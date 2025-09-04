Şikâyetten Çözüme: Fark Yaratan İnsanlar

“Yüksek performanslı insanlar doğuştan farklı değildir. Onlar günlük seçimlerle belirli özellikler geliştirirler. Bu özellikler öğrenilebilir.” –Justin Wright

Yönetici “Gerçekten sorunları tespit etmede iyisiniz,” diyor ekibine, “ama dikkat ettim de hiç çözüm önermiyorsunuz.”

Yüksek Etkiye Giden Küçük Seçimler

Bir toplantıda her açığı gören, her yanlış adımı işaret eden ama çözüm için kılını kıpırdatmayan kişileri etrafımızda çok sık görüyoruz. Bu davranışın değer kattığını sanıyor kişi bir süre. Oysa şunu fark etmeliyiz: şikâyet etmek kolay. Asıl değer çözmekte.

Hayata ve işe bakışı değiştirmek şart. Yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten bir insan olmak önemli. Çünkü aslında, herkes sorun görebilir, gösterebilir; gerçek fark yaratanlar, onları çözmek için adım atanlardır.

Beklemeden, Sahiplenmek

Yüksek performanslı insanlar boşlukları görür ve doldurur. Onlar için mesele yetki almak değil, sonuca sahip çıkmaktır. Wright, meslektaşı Marcus’tan söz eder. Bir müşteri krizinde herkes liderlerden direktif beklerken, Marcus çoktan müşteriye ulaşmış, bilgileri toplamış ve üç çözüm önerisi hazırlamıştı. Toplantı başladığında yanıt süresi yarıya inmişti. Bu, sınırları aşmak değil, bir duruma sahip çıkmaktır. Onların farkı da budur: harekete geçmek için davet beklememek.

Dramadan Uzak Kalmak

Dedikodu, suçlama, ofis politikaları… Tüm bunlar enerji emer. Wright, kariyerinin başında iki departman arasındaki bir çekişmeye aylarını verdiğini, taraf tuttuğunu, tartışmalarla vakit kaybettiğini anlatır. Sonuç? Ne iş ilerledi ne de değer yaratıldı. Yüksek etkiye sahip insanlar bu tuzağı bilir ve dramadan uzak durur. Gürültüye değil, işin özüne kulak verir. Çünkü bilirler, dedikodular işin gidişatını değil, yalnızca zamanın akışını tüketir.

Şikâyetten Çözüme

“Ben yıllarca şikâyet eden taraftaydım,” diyor Wright. “Ama bir şeyleri düzeltmek için izne ihtiyacımız yok.” En kıymetli katkılar çoğu zaman görünmez bir çabayla gelir: aksayan bir süreci iyileştirmek, küçük bir pürüzü çözmek, yükü hafifletmek… Yüksek performanslılar, sorunları göstermekten fazlasını yapar. Sessizce çözüme yönelirler, çünkü gerçek değer orada gizlidir.

Samimi Bir Dürüstlük

“Bakarım, öğrenirim.” Bu kısa cümle, Wright’ın iş hayatındaki en güçlü araçlarından biri olmuş. Bilmediğini kabul etmek, aslında güvenin en yalın biçimidir. En iyi liderler her şeyi bildiğini iddia edenler değil, öğrenmeye açık olanlardır. Ekipleri de onlara bu yüzden güvenir. Çünkü dürüstlük, görünmez bir bağ kurar; bilmediğini söyleyen insana inanılır, güvenilir.

Fikirden Eyleme

Herkesin fikri vardır. Çoğu toplantı parlak fikirlerle dolar, sonra hiçbir şey olmaz. Wright’ın dediği gibi: “İyi niyetlerin çoğu, uygulama aşamasında ölür.” Yüksek performanslılar bu boşluğu kapatır. Onlar plan yapar, sorumluluk dağıtır, zaman çizelgesi çıkarır. Niyetle etki arasındaki mesafeyi, yalnızca eylem kapatır. İşte bu yüzden, fikir sahipleri değil, uygulayıcılar fark yaratır.

