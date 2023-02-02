Şubat 2023-Güncel Sergiler

‘Sanat umudun en yüksek biçimidir’ Gerhard Richter’in bu anlamlı sözünden ilhamla Şubat ayı da yine sanatseverler için umut dolu. Sanat galerilerinin, müzelerin düzenlediği birbirinden güzel, anlamlı, çarpıcı sergilerin varlığı şubat ayında da hız kesmeden devam ediyor. Kış mevsiminin melankolik havasını ve gri rengini değiştirecek iç açıcı renklerle bezeli sergilerin yer aldığı şubat ayına ait güncel sergilere göz atmayı unutmayın.

Galeri Nev İstanbul – Karma Sergi, “İntrospektif: Zamanda Rastlaşmalar”

Galeri Nev İstanbul, 23 Aralık 2022 – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında İntrospektif: Zamanda Rastlaşmalar başlıklı grup sergisi ile sanatseverleri ağırlayacak. Sergi, “kendini bilmek ve tanımak için kendine içeriden bakma, iç gözlem” anlamına gelen introspective teriminden hareketle, eserleri tek bir tema altında bir araya getirmektense içlerinde oluşturdukları farklı diyaloglara kulak vermeyi seçen bir küratöryal yaklaşımı benimsiyor. Gizem Gedik küratörlüğünde gerçekleşen sergide Murat Akagündüz, Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Nermin Er, Tayfun Erdoğmuş, Ahmet Doğu İpek, Murat Morova, Füsun Onur, Alev Ebüzziya Siesbye ve Hale Tenger’in eserleri bir araya geliyor.

Yer: Galeri Nev İstanbul, Beyoğlu

Tarih: 23 Aralık 2022 – 3 Şubat 2023

Ferda Art Platform – Ecemnaz Dalmaz, “Orda Olmak İsterim Ama Olamam”

Ecemnaz Dalmaz’ın, tekrar eden yeni yaratım anlayışında ikinci solo sergisi “Orda Olmak İsterim Ama Olamam”, kendi geçmişinden kalan görgü tanıklığı ile Ferda Art Platform’da sanatseverler ile buluşuyor. İlk sergisinde olasılıkların bilinmezliğinin soyut dünyasında,

tüm oyuna yön veren ilk hamlenin baş kahramanı olan piyonu bizlere benzeten Ecemnaz Dalmaz, kendi dönüşümündeki

geçişlerin katkısıyla iki serginin birbirine bağlı görülmez zincirini, doğaçlama dokunuşlarında somut bir hale getiriyor. Uyandığında kendini dev bir paradoksta bulan, eserlerinde rüyadan kalma berraklık ile dış dünyaya maruz kalmış zihnin yarattığı döküntülerin birleşimini, bir ‘bulantı’ oluşunu tasvir .ediyor

Yer: Ferda Art Platform, Şişli

Tarih: 13 Ocak 2023 – 4 Şubat 2023

Ferda Art Platform – Buğra Erol, “12345678”

Begüm Güney’in küratörlüğünü üstlendiği “12345678” sergisi, Buğra Erol’un farklı disiplinlerde ürettiği işlerinden bir seçkiyi izleyiciye sunuyor. Sınırlandırılmış bir temanın etrafında şekillenmek yerine sanatçının farklı tür ve materyallerden ürettiği işleri bir araya getiren sergi Erol’un üretime ve üslubuna ayna tutuyor.

Yer: Ferda Art Platform, Şişli

Tarih: 13 Ocak 2023 – 4 Şubat 2023

Mixer-Sibel Kocakaya, “ Yeryüzü ve Strüktür”

Yeryüzü ve Strüktür Sibel Kocakaya’nın, doğa ve çevresel kaynaklar ile mimari yapı ve malzemelerin harmanlanışını disiplinlerarası bir yaklaşımla sunuyor. Sergide yer alan resim, kolaj, kağıt üzerine yağlıboya çizim, fotoğraf, video, heykel ve yerleştirme çalışmaları sanatçının pratiğinin geniş bir sunumunu izleyici ile buluşturuyor. Yeryüzü ve Strüktür sergisinde Sibel Kocakaya’nın son dönem sanatsal araştırma ve çalışmaları, yapıların; çevrenin; malzeme yüzeylerinin algı ve geçişlerini renk ve yansımaları ile şekillendiriyor. Işık ve renk müdahaleleriyle oluşturduğu işler üzerinde çalıştığı kurgusal bir karakter de performatif eyleme dönüşen işlerin bir parçası haline geliyor. Bern’de yaşayan ve çalışmalarını Basel ve Zürih’te sürdüren sanatçının, on yıl aradan sonra Mixer’deki ikinci kişisel sergisi Yeryüzü ve Strüktür 4 Şubat – 18 Mart 2023 tarihleri arasında Mixer’de izlenebilir.

