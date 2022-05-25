Okul yazılılarına, LGS, YKS, ALES ya da diğer sınavlara hazırlanıyor olabilirsiniz. Tüm bu sınavlara hazırlanırken sınavlara nasıl çalışılır sorusunu cevaplamak önemli. Tüm eğitim hayatımız boyunca sınavlara giriyoruz. Kimi zaman istediğimiz sonucu alıyoruz. Bazı zamanlarda ise çalıştıklarımızın karşılığı göremiyoruz. Sınavlara hazırlıkta doğru yöntemler ve hızlı ilerlemenizi sağlayacak tavsiyeleri sizler için paylaştık!

Sınavlara Nasıl Çalışılır?

1) Sınavda Sorumlu Olduğunuz Konuların Listesini Çıkarın

Her sınavda sorumlu tutulduğumuz konular var. Bu konuların neler olduğunu büyük ölçüde biliyor olabilirsiniz. Konuları liste olarak görmek almanız gereken aksiyonları kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda bu listeye küçük notlar alabilirsiniz. Örneğin listedeki bir konuyu önceden çalışmış ancak soru çözmemiş olabilirsiniz. Bu konunun yanına “soru çözülecek” şeklinde bir not alabilirsiniz. Bu notlara diğer örnekler “konu çalışılacak, tekrar edilecek, MEB kitabından okunacak” şeklinde olabilir. Yapacağınız her şeyi net olarak görürseniz süreci planlamanız kolaylaşacaktır. Aynı zamanda ihtiyaç duymadığınız çalışmalarla vakit kaybetmeden doğrudan ihtiyaçlarınıza yönelebilirsiniz.

2) Konuları Zamana Dağıtın

Konu listesi ile tüm konuları ve konulardaki durumunuzu somutlaştırdınız. Bu konularda almanız gereken aksiyonları tespit ettiniz. Şimdi bu listedeki konular için çalışma programınızı belirlemelisiniz. Bu takvim sınava kadar olan vaktinizin genişliğinde olacak. Örneğin yazılınıza 2 hafta varsa 2 haftalık bir program olacak. YKS’ye hazırlanıyorsanız ve 4 ay kaldıysa 4 aylık bir program olacak. 4 aylık bir programı tek seferde hazırlamak doğru olmayacaktır. Yine de hafta başına kaç konu çalışarak konuları bitireceğinizi anlamak adına kabaca konuları haftalara dağıtmanızı öneririz.

Programlı çalışmak doğru hızda gittiğinizden emin olmak ve çalışmalarınızı değerlendirmeniz için önemli. Haftalık program yapmanızı öneririz. Kısa vadeli bir program olduğundan daha iyi planlayabilirsiniz. Her haftanın sonunda geçmiş haftayı değerlendirmenizi öneririz. Bu bir sonraki programınız daha iyi hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

3) Tekrarlarınızı Planlayın

Tekrarlar sınavlara hazırlık sürecinin olmazsa olmazı. Bilgiyi kalıcı hale getirmenin yolu tekrarlardan geçiyor. Bir gece önce her şeyi öğrenip sınavdan sonra unuttuğunuz sınav haftalarını deneyimlemişsinizdir. Bunun sebebi zihnimizin aralıklarla öğrenerek daha kalıcı bilgi edinmesi. Tek seferde 5 saat çalışmaktansa aralarla toplam 5 saatlik bir çalışma çok daha verimli olacaktır. Öğrendiklerinizi unutmak istemiyorsanız 1 gün sonra, 1 hafta sonra ve 1 ay sonra küçük tekrarlar yapabilirsiniz. Bu düzende yapılacak bir tekrarla öğrendiğiniz her şeyi hatırlayabilirsiniz. Tekrar yaparken konuyu baştan sona çalışmanız gerekmiyor. Aksine bu size vakit kaybettirecektir. Bunun yerine soru çözümü de verimli bir tekrar yöntemi olacaktır.

4) Yapamadığınız Soruları Öğrenin

Sınavlara çalışırken mutlaka soru çözümü yapmalısınız. İster yazılıya hazırlanın ister YKS, LGS gibi sınavlara hazırlanın soru çözümü sürecin önemli bir parçası. Sınavda da sorularla karşılaşacaksınız. Bu yüzden hem soru pratiği hem öğrenilenlerin pekiştirilmesi için soru çözümü önemli. Bu konuda yapılan en büyük hata ise yapılamayan soruların çözümünü öğrenmemek. Yapabildiğiniz soruları çözmeniz size sadece pratik sağlar. Yapamadığınız sorular ise sınavdan önce hala size öğrenme fırsatı sunar. Böylece sınavda yapabileceğiniz bir yanlışı önceden öğrenmiş olursunuz.

Yapılamayan soruların çözümüne ulaşmak ise her zaman kolay olmayabilir. Okulda öğretmeninizle zaman ayarlayamaz ya da soruyu bilen bir arkadaşınızı bulamayabilirsiniz. Bu noktada profesyonel eğitmenlerden 15 dakikada sorunun çözümünü alabileceğiniz Kunduz uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca çözümde anlamadığınız noktaları eğitmenle konuşarak detaylandırabilirsiniz. Kunduz soru çözümünün dışında kişiselleştirilmiş testler, konu anlatım videoları ile de tam bir sınavlara hazırlık uygulaması.

Soru çözerken sadece yapamadığınız değil şıklarından emin olmadan doğru yaptığınız soruları da incelemelisiniz. Emin olmadığınız şıktaki bilgi başka bir sınavda karşınıza çıkabilir. Kunduz’da anlamadığınız noktayı eğitmene belirterek doğrudan takıldığınız noktayı öğrenebilirsiniz.

5) Kendinizi Değerlendirin

Programınızı yaptınız, çalıştınız, sorular çözdünüz ve tekrar ettiniz. Bundan sonraki aşama kendinizi değerlendirmeniz. Bunun en güzel yolu elbette denemeler. Genel sınavlara hazırlanan öğrenciler programında denemelere mutlaka yer vermeli. Yazılılara hazırlanan öğrenciler ise bulabilecekleri online sınavları ve yazılı örneklerini çözebilir. MEB kazanım testleri de hem yazılılara hazırlanan hem de genel sınavlara hazırlanan öğrenciler için faydalı olacaktır.

Bir diğer yöntem ise çalışırken soru çıkarmak. Bir kâğıdın bir yüzüne konu ile çıkardığınız soruyu bir yüzüne cevabı yazabilirsiniz. Böylece hem kendinizi değerlendirip hem de tekrar yapabilirsiniz.

Sınavlara nasıl çalışılır, yazılılara nasıl çalışılır sorularını sizler için cevapladık. Umarız yazımız sizler için faydalı olmuştur. Tüm öğrencilere bol verimli çalışmalar!