Dinlemenin Gücü

Gerçek dinleme nadir bulunur. Çoğu kişi karşılık hazırlarken dinler. Wright itiraf eder: “Ben de genelde çözüme atlamaya hevesliydim.” Ama yüksek performanslılar farklıdır. Söylenenin ardındaki ihtiyacı duyarlar. Dinlemenin bu derin biçimi güven doğurur, kimsenin fark etmediği içgörüleri ortaya çıkarır. Ve belki de en önemlisi, başkalarının gerçekten duyulduğunu hissetmesini sağlar.

Veri ile Sezgi Arasında

Rakamlar önemlidir, ama tek başına yeterli değildir. Sezgiler de öyle. Wright, kötü kararların çoğunun ya veriye körü körüne bağlılıktan ya da tek başına içgüdüye yaslanmaktan çıktığını söyler. Yüksek performanslılar ikisini dengeler. Hem veriyi incelerler hem de içlerinde beliren “bir şey doğru değil” hissini göz ardı etmezler. Bu denge, fırsatları önceden görmelerini sağlar.

Gizli Örüntüler

Çoğu insan tesadüf görür, yüksek performanslılar ise bağ kurar. Wright’ın arkadaşı Jennifer, müşteri destek talepleri ile ürün özellikleri arasında görünmez bağlar keşfeder. Sonuç: destek hacmi %30 azalır, müşteri memnuniyeti yükselir. Bu sihir değil; dikkatle bakmak, başkalarının göremediği noktaları birleştirmektir.

Zorlukları Duygusal Zekâyla Yönetmek

Baskı anı karakteri açığa çıkarır. Wright anlatır: “Ben de bir zamanlar anlık tepkilerle hareket ederdim.” Ama yüksek etkiye sahip insanlar durmayı, düşünmeyi, sonra adım atmayı öğrenir. Onlar da stres yaşar, ama tepkilerini şekillendirirler. Böylece krizleri büyütmek yerine, çözüme giden yolu açarlar.

Başladığını Bitirmek

Başlamak kolaydır, bitirmek zordur. Yüksek performanslılar verdikleri sözü yerine getirir. Zorlandıklarında kaybolmaz, projeleri yarım bırakmazlar. Takımları onlara güvenir, çünkü onların sözü bağlayıcıdır. Bu özellik tek başına, niyetle gerçek etki arasındaki farkı ortaya koyar.

Başkalarının Yolunu Açmak

Gerçek değer yalnızca kişisel üretimde değil, başkalarının işini kolaylaştırmada gizlidir. Wright’ın dediği gibi, yüksek performanslılar paylaşır, süreçleri basitleştirir, engelleri kaldırır. Bireysel başarı bir anlam taşımaz; ekip başarısızsa. Bu yüzden onların sorusu şudur: “Ben nasıl kazanırım?” değil, “Biz nasıl kazanırız?”

Sessizce Yüceltmek

Başkalarını yükseltirken paye aramazlar. Onlar için yardım koşulsuzdur. Takımın zaferini kendi zaferleri gibi kutlar, hatayı üstlenirler. Bu zayıflık değil, sürdürülebilir başarının sırrıdır. Çünkü uzun vadede, başkalarını yücelten aslında kendini de yüceltir.

Seçimlerin Gücü

Güzel olan şu: Bu özelliklerin hepsi öğrenilebilir. Özel bir yetenek gerekmez. Yalnızca farklı seçimleri, tekrar tekrar yapmak gerekir.

Çoğu insan böyle listeleri okur, başını sallar ve aynı kalır.

Fark yaratanlar ise birini seçer, ertesi gün uygulamaya başlar.

Peki, sen hangisinden başlayacaksın?

Kaynak:

Justin Wright, “12 Rare Traits That Separate High-Performers From Everyone Else”, Brilliance Brief,