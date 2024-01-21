Sözcüklerin Gizemli Geçmişi – 3

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Nevin Tali Ölçer
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 Bugün, yine soğuk bir kış gününde, öğle üzeri yürüyüş yaptık arkadaşımla… Bu sefer, dağda, buz tutmuş bir göl kenarındaydık. Gençler gölün üstünde paten yapıyorlardı, biz o kadar cesaretli olmadığımız için gölün çevresinde yürümeyi yeğledik. Sımsıkı giyinmiştik yine, zira güneşe rağmen hava -10 dereceydi. Konudan konuya atlayarak, gölün etrafında bir tur tamamladıktan sonra, ikinci turumuzda  sohbetimizi çok sevdiğimiz etimolojiyle taçlandırmak kaçınılmazdı elbette… 

BEN: Yarın akşam, bizim dernekte etimoloji üzerine kısa bir konuşma yapacağım.Etimolojiteriminin, Yunanca etymon(gerçek anlam) sözcüğünden türemiş olduğunu söyleyeceğim. Ve tabii o ‘gerçek anlamı’ bulmanın pek de kolay olmadığından, hatta bazen imkânsız olduğundan, sözcüklerin hangi dile ait oldukları, ne zaman ortaya çıktıkları, ilk olarak hangi kaynakta kayıt altına alındıkları tespitinin zorluğundan, farklı köken yorumlarıyla karşılaşıldığından falan bahsederim… Tabii ki ayrıca, seninle yaptığımız sohbetlerde olduğu gibi dilimizdeki bazı kelimelerin kökenini açıklarım. Aklına gelen birkaç sözcük var mı?

ARKADAŞIM:  Aklımda bir sürü sözcük var! Sen sor ben söyleyeyim dostum; hem de zevkle… Örneğin ‘berber’. Latince barba(sakal) kelimesinden geldiğini, İtalyanca barbieresözcüğünden dönüştüğünü anlatırsın. ‘Entrika’ kelimesini severim, o da Latince intricare(karmakarışık etmek) fiiliyle bağlantılı. İtalyanca intrigo(engel) sözüne dayanıyor. 19.yydan itibaren Osmanlılarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış. 

BEN: Güzel örnekler. Sağ ol. ‘İskele ve skala’ sözcüklerinden de bahsetmeyi düşünüyorum. Biliyorsun onlar da Latince scalae(merdiven, basamaklar) kelimesinden kaynaklanıyor. İtalyanca karşılığı ‘scala; scala’ ölçek anlamına da geliyor, dolayısıyla biz aynı kelimeyi Türkçede iskeleve skalaolarak iki farklı anlamda kullanıyoruz. Ne kadar ilginç! Türkçe’de kullandığımız ‘Iskarta’ kelimesi de hoş: İtalyanca scarto(iskambilde kâğıdı atarak değersizleştirme; uzaklaştırma) sözünden dönüşmüş. Haah bir de ‘iskarpin’den bahsedeyim: İtalyanca ‘scarpino’ (ökçeli ayakkabı) kelimesi Türkçe’ye iskarpin olarak gelmiş. Ökçeden dolayı topuk tarafı yüksekçe ve öne doğru eğik olduğundan İtalyanca’da ‘scarpa’ (eğik, eğimli) sözüne uygun olarak adlandırılmış.

ARKADAŞIM: Bak ‘manifatura’ da dinleyicilerin ilgisini çekebilir. Latince manusel demek ya, ‘manu’ ‘el ile’, facturaise yapılmış’ anlamında. Dolayısıyla Fransızcadaki manufacture(el ile yapılmış) kelimesi dilimizde ‘manifatura’ olmuş. Geç Latincede manufactura deniyormuş. ‘Gardrop ve gardiyan’ sözcüklerini de anlat. Gardrobun FransızcasıGarde-robe. Garder(korumak), robe(giysi, kadın giysisi) demek oluyor. Bak ‘sözcük sözcüğü’ açıyor: ’Robe’ deyince, Fransızca’da olduğu gibi, Türkçe’de de kullandığımız ’robdöşambr’ da ‘robe’ ve ‘chambre’ (oda, yatak odası) kelimelerinden oluşuyor, yani ‘yatak odası giysisi’ gibi bir anlama geliyor diye anlatabilirsin. Yine Fransızca olan gardien(gardiyan) kelimesi de aynı kökten geliyor. 

BEN: Harikasın dostum. Ne güzel örnekler veriyorsun. Dilimizde çokça kullanılan bir kelime aklıma geldi şu anda; ‘şezlong’. Fransızcası ’chaise longue(şezlong okunur); Fransızcada da aynı anlamda kullanılıyor. Fransızca chaise(sandalye, koltuk) kelimesi ile Latince kökenli longue(uzun) kelimelerinden oluşuyor.

Dostum, bence bu kadar etimoloji bilgisi yeter, ne dersin?. Dinleyicilerin kafasını fazla şişirmeyeyim yarın akşam. Hadi gel sana şu kafede bir kahve ısmarlayayım. Hem sıcacık kahvemizi içer hem de paten yapanları izleriz biraz.

Kalın sağlıcakla…

Nevin Tali Ölçer 

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Nevin Tali Ölçer
Eskişehir-Bodrum-Zürih üçgeninde bir yaşam… Zürih’te çevirmen olarak mezun oldum. Yabancı dillerim İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca. Edebiyat çevirmeniyim. Franz Kafka, Stefan Zweig, Viktor Frankl gibi değerli yazarların bazı eserleri de yayınevleri için yaptığım çeviriler arasında. Büyük bir hevesle öyküler yazıyorum. İlk romanım “Bu Bir Kalp Değildir - Bir Cenevre Masalı” Mart 2022’de çıktı. Uslanmaz bir merak ve heyecanla okuyor, yazıyor ve yaşıyorum.

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