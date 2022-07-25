Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Uygun Fiyata Almak İçin Bunlara Dikkat

Sigortalılar, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde katkı payı ödeyerek tedavi olmak için tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanıyor. Bazı noktalara dikkat edilerek teminatlar ve poliçe kapsamına göre daha uygun fiyatlarla sigorta yaptırmak mümkün hale geliyor.

Ek Teminatlar

Tamamlayıcı sağlık sigortası içinde yer alan zorunlu teminatlara ek olarak farklı teminatlar da sigorta şirketleri tarafından sunuluyor. Ancak her bir ek teminat, poliçe primlerinin yükselmesine neden oluyor. Her poliçede yer alan yatarak tedavi teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız gerçekleştirilen yatarak tedavilerin limitsiz karşılanmasını sağlıyor. Bu teminatın içinde normal oda ya da yoğun bakım odası, refakatçi için yatak ve yemek giderlerinin karşılanması bulunuyor. Kemoterapi, diyaliz ve radyoterapi harcamaları, acil durum tedavileri ve günübirlik cerrahi işlemler de bu teminat kapsamına giriyor.

Limitsiz hizmet veren yatarak tedavi poliçede sabit olsa da kişiler ayakta tedavi gibi ek teminatlardan da yararlanabiliyor. Doktor muayenesi, röntgen, laboratuvar tetkikleri, MR ve tomografi gibi ileri tanı yöntemlerinin giderleri de poliçeye eklenebiliyor. Bu limitli teminatlardan yılda kaç kez yararlanılabileceği de poliçede belirtiliyor.

18 yaş ve üzerindeki kadınlar için isteğe bağlı doğum teminatı da tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine eklenebiliyor. Normal ya da sezaryen doğum, gebelik komplikasyonları ve doğum ile ilgili yatarak yapılan tedaviler ana teminat sayılsa da tetkikler ve rutin kontroller için ek teminat ücreti ödemek gerekiyor.

İndirim Oranları

Sigorta şirketlerinin çoğu poliçe yenileme dönemlerinde belli şartlara göre indirim uygulayabiliyor. Poliçenin 1 yıl süre boyunca kullanılmaması durumunda, sigortalılar sonraki dönemde indirimden yararlanabiliyor. Bazı sigorta şirketleri, ailesi ile birlikte sigorta yaptırmak isteyenler için de indirim uygulayabiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran vergi mükellefi kişiler ise poliçe için ödediği tutarın belirli bir oranını vergi iadesi olarak alabiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları 2022 yılında da değişiklik gösterebiliyor.

Poliçe Yenileme Garantisi

Kronik hastalığa sahip olanlar, herhangi bir hastalığa yakalanma riski yüksek olanlar ya da çok ileri yaşta bireylere sigorta şirketleri hizmet vermeyebiliyor. Ancak poliçelerin üç yıl art arda, kesinti olmadan yenilenmesi durumunda bazı şirketler risk değerlendirmesi yaparak poliçelerin ömür boyu yenileneceğine garanti veriyor. Bu durumda yüksek maliyetli bir hastalık geçiren sigortalıların poliçeleri, sigorta süresinin sonunda yenileniyor.

Anlaşmalı Hastane Ağı

Devlet destekli bir sağlık sigortası ürünü olan tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmak isteyenlerin sigorta şirketi ve SGK ile anlaşmalı olan hastanelere de dikkat etmesi gerekiyor. Anlaşmalı hastanelerin listesini inceleyenler, düşük prim ödemeleri ile daha iyi bir sağlık hizmeti alabiliyor.

Muafiyet ve Bekleme Süresi

Sigorta şirketleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerin genetik yatkınlığı bulunan ve önceden geçirdiği hastalıkları önceden inceliyor. Semptomları uzun vadede ortaya çıkabilecek hastalıklar bir süre takip ediliyor. Bu süre geçmeden, herhangi bir hastalıkla ilgili yatarak tedavi teminatı poliçeye dahil edilmiyor. Bekleme süresi boyunca hastalığın takibi yapılarak bir sonraki poliçede bu hastalığın teminat kapsamına girip girmeyeceğine karar veriliyor. Bunlar arasında ise organ yetmezlikleri, kalp hastalıkları, kanser, prostat hastalıkları, rahim ve yumurtalık hastalıkları, bel fıtığı, omurga cerrahisi gibi hastalıklar ve işlemler bulunuyor.

Muafiyet ise poliçenin kapsamadığı durumlarda önemli hale geliyor. Muafiyetli düzenlenen poliçelerde, sigortalılar poliçe kapsamına girmeyen herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştığında, hizmet ya da fiyat farkını kendi ödeyebiliyor. Bu sayede prim fiyatlarının azalması da sağlanabiliyor.