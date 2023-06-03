görülmüş düşler

mezarımız olursa

görülmemiş

tarçın kokulu düşler

mezar taşlarına nasıl

yazılır

eskipazarda

sanatçılar kahvesinde

yakaladığımız

davulcu klarnetçi

y/aralanmış kalbimize

roman şenliği mi bırakır

istiklal’deki çiçekçi kızlar

bereketsiz

yağmur düşmemiş

toprağımıza

ateş gülleri mi döker ..



…ah…

ellerinizi denize değdirin

parmak uçlarınız

kan/a/masın

dikkat edin

cennet cehennem

hurilerle dolu olsa da

şeytan bu günlerin

en masum meleği

ateşin içinde

kül bırakmadan

yanmalar

“Üf” “Üf” işi

nefse

tuz gölünden tuz

ç/alıp

gözyaşı bırakmalar

ruhu göğe taşımalar

aman aman dinlemeyen

z/aman

bükülecek nice diz

varken

günleri ayları yılları

ekvator çizgisi gibi

ikiye bölüyor

aşk

yensen

yenilsen

logo parçacıklarında

tuzu artırılmış

birer gözyaşı damlası

gücüm

kabenin insan olması

ellerim

avuca sığmayan

göğe açılan

tahtakale’deki

yorgun hamallara

anatomisiz emanet

s/onsuzluklar…

bir çocuk yüzünde

umut kalmalar

oynadığım

kurşunu unutulmuş

rus ruleti

intihar

aldanışım

yüzümün

ateş basmış oyukları

ahlarım

en yüksek

makamlı

melihat gülses

icralı

kalp şarkılarım

umutlarım

parçalı kırık

göğümde

en uzak istasyonlarda

mesaj dolu

tren buharlarım

ahh…

Yaşar Üstün