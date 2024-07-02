bu yangına yürek nasıl dayana

ateş ağlar duman ağlar kül ağlar

bir yel eser Madımak ‘tan bu yana

dala değer yaprak ağlar gül ağlar

yoktur bunun dini ırkı lisanı

tüm beşerin rengarenktir isyanı

nasıl yakar bir insan bir insanı

bu vahşete cümle alem el ağlar

sökülmez ki bu tarihin bağrından

bu günlerim utanacak yarından

Kızılırmak akmam diyor arından

bulut ağlar yağmur olur sel ağlar

kalem ağlar yazabilsem kâğıda

kandil olur yanar yürek yağı da

isyanımı dökebilsem ağıda

sazlar ağlar mızrap ağlar tel ağlar

ÖZLÜ der ki bu insanlık sancısı

İslam’a karışmış yobaz dincisi

bu acı tüm Türkiye’nin acısı

Sivas ağlar tam seksen bir il ağlar

MİTHAT ÖZLÜ