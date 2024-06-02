Tanrıça Demeter ve Mevsimler

Antik Yunan tanrıları ve tanrıçalarının dünyasına gidelim bir an için…

İlk zamanlarda mevsimler yoktu…

Güneş vardı, yağmur yağardı, toprak bereketliydi…

Zeus’un kardeşi ve kızı (Kore) Persephone’nin annesi olan Demeter, Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. Homeros’un destanlarında, “güzel saçlı kraliçe” ya da “güzel örgülü Demeter” diye geçer. İnsanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Ekinleri, özellikle de buğdayı simgeler, her yere bereket dağıtır.

Bir gün, çok sevdiği, dünyalar güzeli kızı Kore arkadaşları ile çiçek toplarken ölüler dünyasının tanrısı Hades, müthiş bir gürültüyle sarsılıp açılan yerden, dört siyah atın çektiği bir arabayla yeryüzüne çıktı. Kızı kavradı ve anında gözden kayboldu.

Hades Kore’ye aşıktır; onu yeraltına, ölüler ülkesine götürür. Demeter, kızının yeraltına kaçırıldığını öğrendiğinde depresyona girer (!). Onun mutsuzluğundan dolayı, yağmur yağmaz, dünya sıcaktan kavrulur, toprak ürün vermez olur. Zeus arabuluculuk yapmaya kalkar. Oysa,

Hades, kardeşi Zeus’a Kore’ye âşık olduğunu söylediğinde Hades’e Kore’yi kaçır diyen Zeus’tur. Kore’den haber almak için Hermes’i Hades’e yollar. Hades bu arada, Kore ile evlenmiş ve onu yeraltının tanrıçası yapmıştır. Kore artık “Persephone” adını almıştır. Hermes Persephone’a nasıl olduğunu sorduğunda, iyi olduğunu ama tek sıkıntısının sevdiklerini ve yeryüzünü, en çok da annesini özlemek olduğunu söyler.

Karısının mutluluğunu isteyen Hades ne yapacağını bilemeyerek:

“Yeraltında bir şey yiyen biri burayı terk edemez” der. Persephone çekinerek “Altı nar tanesi yedim” der. Hermes “Her nar tanesi için bir ay yeraltında kalsın, yılın geri kalan kısmını da annesiyle yeryüzünde geçirsin” der.

Hades bu öneriyi kabul eder.

Persephone her yeryüzüne çıktığında, Demeter dünyaya baharı getirdi.

Demeter’in mutluluğuyla da toprağa yeniden bereket geldi.

O günden sonra her yıl altı ay Demeter’in mutluluğu sayesinde bahar ve yaz, üzüntüsü yüzünden de güz ve kış yaşanmaya başladı…

İşte mevsimlerin hikâyesi…

Ruhunuzda tek mevsim ilkbahar olsun;

Çocuk gibi kıpır kıpır, neşe dolu ilkbahar…

Nevin Tali Ölçer