Şubat 2023 Güncel Tiyatro Oyunları

Şubat ayında da çok renkli kış mevsiminin soğuğuna inat sıcacık oyunlar tiyatroseverleri bekliyor. Ay boyunca İstanbul’un çeşitli sahnelerinde izleyici ile buluşacak oyunları keşfedebilirsiniz. Şubat ayı sanat takviminize bu oyunları eklemeyi unutmayın.

Komik Para

Doğum gününde Henry akşam işten dönerken metroda kendi çantası yerine yanlışlıkla bir başkasının çantasını alır. O çantanın içinde tam 1 milyon 735 bin pound para vardır. Evde onu bekleyen karısı Jean, Henry için bir doğum günü sürprizi hazırlamaktadır. Bu doğum günü kutlaması için aile dostları Betty ve Vic de davetlidirler. Henry para dolu çanta ile eve gelir. Hemen uçak biletleri alınır ama eve bir dedektif gelir ve işler karışır, soluksuz macera başlar. Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Dormen’in çevirdiği, Özgür Atkın’ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emrah Derviş Soylu, Hasip Tuz, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın, Uğur Dilbaz rol alıyor.

Tarih: 1-4 Şubat

Yer: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Tarih: 9-11 Şubat

Yer: Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi

Çın Sabahta

Zengin bir ailede yetişen Güneşi ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’ nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya

Karakaş’ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor.

Tarih: 1-4 Şubat 2023

Yer: Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi



Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale’ye ve nihayet Ayvalık’a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem’in, Cemal’in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri. Oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

Tarih:1-4 Şubat 2023 Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tarih: 8-11 Şubat 2023

Yer: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Fındıkkıran

Minik Clara, yılbaşı hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran isimli oyuncağıyla özel bir bağ kurar. Görünenin ardındaki güzelliğin ortaya çıkacağı o gece hayalle gerçek arasında, başka dünyalarda büyük serüven başlar. 1800’lerden günümüze birbirinden farklı versiyonlarıyla operada, sinemada büyük ilgi gören bu halk öyküsü, tüm görkemiyle şimdi Şehir Tiyatrosu’nda sahneleniyor. Dilşad Çelebi’nin yazdığı Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Cihan Kurtaran, Çağrı Büyüksayar, Derya Keykubat, Direnç Dedeoğlu, Dolunay Pircioğlu, Emel Bertan, Emrah Derviş Soylu, Gürkan Başbuğ, Hakan Gümüş, Osman Kaba, Pelin Budak, Salih Şimşek, Sefa Turan, Selen Nur Sarıyar, Serkan Bozkurt, Ümit Bülent Dinçer, Yılmaz Aydın rol alıyor.

Tarih:5, 12, 19, 26 Şubat

Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

1984 (Konuk Oyun, Nilüfer Kent Tiyatrosu)

Winston, Partinin çıkarları ve gücü için çalışan bir parti üyesidir. Kimliğini partinin kimliği altında tanımlayan Winston’ın hayatı, günlük tutmaya başlamasıyla değişir. Büyük biraderin herkesi izlediği Okyanusya’da, hatırladıklarını, fikirlerini ve gözlemlediklerini not aldığı bu günlük Winston için büyük tehlikedir. Winston’ın; geçmişi, şimdiyi, geleceği sorgulamaya başlaması ve aşık olması onu bu acımasız rejim için tehlikeli hale getirir ve cezası “yok kişileştirme”dir. Aşkı Julia ve koşulsuz inandığı O’Brien onun rejimi yıkma planlarındaki itici gücüdür. Winston ya bir kahraman olacaktır ya da “yok kişi”… George Orwell’ın yazdığı, Murat Daltaban’ın yönettiği oyunda Adem Mülazim, Ayşe Gülerman Kum, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu, Cihat Temel, Murat Daltaban, Halil Küreş, İbrahim Ersoylu, Mesut Özsoy rol alıyor.