Tarih : 4 Şubat – 18 Mart 2023

Yer: Mixer

Mixer – Karma Sergi, “ Manzaradan Öte”

Farklı disiplinlerden etkilenerek üretimler yapan iki sanatçının eserlerinin kesişimlerine değinen sergi, şehir ve doğa manzaralarını farklı bakış açılarından ele alarak birbirini kapsayan bir beraberlik önerisi sunuyor. Doğa ve şehir manzaralarını kadrajına ve kompozisyonlarına dahil eden sanatçılar üretim biçimlerinin olanaklarıyla farklı pratiklerde birbirini besleyen konulara odaklanıyor. Sanatçıların çalışmalarına yansıyan şehir kesitleri, doğanın içinde yer alan kentsel kalıntılar, terk edilmiş mekanlar, tahrip edilmiş manzaralar aynı zamanda eş zamanlı bir psiko-coğrafya okuması niteliği taşır. Manzaradan Öte sergisi, Ci Demi ve Umut Toros’un farklı üretim biçimleri ile oluşan çalışmalarını birbirine denk düşen kompozisyonlarla izleyiciye sunan bir sergi deneyimi sunuyor.

Tarih: 4 Şubat – 18 Mart 2023

Yer: Mixer

Müze Gazhane – “Virtual Landscapes” VR Sergisi

Uluslararası sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network’ün bu yıl “Virtual Landspaces” adıyla ikincisi düzenlediği sergisi Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano’nun Türkiye’de kurduğu platform VR Future’ın ev sahipliği yaptığı sergi, 3-5 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul’da Müze Gazhane’de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sergide Venedik, Cannes, Tribeca ve Sundance gibi prestijli film festivallerinin VR bölümlerinden ödüllü filmler gösteriliyor.

Yer: Müze Gazhane, Kadıköy

Tarih: 3-5 Şubat 2023

Corpus Gallery – Karma Sergi, “Bir ‘’Mit‘’ Yaratmak’’

Ataman Oğuz, Mehmet Ali Yıldız , Muhammet Bakır ve Sefa Çatuk’un yer aldığı sergide, sanatçılar eserleri üzerinden oluşturmuş oldukları kişisel mitlerini geçmiş ile içinde bulunduğumuz zaman dilimi arasında yaşanılan hayata dair çelişkileri, gerçekleri, belirsizlikleri ve zamana bağlı değişim gösteren yaşam hikayelerini kendilerine ait bir dille anlatıyorlar.

Yer: Corpus Gallery

Tarih: 12 Ocak – 5 Şubat 2023

Emaar Arthub – “Murat Arık Portreler Fotoğraf Sergisi’’

Haluk Bilginer’den İsmail Hacıoğlu’na Ünlü İsimlerin Yer Aldığı Murat Arık Portreler Fotoğraf Sergisi Emaar’da. Arık, tutkuyla devam ettirdiği sanat hayatı boyunca kadrajına aldığı iş dünyasından sanat dünyasına kadar pek çok ünlü ismin siyah beyaz portresinin yer alacağı ilk sergisiyle sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Emaar, Üsküdar

Tarih: 15 Ocak – 5 Şubat 2023

Merkur Art Gallery – Fran Aniorte, “Ritüel / Rituel”

Karaca sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, MERKUR’ün Polat Piyalepaşa’da yer alan mekânında yapılıyor. Aynı zamanda markanın kreatif direktörü olan Aniorte eserlerinde, antik Akdeniz törenlerinden ilham aldığı eski bir ritüeli günümüze taşıyarak yeniden yorumluyor.

