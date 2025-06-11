Sesli Öykü Kitabı: Zamansızlığa Açılan Kapı

Arkadaşlık, iş birliği ve soluksuz macera dolu sesli öykü.

2021 yılında yayıncılık hayatına başlayan 25m2 Kitap, sesli kitap yayınlarına hız kesmeden devam ediyor. Sevgili Hüma Oktay’ın akıcı cümleleriyle yazdığı öyküsünü, sevgili Gürkan Deniz Akhanlı seslendirdi.

Kayra, babasının imza günü için kitapçıya gidiyor. Çocuk kitapları bölümünde onu Minevra adlı bir kız karşılıyor. İçerisi epey kalabalık. Hatta kitapçıda olmasına şaşırdıkları Ares bile orada. Okuldaki kabalıklarıyla bilinen Ares…

Kayra, kitapları incelerken bir tanesinin arasında kırmızı bir zarf görüyor.

İçinde bir mesaj var:

“Zaman taşını bul, Zamanı hızlandır.”

Okuduğu kâğıdı zarfa geri koyacakken o da ne! Bir tane daha ortaya çıkıyor: “Bulmak istediğine emin misin?”

Bu kitaplar Kayra’ya bir davet gönderiyor. Ve Minevra’ya. Ve Ares’e… Böylece üçü için yepyeni bir macera başlıyor.

Yönergeler çoğalıyor. Kimi zaman bir bulmaca kimi zaman bir satranç oyununa dönüşüyor. Tam buralarda birbirine ihtiyaçları var.

Bu yolculukta hepsinin bir rolü olabilir ama aynı zamanda takım arkadaşı olmanın önemi büyük.

Kayra, Minevra ve Ares, Zamansızlığa Açılan Kapı’dan birlikte geçebilmeyi başarabilecekler mi? Yaşadıkları nefes kesen serüvene ve arkadaşlıklarını pekiştirmelerine tanık olacaksınız.

Yaş uygunluğu: 9-12 yaş

Tür: Fantastik, macera

Temalar: Arkadaşlık, paylaşım, cesaret, iş birliği

Alt Temalar: Zorbalık, farklılıklar, yaratıcılık

Hüma Oktay Kimdir?

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Eskişehir’den İstanbul’a döndükten sonraki on yıl boyunca özel bir şirkette geçirdiği yıllarını labirentte yirmi altı bin saat olarak tanımlayacaktı. E-Ticaret uygulamaları üzerinden çalışma hayatına yarı zamanlı devam ederken Bilgi Üniversite’sinde Pınar Kür’den yazı dersleri aldı. Böylece daha on bir yaşında yazmaya başladığı öykü, şiir ve denemelerine yenilerini ekledi. Çeşitli internet sitelerine, dergilere anı ve denemeler yazdı.

Yayınevlerinin okullarla yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak çocuklarıyla birlikte birçok kitabın yayın hazırlığında danışmanlık yaptı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kadıköy Belediyesi Görme Engelliler Merkezi’nde çocuklar için kitaplar seslendirdi.

Çocuk Nefes Koçluğu eğitmenliği sırasında çocuklarla yaptığı çalışmalar onu yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına götürdü. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü okurken Klinik Psikolog Prof. Beril Zeynep Hacıosman’dan aldığı eğitimle Oyun Terapisti olarak çocuklarla çalışmalar yaptı.

Çocuklarına uykudan önce anlattığı hikayeleri kitaplaştırma hayalini gerçekleştirmek için 25m2 Akademi’de Çocuk Kitabı Yazma Atölyesine katıldı. Ayrıca Birlikte Yazıyoruz ve Yayımlıyoruz/ Çocuk Öyküsü Derleme Kitabı Atölyesine dahil oldu ve Yaratıcı Kalemler Renkli Hayaller kolektif öykü kitabında Siyah ve Beyaz adlı öyküsü yayımlandı. Aynı zamanda Storytel’de seslendirildi.

1973 doğumlu, evli, iki çocuk annesi Hüma, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide ânı yaşarken cebinde biriktirdiği kelimeleri kaleme almaya devam ediyor.