Şiir Günü Kutlu Olsun

Yazan
Yasemin Sungur
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“Tüm şairlere en derin sevgim ve saygımla”

Bugün Şiir Günü

ve ben içimdeki karmaşayla baş başayım.
Kuşlar geçiyor aklımdan,
kanatlarında özgürlük, gagalarında umut taşıyorlar.
Martılar çığlık çığlığa,
özgürlüğü elinden alınanlara
ses olmuş,

Duvarlar engellemez,
eğer içinde
bütün evreni taşırsan.

Biraz endişe, çok öfke var bugün,
ve biliyorum:
duygular geçicidir,
bir öğretmen gibi gelir,
bakar gözlerimizin içine
ve sorar:
“Hazır mısınız değişime?”

Gözyaşlarım henüz düşmedi,
ama oradalar.
Sabırla bekliyorlar
bir çiçeğin tomurcuklanması gibi,
içimde bir şeyler filizleniyor.

İstanbul,
sen kimsin?
Ben miyim bu kadar suskun,
ya da sen mi benim kadar umutlu?

Bugün ekinoks.
Işıkla gölge
aynı kefeye koyulmuş.
Hayat bize diyor ki:
“Ne eksik ne fazla…
Sen olduğun gibi ol.”

Nevruz bugün,
toprakla gökyüzü sarılıyor.
Ve biz…
kalbimizin içinde
kendi baharımızı büyütüyoruz.

Kadınlar geliyor aklıma,
toprak gibi sabırlı,
deniz gibi coşkulu…
Çocuklar,
gözlerinde yarının cevabı var.
Gençler,
bir köprüyü taş taş kuracak
ellerinde düş,
ayaklarında inanç.

Ve mavi bir çift göz:
Mustafa Kemal.
O sadece bir lider değil,
hayatıyla, vizyonuyla atamız,
kalbimize sevgiyle ektiği
Cumhuriyetin tohumu.

Bugün şiir günü.
Ve ben yazıyorum:
Senin için,
benim için,
bizim için.
Kelimeleri sevinçle yoğuruyorum,
kalbe yumuşacık dokunmak için.
Sessizce,
derinden,
aşkla…

Yasemin Sungur
21 Mart 2025

#güneşiirlebaşla

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Yasemin Sungur
Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...
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