Yer: Merkur Art Gallery

Tarih: 12 Ocak – 12 Şubat 2023

GaleriMiz – Emel Başarık “6 Numara”

Sanatseverler Emel Başarık’ın “6 Numara” adlı ikinci kişisel sergisini 7 Şubat’a kadar GaleriMiz’de ziyaret edebilirler. Adını Burgazada’da bir plajdan alan sergi zıtlıkları içinde harmanlamaya çalışıyor. Kalabalığın içinde ama yalnız, şehre hem yakın hem uzak, güncel ama nostaljik temalarına odaklanıyor. İlk kişisel sergisi “Geçerken”de, şehir içindeki insanların hareket hâlinde olması ile ilgilenen sanatçı, kalabalıkların sürekli devinim hâlinde olduğu toplu taşıma istasyonları ve metroları merkezine koyuyordu. Başarık, yeni sergisinde portrelerden daha çok anlara, kişilerden öte kalabalığa, doğa manzarasından öte insan görünümlerine odaklanıyor.

Yer: GaleriMiz, Şişli

Tarih: 17 Ocak – 7 Şubat 2023

UniqExpo – “Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri”

20.yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen ve ölümünün üzerinden geçen 3300 yıldan sonra tüm dünyada büyük bir üne kavuşan Firavun Tutankhamun’un kral mezarında bulunan hazineler, her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922’de “bozulmamış halde bulunan ilk firavun mezarı” özelliği taşıyan Tutankhamun’un mezarından çıkarılan eserler, Mısır’daki Krallar Vadisi’nde gün yüzüne çıkarılan en zengin ve görkemli hazine olma özelliğini taşıyor.1961’den bu yana 62 yıldır dünyayı dolaşan ve ziyaretçi rekorları kıran Çocuk Kral Tutankhamun’un Hazineleri Sergisi, ilk kez Türkiye’de UniqExpo İstanbul’da açılarak ziyaretçilerin ilgisini çekmiştir.

Yer: Uniqİstanbul, Sarıyer

Tarih: 20 Ocak – 10 Şubat 2023

Bilet: Biletix

Galerist – Karma Sergi, “ Bir Anlık Yokluk”

‘Bir Anlık Yokluk’, bir anda kayboluşun geriye bıraktığı his. Geri dönüp dönmemenin belirsizliğinde kaybolmanın, eksikliğin, olması gereken yerde olmayışın hikayesi. Az önce vardı, ama şimdi de, bu anda yok. Boşlukta , varlığın sınırında açılan bir muğlak alan. Elle tutulamayan, göz ile görülemeyen, sadece kalpte hissedilen bir atış. Dört kadın sanatçının dört şiirsel anlatıyı ele aldığı, yokluğun evrilmesiyle bizi yüzleştiren bir anlam nehri. Küratörlüğünü Ela Atakan’ın yaptığı Ayça Telgeren, Burçak Bingöl, Gül Ilgaz, Sophie Calle’nin eserlerinin yer aldığı sergi 10 Şubat’ta sanatseverlerle buluşacak.

Yer: Galerist

Tarih: 10.02 – 18.03.2023

Meşher – Karma Sergi, “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?”

Yunan mitolojisinden Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk mitinden hareketle yurt içi ve yurt dışından toplam 45 sanatçının 120’ye yakın eserinden oluşan, Meşher’deki “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?” isimli sergi ziyaretçileri ile buluşuyor.

Yer: Meşher, Beyoğlu

Tarih: 14 Eylül 2022 – 12 Şubat 2023

Istanbul Concept Gallery – Andreas Georgiadis, “Geri Dön / Come Back”

Yunan sanatçı Andreas Georgiadis’in ünlü Yunan şair Konstantinos Kavafis’e (C.P. Cavafy) ithaf ettiği Geri Dön / Come Back isimli sergisi Istanbul Concept Gallery’de sanatseverle buluşuyor. Tüm eserlerin kâğıt üzerine mürekkeple Kavafis’in evreninden göndermelerle üretildiği sergi ismini şair Konstantinos Kavafis’in Come Back isimli şiirinden alıyor. Andreas Georgiadis’in fırçalarıyla bizi Kavafis’in ayak izlerini takip edercesine İskenderiye’ye götürdüğü sergideki eserler, şair ve hayatı ile olduğu kadar Kavafis’in yapıtlarının önde gelen isimleriyle de diyalog kurmaya çalışıyor.

