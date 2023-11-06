Tarih Obası’ nda Şamanizm / 4.Bölüm

Türk Kültüründe Şaman Kadın

Türk Kültüründe Kadın Şaman #Şamanizm #Cadılık

“Göğe ait motifler var.”

Türk gırtlak müziği icracısı Akdeniz Erbaş, çeşitli çalgılarla beraber kam davulunu da çalıyor. Bu sırada da kam davulundan, üstündeki sembollerden ve Şamanizm ile bağlantısından söz ediyoruz.

Her şaman kendi kam davulunu kendisi yapar. Bunun yanında her davulun üzerinde ortak motifler bulunur. Arkasında ise kötü ruhları kovmak ve iyi ruhları çağırmak için ziller vardır. Kamın kendi iyesini göstermesi için bir insan figürü de çizilir. Davulun da ayrıca kendi iyesi olur. Kutsal sayılan kam davulları sadece dini ritüel müzikleri için kullanılır.

Kaynak

Tarih Obası: Ceren Sungur

Derleyen ve Yazan: İrem Demir