Tarih: 15-18 Şubat

Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Ödenmeyecek Ödemiyoruz (Konuk Oyun,Eskişehir Şehir Tiyatroları)

İşçi sınıfının yoksulluğu, açlığı ve yaşam mücadelesi üzerinden sistem eleştirisi yapan oyun, yaşadığı şehirdeki bir marketi yağmalayan bir kadının başından geçenleri anlatıyor. Dario Fo’nun yazdığı Burcu Tutkun Turan’ın yönettiği oyunda Özlem Akdoğan, H. Tolga Tümer, Özlem Baykara, Serkan Sezgin, Berkay Gökçek rol alıyor.

Tarih:22-25 Şubat 2023

Yer: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Tartuffe



Zengin mi zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekar bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan bu ölümsüz eserde; inancı, aileyi, aşkı, erkek-kadın farklarını, dünümüzü, bugünümüzü, mizahı, müziği, acıyı, hüznü, rahatsız edici türlü anları iç içe ve olanca dinamiğiyle seyircinin karşısına çıkarıyoruz. Orhan Veli’nin olağanüstü çevirisine, şiirlerinden

bestelenen şarkıların da eşlik ettiği seyirliğimizle, hayata dair bu acayip bilmeceyi bir kez daha kahkahalarla selamlıyoruz. Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner

Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

Tarih:1-4 Şubat, 15-18 Şubat 2023

Yer: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Hamlet

Usta yönetmen Engin Alkan, Shakespeare’in dünya klasikleri arasında haklı bir yere sahip bu oyununu, farklı bir yorumla seyirciyle buluşturuyor. Yaşam ve ölüm arasında, iktidar ve intikam arasında, düşüncesi ile eylemi arasında insanın tüm zamanlara özgü çelişkilerini sahneye taşıyan, tiyatro tarihinin en ünlü eseri Hamlet, Engin Alkan’ın rejisinde çağdaş bir okumayla şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlamaya dönüşüyor. William Shakespeare’in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirdiği, Engin Alkan’ın yönettiği oyunda Özgün Akaçça, Doğan Altınel, Onur Şirin, Elçin Atamgüç, Zeliha Bahar Çebi, Zafer Kırşan, Tevfik Şahin, Alp Tuğhan Taş, Destan Batmaz, Osman Kaba, Emre Ertunç, Cihat Faruk Sevindik, Doğan Şirin, Oğuzhan Oğuz, Hüseyin Emre Şen, Deran Özgen rol alıyor.

Tarih:1-4 Şubat,15-18 Şubat 2023

Yer: Ümraniye Sahnesi

İfigenya

Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş: Akha ordusu, Truva seferine çıkmak üzeredir. Birleşik ordu donanmasının sıkıştığı limandan kurtulup harekete geçebilmesi için rüzgâra ihtiyacı vardır. Başkomutan Agamemnon, Artemis’in kutsal geyiklerinden birini öldürdüğü için tanrıça da onun rüzgârını kesmiş ve herkesi bu limana hapsetmiştir. Doksan dokuz kralın ordusu hastalıktan kırılırken, öfkeyle bekleyen askerlerin gözü Agamemnon’dadır. Başkomutan’ın sadece kendisi ve makamı değil, başta ailesi olmak üzere, tüm ülke tehlikededir. Agamemnon’un yapabileceği tek bir şey kalmıştır: En değerli varlığı olan kızı Iphigenia’yı tanrılara kurban vermek!.. Euripides’in yazdığı Serdar Biliş’in yönettiği oyunda Ceren Kaçar, Elvan Boran, Yıldıray Şahinler rol alıyor.

Tarih:1-4 Şubat 2023

Yer: Gaziosmanpaşa Sahnesi

Geçit



Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir. Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Gürol Güngör, Hasip Tuz, Emre Narcı, Müslüm Tamer rol alıyor.