Yer: Istanbul Concept Gallery, Beyoğlu

Tarih: 17 Ocak-12 Şubat 2023

Salt Beyoğlu – Karma Sergi, “Sahnede 90’lar”

Salt’ın 1990’lar Türkiye’sindeki kültürel ortamı ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları odağında inceleyen yeni sergisi “Sahnede 90’lar” izleyicilerle buluştu. Türkiye’de toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda hızlı değişimlerin yaşandığı 1990’lı yıllar, aynı zamanda özellikle İstanbul’un kültür, sanat, performans ve eğlence sahnesinde serbestlik sınırlarının sürekli genişletildiği bir döneme işaret eder. Sanat ortamında “disiplinlerarası” kavramı da bu dönemde gündeme gelir. Doğası gereği farklı disiplinlerden beslenen ve deneysel bir sanat pratiğine işaret eden performans, pek çok sanatçıya yenilikçi bir alan açar. Sahnede 90’lar, bu dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Yer: Salt Beyoğlu, Beyoğlu

Tarih: 15 Eylül – 12 Şubat 2023

Decollage Art Space – Arda Büyük, “Amorphe”

Arda Büyük’ün kapsamlı kişisel sergisi “Amorphe”,12 Şubat 2023 tarihine kadar Decollage Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor. Belli bir şekle, yapıya sahip olmayan anlamına gelen “amorphe” kelimesinden yola çıkan sergi, Büyük’ün kendi düzenini kurmak için, var olan düzenleri kabul etmeyerek figürlere ve objelere yeni formlar kazandırdığı üretimlerini bir araya getiriyor. Sanatçının, dünyaya iz bırakan ikonlara, tanıdık formlara yaptığı yeni yorumlar farklı kapılar aralıyor, tekamül yolculuğunun bir izdüşümüne dönüşüyor. Seçkideki çalışmalarında Büyük’ün insan, doğa, yaşam ve dünyanın dengeleri üzerine üretimlerine tanıklık ediyoruz.

Yer: Decollage Art Space, Kadıköy

Tarih: 17 Ocak-12 Şubat 2023

Gallery11.17-Erman Gürcüm, ‘İlk, Sen ve Son’

Erman Gürcüm’ün ilk kişisel sergisi ‘İlk, Sen ve Son’ sergisi 16 Şubat’ta Gallery.11.17’de açılıyor. Sanatçının resimlerinde vanitastaki anlam bir çıkış noktası olarak kullanılıyor. Bir ipin ucuna bağlı, terazilerin dengesini bozma ağırlığında, boşluk hissinde, çürümeye başlayan bir elmada, sesi kesilmiş bir kuşta, bir kafatası görünmeden önce ortak bir yaşam var. Çürümenin öncesi var. Sanatçının zaman içinde çeşitlenen imgelerle kurduğu kompozisyonlar sadece ölümün hatırlatıcısı olmuyor, birbirinden kopuk görünen nesnelerin, yaşamış ve yaşanmış olanın zamanına bir bakış sunuyor.

Yer : Gallery11.17

Tarih: 16 Şubat-23 Mart 2023

x-ist – Murat Palta, “Logarithmic Growth”

Murat Palta ilk bakışta eski dönemlerden bir el yazmasına aitmiş havası uyandıran minyatürlerinde popüler kültür öğeleri kullanarak güncel bir dil oluşturuyor. Tıpkı Osmanlı dönemi nakkaşları gibi, Murat Palta da kendi döneminde gerçekleşen olayların yanı sıra kendi döneminin edebiyatını ve sinemasını irdeleyip resmediyor. Sanatçının dördüncü kişisel sergisi Logarithmic Growth, 5 Ocak itibarıyla görülebilir.

Yer: x-ist

Tarih: 5 Ocak -18 Şubat 2023

Pilevneli Galeri – Ali Elmacı, “Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle”

İşlerinde iktidar, güç dengeleri, medya ve toplumsal kalıpları; popüler kültür eleştirileriyle harmanlayan Ali Elmacı; Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle kişisel sergisi ile Pilevneli Galeri’de 18 Şubat’a kadar izleyici bekliyor. Son dönem kağıt ve tuval işlerinde çarpıcı boyutlarda üretim yapan Elmacı, dert ettiği meseleleri karikatürize etmeye devam ediyor. Sanatçının sergiye dahil ettiği üç kısa metraj sanatsal filmin yapımcılığını Bulut Reyhanoğlu üstlenirken filmde Melisa Şenolsun, Hatice Aslan, Hakan Meriçliler gibi oyuncular öne çıkıyor.

