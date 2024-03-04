Sınırları Aşan Sergi

İnsanın biyolojik sınırlarını aşma arzusunu ve bunun sonuçlarını anlatan, sanatçı Bora Uluurgun’un metal folyolardan oluşan sergisi Alanya’da açıldı. Sergi, ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Bora Uluurgun, insanın değişimini ve biyolojik sınırlarını aşma arzusunu alüminyum heykellerden yaptığı sergiyle anlattı. Alanya Kültür Merkezi’nde açılan “Folyo Bükme Sanat Sergisi- Transhümanizm ve Levh-i Mahfuz” isimli sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

TRANSHÜMANİZM AKIMINI YORUMLADI

İnsanın biyolojik sınırlarını aşma arzusunu ve bunun sonuçlarını metal folyoları bükerek anlattığını dile getiren sanatçı Uluurgun, en gelişmiş teknolojileri kullanarak insanı değiştirmeye çalışan, genetik mühendisliği, sibernetik, yapay zekâ gibi teknolojik gelişmelerle insanın sahip olduğu sınırlılıkları ortadan kaldırmayı hedefleyen felsefi bir akım olan transhümanizm akımını alüminyumdan yaptığı heykellerle yorumladığını söyledi.

MAKİNELEŞEN İNSAN

Sergisinde tamamı imgesel olan heykelleri kullanarak, insanın makineleşmesini ve gelecekteki halini gözler önüne sermeyi amaçladığını dile getiren Uluurgun, “Kameralar insan gözü karşısında çok zayıftır. Tamamı imgesel olan bu heykeller metalin yansıttığı ışığı bükerek insan gözünün evrimini ve kusurun güzelliğini anlatıyor. Sergiyle kaosu ve hür iradeyi de sorgulattırmayı amaçlıyorum” dedi. Alanya Kültür Merkezi’ndeki sergi, 3 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.