Çocuklara Mitolojiyi Sevdiren Kitap Şimşek Hırsızı Percy Jackson ve Olimposlular Serisi

“Benim adım Percy Jackson.

On iki yaşındayım. Birkaç ay öncesine kadar, New York şehrinin dışındaki, sorunlu çocuklar için özel bir okul olan Yancy Akademisi’nde yatılı öğrenciydim.

Sorunlu bir çocuk muyum?

Eh, öyle diyebilirsiniz.”

Kızım ortaokuldayken, okul ara tatillerinden birinde daha önce gitmediğimiz Atina’ya bir

seyahat gerçekleştirdik. Oraya vardığımızda ilk işimiz elbette Akropolis’i gezmek oldu. Türkçe bilen bir rehberle oldukça keyifli bir tur yaptık. Bu gezide hem bizi hem de rehberimizi şaşırtan şey 12 yaşındaki kızımın mitolojik hikâyeleri detaylarıyla biliyor olmasıydı. Hatta bu rehberimizin çok hoşuna gitmiş bazı bölümleri ona anlattırmıştı. Aslında kızımın mitolojiyi sevdiğini biliyordum ama bu kadar ayrıntıyı aklında tutmasına şaşırmıştım. Nasıl hatırladın tanrı, tanrıça ve mitolojik yaratıkların adını diye sorunca verdiği yanıt şu olmuştu: “Percy Jackson sayesinde tabii ki de anne!”

Bu vesileyle okuduğum ve bayıldığım Şimşek Hırsızı, Amerikalı yazar Rick Riordan’ın 2005

yılında yayınlanan ilk çocuk kitabı. Daha önce yetişkinler için kitap yazmış hatta ödüller de

almış olan yazarın bu kitabı yazma nedeniyse disleksi olan 8 yaşındaki oğlu. O dönem ortaokulda mitoloji dersleri veren bir öğretmen olan Rick Riordan, okulunda sıkıntılar yaşayan oğluna destek olmak için mitolojik karakterlerle işlenmiş macera dolu, sürükleyici bir hikâye anlatmaya başlar.

Bu hikâyenin baş kahramanı okulunda sorunlar yaşayan, başı beladan hiç kurtulmayan ve

disleksi olan Percy Jackson’dır. Son gittiği okulundan da atılmayı başaran Percy, Melez kampı denilen bir yaz okuluna gönderilir. Bu kampta kendisiyle ve çevresindekilerle ilgili çok acayip sırlar öğrenir.Üstelik Percy, Zeus’un çalınan şimşeğini bulup hırsız olmadığını da kanıtlamak zorundadır!

Rick Riordan oğlunun isteği üzerine ona anlattığı bu hikâyeyi kitap haline getirir. Büyük ilgiyle karşılanan ve daha yayımladığı yıl ödüller almaya başlayan ilk kitaptan sonra yazar hikayenin devamını getirir ve sonunda “Percy Jackson & Olimposlular” adında beş kitaplık bir seri ortaya çıkar. Dünya çapında ilgi gören ve çok sayıda dile çevrilen bu fantastik seri çocuklar kadar okuyan yetişkinler tarafından da seviliyor. Serinin popülerliği üzerine bugünlerde dizisi çekim aşamasında, dizi kitaptaki lezzeti yakalar mı bilinmez ama Percy Jackson ekranlara çıkmadan bu kitabı okumanızı öneriyorum.

“Bakın, melez olmayı ben istemedim.

Siz de melez olduğunuzu düşünerek bu satırları okuyorsanız, tavsiyem şu; kitabı hemen

kapatın!…

Melez olmak tehlikeli.”

Arzu Tülümen