Yer: Pilveneli Galeri, Beyoğlu

Tarih: 14 Ocak-18 Şubat 2023

Pilot Galeri – Ece Ağırtmış, “Kare”

“Kare”, Ağırtmış’ın renkli ve enerjik perspektifini kare biçimli heykeller ve yerleştirmelerle keşfediyor ve karenin 4 köşeli alanının içinde hayatın kendisiyle birlikte gelen görünen ve görünmeyen sınırları açığa çıkarıyor. Ağırtmış, kare formunun kullanımıyla izleyicisini gerçek ya da psikolojik durumların arasında onları hem engelleyen hem de serbest bırakan sınırlar üzerine düşünmeye davet ediyor.

Yer: Pilot Galeri

Tarih: 12 Ocak – 25 Şubat 2023

Sevil Dolmacı Art Gallery – Karma Sergi, “Playful Minds”

Sevil Dolmacı Art Gallery, “Playful Minds” ismiyle, yerli ve uluslararası boyutta sanatçıların grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Playful Minds, Y ve Z jenerasyonlarına ait sekiz, toplamda on bir sanatçının 25 çarpıcı eserini gözler önüne seriyor. Sergide, Theodore Boyer’in kadın figürleri ve natürmortları, Eric Shaw’un çarpıcı renklerdeki şehir manzarası soyutlamaları, Royal Jarmon’un çocuksu naiflikteki çiçek ve hayvan betimlemeleri dikkat çekiyor. Kan Seidel’in eğlenceli figürlerinin yer aldığı tuval işi ile Sam Jablon’un oyuncu karakterini yansıtan sloganları da sergide yer alıyor. Sinan Saül, tekinsiz ancak sıra dışı figürlerini Sevil Dolmacı Art Gallery’de ilk kez sanatseverlerle buluşturuyor. Ozan Oganer’in balon patlatan kız heykeli sergiye uyum sağlarken, son olarak Haluk Akakçe’nin çocuksu figürler ve ilham verici sloganlarını bir araya getiren eserleri sergide adeta birleştirici bir görev üstleniyor.

Yer: Sevil Dolmacı Art Gallery, Beşiktaş

Tarih: 28 Ocak-25 Şubat 2023

Ortaköy Kethüda Hamamı – Mathieu Forget, “Yolculuğa davet #4”

Çok yönlü Fransız sanatçı Mathieu Forget dans, performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla biliniyor. Forgetmat adıyla da bilinen sanatçı Institut français Türkiye’nin daveti, Beşiktaş Belediyesi ve Habertürk’ün desteğiyle “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi ile İstanbul’a geliyor. 3-27 Şubat arasında Ortaköy’deki Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak sergi merak uyandırıyor.

Yer: Ortaköy Kethüda Hamamı

Tarih: 3-27 Şubat 2023

Merdiven Art Space – Gülçin Aksoy, “Şefkat Nişanı”

Gülçin Aksoy’un 2007-2022 yılları arasında ürettiği işlerinden bir seçkiyi kapsayan “Şefkat Nişanı” başlıklı sergi, 28 Şubat’a kadar Merdiven Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor. Aksoy’un 11. kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan “Şefkat Nişanı” sergisinin küratörlüğünü yapan Nergis Abıyeva, sanatçının 35 yıla yaklaşan pratiğini feminist bir perspektiften inceliyor. Sergide daha önceden üretilmiş işlerin yanı sıra, küratöryal sürecin performatif bir çıktısı olan ve sergiyle aynı ismi taşıyan yeni bir iş de yer alıyor. “Şefkat Nişanı”, Akademi’ye girdiği ilk dönemlerde hiperrealist tarzda taş resimleri yapan, ancak 1990’larda kavramsal sanatı tanıdıkça fırçayı ve kalemi bir kenara bırakıp başka mecralara yönelen Aksoy’un 30 yıl sonra yaptığı ilk resim olma özelliğini taşıyor.

Yer: Merdiven Art Space, Beyoğlu

Tarih: 14 Ocak-28 Şubat 2023

Taksim Sanat – Karma Sergi, “Boşlukta Mevcut”

Boşlukta Mevcut, simsiyah bir boşluğun içinde vücut bulan sese, ışığa ve kente odaklanıyor. Küratörlüğünü Derya Yücel’in; proje asistanlığını Merve Duran’ın yaptığı sergi, ses, ışık ve kent üzerine düşünen; mekânsızlığı hem içerik hem form bağlamında bir deney alanı olarak ele almayı amaçlayan ve günümüz sanat pratiklerinde yapıt-mekân ilişkisine yönelen bir tema etrafında toplanıyor.