Tarih:1-4 Şubat 2023

Yer: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun. Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli. Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, “üç anlatıcı’lı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine dönüşüyor. Oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Tarih: 1-4 Şubat 2023

Yer: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Tarih: 15-18 Şubat 2023

Yer: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Zehir

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından birçok dile çevrilmiştir. Lot Vekemans’ın yazdığı Şaban Ol’un çevirip yönettiği oyunda Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Eraslan Sağlam rol alıyor.

Tarih: 1-4 Şubat, 22-25 Şubat 2023

Yer: Müze Gazhane Meydan Sahne

Cadı Kazanı

Yıl 1692. ABD’de Salem kasabası. Cadılıkla suçlanan insanlar. Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler. Çıkarları için ‘liste’lerce insanları ölüme sürükleyen ‘insan’lar. İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan ‘baştakiler’ ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk. Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor. Arthur Miller’ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Ozan Gözel, Ceren Kaçar, Fatma İnan, Berfu Aydoğan, Nilay Yazıcıoğlu, Ezgim Kılınç, İbrahim Can, Canan Kübra Birinci, Selen Nur Sarıyar, Burak Davutoğlu, Rozet Hubeş, Zeki Yıldırım, Onur Demircan, Berna Adıgüzel, Ersin Sanver, Mehmet Bulduk, Emre Çağrı Akbaba, Selçuk Yüksel, Eraslan Sağlam rol alıyor.

Tarih: 8-11 Şubat 2023

Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tarih:22-25 Şubat 2023

Yer: Ümraniye Sahnesi

Veba

Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor. Neil Bartlett’in uyarladığı Mehmet Ergen’in çevirip yönettiği oyunda Cafer Alpsolay, Emrah Can Yaylı, Ergun Üğlü, İrem Arslan, Özgür Dereli rol alıyor.

Tarih: 8-11 Şubat 2023

Yer: Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Antigone

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar? Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de; aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de, son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor. İnsanlığın tüm kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bu günü tartışıyor. Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Cengiz Tangör, Zafer Kırşan, Aslı Menaz, Gözde İpek Köse, Özgün Akaçça, Destan Batmaz, Onur Şirin rol alıyor.

Tarih: 8-11 Şubat 2023

Yer: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Fosforlu Cevriye

Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için “icra-i sanat” eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir Adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur. Cevriye’nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç

benzemeyen ve ona “siz” diye hitap eden bu adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkûmudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır. Oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, hapishanelerinde, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor. “Karanlık bir gecede gökten düşüp parçalanan bir yıldız gibi.” kalbimizde iz bırakan Suat Derviş’e, Reşat Fuat Baraner’e, Nazım Hikmet’e ve Gülriz Sururi’ye sevgiyle. Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Berk Samur, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Ceysu Aygen, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

Tarih: 8-11 Şubat 2023

Yer: Ümraniye Sahnesi

Tarih:22-25 Şubat 2023

Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Yaftalı Tabut

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık,Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.

Tarih: 8-11 Şubat 2023

Yer: Gaziosmanpaşa Sahnesi

Tarih:15-18 Şubat 2023

Yer: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Kuğunun Şarkısı

Anton Çehov’un tek perdelik kısa oyunlarından biri olan Kuğunun Şarkısı’nda,

yaşlı ve yalnız bir aktörün geçmişiyle yüzleşmesine, hayatını sorgulamasına,

pişmanlıklarına ve aradan geçen onca yıla rağmen, hala, hayatta en iyi

yaptığı şeye, aktörlüğe tutunmaya çalışmasına tanık oluyoruz. Oyunda, insan doğasının gizli özlemlerini, öfkelerini ve tutkularını yansıtan önemli bir Çehov karakteri olarak karşımızda duran Svetlevidov’un anılarında yeniden canlanan Shakespeare’nin seçme tiradları, izleyenleri de oyuncunun geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Alkışlar, tebrikler, aşklar ve şöhretin sarhoşluğuyla, yaşamı boyunca mutluluğu ve hayatın anlamını arayan Svetlevidov, geride bıraktığı onca hayal kırıklığına ve çektiği bütün sıkıntılara rağmen, sahnede ölümü bekliyor olduğu gerçeğinin önünde bile başını eğmeden durmaya devam ediyor. Bora Seçkin’in yönettiği oyunda Bora Seçkin, Ertan Kılıç, Naşit Özcan, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Tarih: 8-11 Şubat 2023

