30 Haziran’da Netflix’e gelir gelmez izledim tabii ki. Benim için yeni bir içerik olmadı. Yıllardır hayranlıkla sosyal medyadan takip ettiğim Ocean Ramsey ve müthiş yaratıklar olan köpek balıkları ile olan çekimlerin hikayeleştirilmiş haliydi. Köpek balıkları ile ilgili bildiklerimi, uzaklaştırma tekniğini hep onun ve eşi Juan’ın videolarından öğrendim. Ancak yine de bir insanın, anlam bulduğu alanda nasıl tutku ile çalıştığını ve olmazı başardığının harika belgeseli.

Kimdir Ocean Ramsey

Tanımayanlar için; Ocean Ramsey, 1987 yılında Oahu, Hawaii’de doğmuş bir çevreci, serbest dalgıç, tüplü dalış eğitmeni. Ve çok güzel bir model. Podyum modeli değil tabii…

Ocean Ramsey, köpek balıkları ve diğer denizcanlılarıyla yüzerek, insanlardaki “köpek balıkları bizi yiyecek” algısını değiştirmeyi hedeflemekte. Onların birer yırtıcı ve bu dünyada bizlerden çok daha uzun süredir var olduklarının da bilinci ile uzun yıllardır gözlem ve deneyimleri ile köpek balıklarının davranışlarını analiz etmiş. Ve bir nevi onlarla iletişim kurmaya başlamış. Sosyal medyadan takip ettiğinizde, artık ismen tanıdığınız köpek balıkları oluyor. Filmdeki Queen Nikki , Edge ve Roxy I nerede görsem tanırım hissi var mesela bende. Görmek ister miyim açık suda bilmiyorum

One Ocean Diving adlı bir şirketi de olan Ocean, köpek balığı dalış turları ve çeşitli köpek balığı türleriyle yüzme seansları düzenlemekte.

Ama bunların ötesinde, benim için en ilgi çekici olan kısmı, yıllarca uğraşarak Hawaii’de köpek balığı balıkçılığını yasaklayan yasanın çıkarılmasına önayak olması.

Her yıl 10 milyon kopek balığı öldürülüyor

Benim jenerasyonun büyüdüğü ve bu yıl 50.yılı olan JAWS filminin aksine, köpek balıklarının okyanus için neden gerektiğini ve dünyada her yıl 100 milyon köpek balığının öldürüldüğünü anlatıyor. Filmde de görüyorsunuz köpek balıkları yüzenlerin arasında sakince geziniyor, her zaman saldırmıyor. Ama tabiis aldırıla rölümcül. O yüzden korktuğu her şeyi yok eden insane canlısı da köpek balıklarına karşı acımasız. Ancak onların besin zincirindeki ve okyanusların temiz ve sağlıklı kalmasındaki rolleri de büyük.

Kendisine benim gibi hayran olanlar gibi, linçleyen de çok. “Umarımseni de yerler’” diye mesaj yazanlar bile var. Gerçekten kim daha acımasız bilmiyorum! Yandan yan yana yüzdüğü köpek balıkarına dokununca, bunu eleştirenler, köpek balıklarını taciz ettiğinim söyleyenler başlayınca mutlu olduğunu anlatıyor. “Artık birileri onların nasıl hissettiğini konuşuyordu” diyor. Nasıl bir perspektif! Hayranlık verici. Hangi tarafta olursanız olun, Ocean Ramsey bir insanın anlamlı bulduğu bir konuda nasıl tutku ile çalıştığının canlı örneği.

Belgeseli seyredin. Hiç ilginizi çekmese de dünyadaki en büyük ,büyük beyaz köpek balığı ile karşılaştığı an birlikte var olmak mümkün hissiyatı ve o anın güzelliğini görmek için seyredin.

Bu dünyada Hep Birlikte var olmak mümkün.