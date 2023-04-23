SEV’den Deprem Bölgesinde Eğitim Ve Gelişimi Desteklemek Amacıyla “Hediye Kitap” Kampanyası

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), afet bölgesindeki çocukları kitaplarla buluşturmak amacıyla “SEV Hediye Kitap Kampanyası” nı hayata geçirdi.

AÇEV ve TEGV ile iş birliği yapılan kampanyada

10 kitaptan oluşan 250 TL değerinde setleri satın alan herkes, bu iyilik hareketine ortak oluyor.

Akademik düzeyi ve sosyal bilinci ile değer katan, çok yönlü, mutlu ve evrensel bireyler yetiştirme misyonuyla faaliyet gösteren SEV, gelişim ve değişimi daima destekleyen stratejisini, deprem bölgesinde de ortaya koyuyor.

SEV; deprem bölgesindeki koşulların iyileştirilmesini sağlamak, eğitim ve gelişimi desteklemek amacıyla “SEV Hediye Kitap Kampanyası”nı hayata geçirdi. Bugüne kadar afetten etkilenen illere yüzlerce kitap gönderen SEV, kampanya kapsamında uzmanlık alanları farklı yaş gruplarındaki çocuklar olan sivil toplum kuruluşları AÇEV ve TEGV ile iş birliği yaparak, bölgeye 10 binden fazla çocuk kitabı göndermeyi hedefliyor. Deprem bölgesindeki çocukları çok daha fazla kitapla buluşturmayı hedefleyen kampanya ile dileyen herkes, SEV bağış sitesi üzerinden 10 kitaptan oluşan 250 TL değerindeki kitap setlerini satın alarak bağış yapabiliyor.

SEV Bağış Sitesi: https://donation.sev.org.tr/?lng=tr

Sağlık ve Eğitim Vakfı hakkında:

Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Gelişen Türkiye’ye hizmet ilkesini temel alan vakıf, gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Sağlık ve Eğitim Vakfı, hizmet verdiği alanlarda tüm kurumlarıyla, geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe taşımayı hedeflemektedir. SEV; Türk eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan Amerikan Liseleri ile yardımsever, yaşadığı topluma ve dünyaya saygılı, kendine güvenen, ne istediğini bilen öğrenciler yetiştirirken üstün nitelikli eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmakta, yayıncılıkta ise çocuk edebiyatına yön verecek kitaplar üreterek kaliteli ve güvenilir referans yayınlara imza atmaktadır. SEV; faaliyet alanında bulunan tüm hizmetleri sürekli geliştirmek ve çağdaş dünyanın araçlarını kullanırken özünü ve değerlerini korumak vizyonuyla hareket etmektedir. Çoğunluğu Amerikan Okulları mezunlarından oluşan Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından idare edilen SEV’de, Mütevelliler ve Yönetim Kurulu üyeleri gönüllü olarak hizmet vermektedir. Vakıf’ta, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve içerisinde mezunların da bulunduğu profesyonel kadro da SEV kurumlarının devamlılığı, gelişimi ve yönetiminden sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

Tutku Saraç Türe / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 0553 093 88 62

tutku.sarac@essance-istanbul.com

Sena Özçelik / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 0531 270 69 89/ sena.ozcelik@essance-istanbul.com