Yer: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Tarih: 22-25 Şubat 2023

Yer: Gaziosmanpaşa Sahnesi

Çingene Boksör

1920’lerin boks yıldızı Johann Wilhelm Trollmann’ın trajik yaşantısından yola çıkılarak yazılan oyun, kurgusal bir karakter olan Hans’ın tanıklığıyla seyirciye aktarılıyor. Çocukluk dönemlerinde tanışan ikili, güçlü bir arkadaşlık bağıyla yılları geride bırakır. Kendine has stiliyle yıldızlaşan çingene boksör Ruki, Nazi Almanya’sının faşizan politikalarına ve ayrımcılığa maruz kalır. Almanya Şampiyonu olsa da bu unvan kendisine verilmez ve hep kaybetmeye mahkûm edilir. Yoksul mahallelerde başlayıp toplama kamplarına kadar süren, ölümüne dostluğun çarpıcı öyküsü. Rike Reiniger’in yazdığı Cafer Alpsolay’ın yönettiği oyunda Ercan Demirhan rol alıyor.

Tarih:8-11 Şubat 2023

Yer: Müze Gazhane Meydan Sahne

Öldün, Duydun mu ?

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor. Yiğit

Sertdemir’in yazdığı Burçak Çöllü’nün yönettiği oyunda Emrah Can Yaylı,

Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor.

Tarih: 15-18 Şubat 2023

Yer: Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Tarih: 22-25 Şubat 2023

Yer: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

İki Efendinin Uşağı

Pantolone, kızı Dottore’yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone’nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi’nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun

izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor.

Tarih:15-18 Şubat 2023

Yer: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Gül’e Ağıt

Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye’de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor. Deniz Altun’un yazdığı Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.

Tarih:16-18 Şubat 2023

Yer: Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi

Tarih: 22-25 Şubat 2023

Yer: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık

Oyun, 12 Eylül darbesi dönemini en acı şekilde yaşayıp parçalanan bir ailenin bugüne uzanan hikâyesini konu alıyor. Leyla, ailesinin geçmişiyle yüzleşiyor ve onların hikâyesini anlatabilmek için hayatını değiştirmeyi göze alıyor. Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu’nun yönettiği oyunda Caner Bilginer, Radife Baltaoğlu, Kutay Kırşehirlioğlu, Ebru Üstüntaş, Hazal Uprak, Can Alibeyoğlu, Kamer Karabektaş rol alıyor.

Tarih: 15-18 Şubat 2023

Yer: Müze Gazhane Meydan Sahne

Kutlama

Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağızına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeği… Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Pinter’ın son oyunu. Harold Pinter’in yazdığı Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği oyunda Erkan Sever, Şehnaz Bölen Taftalı, Can Ertuğrul, Selin İşcan, Selim Can Yalçın, Çağlar Polat, Pınar Demiral, Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu, Özgür Efe Özyeşilpınar rol alıyor.

Tarih: 22-25 Şubat 2023

Yer: Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Hayat Der Gülümserim

Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda eder. Anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikâyeleri, ilk kez aktarılır. Özen Yula’nın yazıp yönettiği oyunda Sema Keçik, Serkan Bacak rol alıyor.

Tarih: 22-25 Şubat 2023

Yer: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Yatak Odası Komedisi

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor. Alan Ayckbourn’un yazdığı, Mert Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

Tarih: 23-25 Şubat 2023

Yer: Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi