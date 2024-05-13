‘Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz’ 30 Mayıs Perşembe Günü İş Sanat Kuleleri Levent’te!

“Sosyal Etki Zirvesi’24” ‘Sosyal Fabrika – Toplumsal Dönüşüm Platformu’ ve ‘Nasıl Bir Ekonomi / ekonomim.com işbirliği ile; Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Kurumlar, Medya ve İş Dünyası Temsilcilerinin de katılımlarıyla sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla “Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla 30 Mayıs 2024 tarihinde İş Sanat, Levent İstanbul’da gerçekleşecek.

“Ve Birliktelik Zamanı” diyerek çıkılan bu yolculukta; hedef STK’ların, Vakıfların, Kurumların, Üniversitelerin paydaşlığı ile topluma; birlikteliğin, çeşitliliğin, farklılıkların bir arada olmasının başta bizlere ve toplumsal dönüşüme etkisinin mesajını vermek, toplumdaki eşitsizlikleri gündeme getirmek ve sorgulatmak, ortak akıl ile çözümler geliştirmek ve Kamu desteğini alarak savunu çalışmaları yapmaktır.

“Sosyal Etki Zirvesi’24”

Toplumda göz ardı edilen konuların ele alındığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal adalet, sınıfsal eşitsizlik, insan-doğa dengesizliği, gibi konularda sürdürülebilir farkındalık ile değişim elçileri yaratarak rol modellikleri ile yeni fikirlerin kapsama alınmasını sağlamak için somut adımların atılmasını sağlayarak, mevcut projelerin izlenebilir, uygulanabilir, çözüm ve sonuç odaklı olmaları için ortak çözüm önerileri ve/veya yeni projeler yaratmaları için ilham vermeyi amaçlamaktadır.

Yola çıktığımız günden bugüne; 84 sayısına ulaşan, alfabetik sıralama ile; “Sosyal Etki Zirvesi’24” Paydaşları:

10.000 Kadın, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı – AKEV – İstanbul Aydın Üniversitesi, Anne Meclisi, Arya Women, Askıda Ne var, Awen for Us, Bekar Anneler Derneği, Bi Koşu Adana, Bilim Sen Ol Platformu, Birlikte Geleceğiz, BlindLook, Blockchain Women İstanbul, Buldan Vakfı, CEO Platformu, Çağdaş Sanatlar Vakfı – ÇAĞSAV, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Dalsın Kızlar, Değişim Liderleri Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Dolmabahçe IW Kulübü, Dolmabahçe Rotary Kulübü, Es Kariyer, Fatih Rotary Kulübü, Faydasıçok Vakfı, Geleceğe Adımlar Derneği, Geleceği Paylaş, Gen Türkiye, Girişimci İş Kadınları Derneği – ANGİKAD, Givin.co, Habitat Derneği, Hayal Gücü Merkezi/Derneği, Hayalime Ortak Ol, Hayata Destek, İstanbul Aydın Üniversitesi & KAGİMER, İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü, İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – SKD, İyi Olmak Mümkün Vakfı, İyiliğe Uçanlar, İyilik İçin Sanat, İzmir İş Kadınları Derneği – İZİKAD, JCI Beşiktaş, JCI Kadıköy, JCI Türkiye, Kadın Adayları Destekleme Derneği – KADER, Kadın Dostu Markalar Platformu, Kadın Girişimcileri Derneği Hatay – KAGİD, Kastamonu Kadın Derneği, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği – GİKAD, Kırmızı Çocuklar Derneği, Kızlar Sahada Platformu, Konuşmamız Gerek Platformu, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği – Kalben, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, Öğretmen Akademisi Vakfı, Pazarlama İletişimcileri Derneği – PİD, PERYÖN, Puduhepa ve Kız Kardeşleri, PWN İstanbul, S.S.Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, Samsun İş Kadınları Derneği, Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği – TÜSAYDER, Seda Yekeler Vakfı – SEYEV, Sektörel Dernekler Federasyonu – SEDEFED, Sosyal Sürdürülebilirlik Platformu, Stratejik Satın Alma Derneği, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği – SEGM, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, Teknolojide Kadın Derneği – WTECH, TurkishWIN, Türk İş Dünyası Konfederasyonu – TÜRKONFED, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği – TÜHİD, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği – KAGİDER, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği – TUED, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Unicef Türkiye, Yanındayız, YEKON, Yeniden Biz, Yeşil Dönüşüm Platformu, Yetkin Gençler ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği.

*Paydaşlar alfabetik sıralamaya göre sıralanmıştır.

“Eşitsizliklerden Eşitlik Arayış” hedefimize hep birlikte ulaşma umudumuzu güçlendireceğimize inancımız tam. Her gün artan paydaşlık sayımızda bu umudun en büyük destekçisidir.

SEZ’24 Program:

09.00-09.30 Kayıt & Networking

09.30-10.15 Açılış Konuşmaları

10.15-10.30 “Birliktelik Zamanı”

10.15-10.45 “Sözü Olan Kadınlar”: Toplumsal Fayda Yaratmada Etkin Kadın Liderliği

10.45-11.15 “Mavi Yaka-Beyaz Yaka Hikayeleri: İki Yakamızı Bir araya Getirdik”

11.15-11.25 “Kıbrıs’ta Bir Eşitsizlik Var”

11.25-11.35 Kahve Molası

11.35-12.05 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”

12.05-12.15 “Sosyal Etkinin Toplumsal Dönüşüme Etkisi”

12.15-12.45 Öğle Arası & Networking

12.55-13.25 “Erkekler Konuşuyor”: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklerin Rolü

13.25-13.55 “Social Wellpreneure”

13.55-14.35 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”

14.35-14.45 Kahve Molası

14.45-14.15 “Sanatta Eşitlik = Herkes için Sanat”

15.15-15.45 “Sermayade Eşitlik”

15.45-16.15 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”

16.15-16.25 Kahve Molası

16.25-16.55 “Genç Etki = Gençlerin Varolma Hikayesi”

16.55-17.25 “Yarının Renkleri = Çocuklar Bizim, Gelecek Hepimizin”

17.25- 17.45 “Sosyal Etki Yaratanlar = Sosyal Girişimciliğin Toplumların Değişimine Etkisi”

17.45 -18. 00 Kapanış

Sosyal Etki Zirvesi’24 Hakkında:

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu ve Nasıl Bir Ekonomi/ ekonomim.com işbirliğinde bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Sosyal Etki Zirvesi 30 Mayıs tarihinde İş Sanat, Levent İstanbul’da “Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla gerçekleşecek.