Yer: Taksim Sanat, Beyoğlu

Tarih: 10 Eylül 2022 – 28 Şubat 2023

Sadberk Hanım Müzesi – Felekşan Onar, “Ütopyadan Sonra: Kuşlar“

Sadberk Hanım Müzesi, cam sanatçısı Felekşan Onar’ın yazar ve küratör Arie Amaya-Akkermans’la çok disiplinli bir işbirliği içinde hazırladığı bireysel sergisi “Ütopyadan Sonra: Kuşlar”ı izleyicilerle buluşturuyor. Müzedeki ilk çağdaş sanat girişimi olan proje; heykel, tiyatro, film, arkeoloji ve saha araştırması alanlarına uzanmakta. Sergi üç ana bileşen etrafında kurgulanıyor: müzenin koleksiyonundan seçilen, Bronz Çağı’ndan Osmanlı dünyasına uzanan, eserlerle diyalog içinde yeni bir cam heykeller serisi, çağdaş bir tiyatro oyunu ve bir sergi monografisi.

Yer: Sadberk Hanım Müzesi, Sarıyer

Tarih: 10 Eylül 2022 – 28 Şubat 2023

İstanbul Sinema Müzesi – Karma Sergi, “Stanley Kubrick Sergisi”

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick’in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan Stanley Kubrick Sergisi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ilk etkinlik olarak kapılarını açtı. Kubrick’in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayan sergi, çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

Yer: İstanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu

Tarih: 1 Ekim-1 Mart 2023

.artSümer – Cansu Çakar, “Hat ve Hata”

Yeryüzünün mevcut hudutlarını unutup, ona kendince yeni sınırlar çizmeye çalışan “Hat ve Hata” sergisi hem Arapça hem de Türkçe dillerinde yer alan ve aynı kökten gelen “hat ve hata, yazı/çizgi ve yazık/günah” sözcükleri arasındaki temel anlam ilişkilerinden esinlenerek, bu bağlantılara filizlenip büyüyebileceği bir alan yaratıyor. Sanatçı sergisini kişisel hikâye anlatımını titizlikle işlediği bir “hat” üzerinden izleyicilere sunuyor. Bir hattın izini sürme eylemi, Çakar’ın kişisel sergisi bağlamında iki farklı yoruma kapı aralıyor: Bunlardan ilki, belirli bir yön üzerinde sistematik olarak ilerlemek fikrini akla getirirken; ikincisi spesifik bir alana işaret eden bir sanat dalını akla getirebiliyor.

Yer: .artSümer, Beyoğlu

Tarih: 21 Ocak – 4 Mart 2023

Martch Art Project – Sinem Dişli, “Derin Zaman: Maddenin Sûretleri”

Sinem Dişli’nin heykel, fotoğraf, yerleştirme ve video gibi çeşitli sanat pratiklerini bir araya getirdiği son dönem üretimlerinden oluşan bu sergi doğayı kendimizden ayırarak nasıl tanımladığımıza ve tarihi nasıl kurguladığımıza bakıyor. Dişli, paleontoloji, jeoloji, mineraloji ve biyoloji gibi alanlarda kullanılan bir takım bilimsel metodolojilerden yola çıkarak insanın geçmişi ve doğayla olan ilişkisine dair spekülatif bir anlatı kuruyor.

Yer: Martch Art Project, Piyalepaşa

Tarih: 20 Ocak – 4 Mart 2023

OneArc Gallery – Mehmet Ali Yıldız, “Yalancı Bahar”

Mehmet Ali Yıldız’ın Yalancı Bahar başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Yalancı Bahar sergisi izleyici için yeni bir doğa dünyasının kapılarını aralıyor, hislerimizi harekete geçirip yolculuğa seyirci bırakıyor.

Yer: OneArc Galeri, Karaköy

Tarih: 14 Ocak – 4 Mart 2023

Haliç Sanat – Vahap Avşar, “Özgürlük Operasyonu” – Fatih Alkan, “Devinen Dirim” – Ferhat Satıcı ve Hülya Özdemir, “Solgun Yolların Gölgesinde”

Fener Evleri, Haliç Sanat adıyla yenilenerek tekrar açıldı. 3 tane Fener Evi de 3 ayrı sanat galerisi olarak sanatseverler ile buluşuyor! Binalar arası yürüyerek 6-7 dk mesafe bulunmakta. Fener Evleri 1, Vahap Avşar’ın Özgürlük Operasyonu, Fener Evleri 2, Fatih Alkan’ın ”Devinen Dirim”, Fener Evleri 3, Ferhat Satıcı ve Hülya Özdemir’in ”Solgun Yolların Gölgesinde” başlıklı sergilerine ev sahipliği yapmakta. Sergiler 9 Mart’a kadar görülebilir.

