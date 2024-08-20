Sharon Stone’a “Haliç’in Mavisi”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışında ilk kez farklı bir ülkede düzenlenen Golden Globe International Icon Award töreni, ünlü isimlerin katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Törenin en dikkat çeken anlarından biri, aynı zamanda ressamlığıyla ve aktivistliğiyle bilinen dünyaca ünlü aktris Sharon Stone’a hediye edilen sanat eseriydi.

Törende, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok yerde sanat galerisi bulunan, Maji Art Gallery kurucusu ve İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı Gaye Donay, usta sanatçı Devrim Erbil’in “Haliç’in Mavisi” isimli eşsiz Giclee eserini Uluslararası İkon Ödülü’nü kazanan aktris Sharon Stone’a hediye etti.

Sanatın birleştirici gücü

Sharon Stone ve Gaye DonayHobi olarak başlayan ressamlık serüvenini, üç yıl sonra günde 17 saatini resim yapmaya ayırarak resim tutkusunu profesyonel işe dönüştüren dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone’a çifte ödül verildi. Gaye Donay, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

‘‘Sanat, evrensel bir dil olarak kültürler arasında köprüler kurar. Bu akşam, Devrim Erbil’in olağanüstü eserini dünyaca ünlü bir sanatçı olan Sharon Stone’a sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Eser, Türk sanatının derinliklerini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Sanatın birleştirici gücüne olan inancımızla, kültürel değerlerimizi uluslararası düzeyde daha fazla tanıtmayı amaçlıyoruz.’’

Törende Gaye Donay ve Sharon Stone, sahnede zafer işareti yaparak sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü simgeleyen iki güçlü kadın olarak dikkat çekti.