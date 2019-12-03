Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele Söyleşisi 5 Aralık’ta, Eminönü’nde

Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları devam ediyor.

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmalarının Cemal Kafadar, Edhem Eldem, Baki Tezcan gibi konuklarının videolarına şu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Engin Kılıç‘ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde “Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” temasıyla devam eden Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları‘nın altıncı konuğu “‘Karşıda Bir Milyar, Bir Milyar Candan Düşman’: Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarında Kurtuluş Savaşı” başlıklı sunumuyla 5 Aralık 2019 Perşembe günü, saat 18:30’da Esra Dicle olacak.

“Karşıda bir milyar, bir milyar candan düşman”: Halkevleri dönemi tiyatro oyunlarında kurtuluş savaşı.

İmparatorluğun yıkıldığı ve Milli Mücadele’nin başladığı sürecin en önemli kırılma anlarının yüzüncü yıldönümlerini yaşıyoruz. Bu çerçevede, 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde, Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nda Mütareke ve Milli Mücadele konularını ele alacağız ve bu konulara hem tarih hem edebiyat disiplinleri açısından bakacağız. Yeni bulguların ortaya konduğu ve döneme ilişkin hâkim söylemin sorgulandığı konuşmalardan oluşacak bu dizi ile Cumhuriyetin kuruluşuna zemin hazırlayan bu sürece dair taze, eleştirel ve çok boyutlu bir perspektif sunmayı amaçlıyoruz. 1932-1951 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kültür kurumu olarak faaliyet gösteren Halkevlerinin dokuz şubesi içinde en etkin şubesi, tiyatro kolu olur. Devletin modern-millî karakterini, resmî tarihini, kimliğini, hedeflerini, kısacası resmî ideolojisini içeren ve pekiştiren, sayısı 100’ü aşan bu oyunlar, Halkevleri ve Halkodaları aracılığıyla ülkenin birçok noktasında sahnelenir. Söz konusu oyunların en önemli konularından birisini Millî Mücadele anlatıları oluşturur. Özellikle okullarda oynanması için yazdırılan oyunlarla cumhuriyetin onuncu yıl kutlamaları dolayısıyla yazdırılan oyunlarda Kurtuluş Savaşı; iç-dış düşmanların tanımlanması, Türk kimliğinin “fıtratına” dair açıklamalar, feda kültürünün aşılanması, lider-ordu-asker millet bütünleşmesinin vurgulanması gibi hususlar üzerinden ele alınarak önemli bir propaganda işlevi görür ve Millî Mücadele’nin resmî tarih yazımına eklemlenir.

Konuşma, metinlerden örneklerle, bu oyunların Milli Mücadele’ye dair resmi söylemin oluşumundaki rolü ve işlevine odaklanacaktır.

Tarih: 5 Aralık 2019

5 Aralık 2019 Saat: 18:30-20:00

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sk. No: 10 Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği binası)