Yer: Haliç Sanat

Tarih: 9 Mart’a kadar

Kairos Gallery – Ecem Yüksel, “Sıcak Bir Karşılama”

Ecem Yüksel’in ilk solo sergisi, serginin başlığından hareket ederek izleyiciye sıcak bir davette bulunuyor. Yüksel’in üretimlerinde odaklandığı oyun ve izleyicilere olan yaklaşımı taraf olmak ve taraf tutmak eylemleri arasında ince bir sınır çiziyor. Sanatçı sergisinde, yoğunlaştığı plastik arayışların devamı niteliğindeki üretimlerini heykel ve resim gibi geniş bir medyum aralığında ve zengin renk yelpazesinde bir araya getiriyor.

Yer: Kairos Gallery, Beyoğlu

Tarih: 24 Ocak -11 Mart 2023

Fişekhane Cocoon – Karma Sergi, “Seçici İletken”

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Abel Korinsky, Ali M. Demirel, Ahmet Rüstem Ekici, Ahmet Said Kaplan, Ceren Su Çelik, Candaş Şişman, Dilara Başköylü, Dist Collective, ha:ar, Hakan Sorar, Orhan Kavrakoğlu, Ozan Türkkan ve Selçuk Artut’un 2022 yılı içinde üretilmiş eserlerine yer veren Seçici İletken sergisinin küratörlüğünü Sinan Eren Erk, yaratıcı direktörlüğünü ise Arda Yalkın üstleniyor. 12 Ocak’ta açılan sergi, 12 Mart 2023 tarihine kadar Fişekhane’deki Cocoon, Hamam ve fuaye alanlarında sanatseverler tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yer: Cocoon, Zeytinburnu

Tarih: 12 Ocak- 12 Mart 2023

LOFT ART – Karma Sergi, “Bir Başka Hikaye”

LOFT ART, “Bir Başka Hikaye” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu sergi, hayatta herkesin kendine özgü hikayeler barındırdığını ve bu hikayelerin saygıyı ve hoşgörüyü hak ettiğini vurguluyor. Herkesin, yalnız kendisinin anlatabileceği farklı duygular ve hisler ile yaşadığı bir hikayesi olduğundan yola çıkıyor. 18 Ocak – 18 Mart 2023 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak olan “Bir Başka Hikaye” sergisi; resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon eserlerden oluşan ve farklı medyumlarda eser üreten 16 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Yer: LOFT ART, Beşiktaş

Tarih: 18 Ocak – 18 Mart 2023

Kibele Sanat Galerisi – Saim Bugay, “Heykelin Sözü”

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Yeni bir dil yaratma arzusu taşıyan, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle bilinen heykeltıraş Bugay’ın eserleri Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

Yer: İş Sanat Kibele Sanat Galerisi

Tarih: 13 Ocak – 19 Mart 2023

SANATORİUM – Clemens Wolf, “REMIX-Material Archeology”

Clemens Wolf, işlerinde yakalamaya çalıştığı tekrar edilemez anları farklı malzemeler vasıtasıyla yerleştirmelere dönüştürüyor. Çit gibi endüstriyel malzemeler kullanarak kalın yağlı boya tabakalarını tuvale aktardığı bir yöntem geliştiren Wolf, “REMIX-Material Archeology” sergisinde bu yaklaşımı mekâna özgü bir şekilde SANATORIUM’a taşıyor. Kentsel bir bariyerin ve sınır çizmenin fiziksel sembolü olan çit, sanatçının çalışmalarında sürekli tekrarlanan bir motif olarak yer alıyor.

Yer: SANATORIUM, Beyoğlu

Tarih: 3 Şubat – 25 Mart 2023

İBB Taksim Sanat – Karma Sergi, “1002. Gece”

Bu sergi, her bir sanatçının kendi öznel adasından, kendi dilinden, kendi dili ile kurduğu öznel ve incelikli ilişkisinden itibaren oluşmaya başlayan ve 1001 Gece Masalları’ndan itibaren ‘1002. Gece’ ile yazılmaya devam edecek bir masala davet.

Yer: İBB Taksim Sanat

Tarih: 7 Şubat- 26 Mart 2023