğaz’ın eşsiz manzarasına kadar İstanbul, her dönemde gezginleri kendine hayran bırakan bir şehir.

