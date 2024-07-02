bu yangına yürek nasıl dayana
ateş ağlar duman ağlar kül ağlar
bir yel eser Madımak ‘tan bu yana
dala değer yaprak ağlar gül ağlar
yoktur bunun dini ırkı lisanı
tüm beşerin rengarenktir isyanı
nasıl yakar bir insan bir insanı
bu vahşete cümle alem el ağlar
sökülmez ki bu tarihin bağrından
bu günlerim utanacak yarından
Kızılırmak akmam diyor arından
bulut ağlar yağmur olur sel ağlar
kalem ağlar yazabilsem kâğıda
kandil olur yanar yürek yağı da
isyanımı dökebilsem ağıda
sazlar ağlar mızrap ağlar tel ağlar
ÖZLÜ der ki bu insanlık sancısı
İslam’a karışmış yobaz dincisi
bu acı tüm Türkiye’nin acısı
Sivas ağlar tam seksen bir il ağlar
MİTHAT ÖZLÜ