Sensizlik

Yazan
Dilek Güney
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Sana sensizliği anlatmak,
Bu gece benim payıma düşen…
Yaralanmış bedenimin, sensiz iyileşmesini nasıl kabul ettiysem…
Sol yanımdaki acının da hiç geçmemesini öyle kabul ettim…
Sensizlik…
Sessizlik…
Sessiz ama acı çığlıkların nerden geldiğini
sonradan fark ettim,
Yanaklarımın neden sürekli ıslak olduğunu da
Ve neden uyuyamadığımı…
Sensizlikten geliyormuş hepsi
Senin gittiğin, benim gelmek için daha kaç günüm olduğunu bilmediğim mesafeden…
Sensizlik…
Doğan güneşin, kuru sabah ayazı kadar soğuk hissettirmesi, ağustosun orta yerinde…

Dilek Güney

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Dilek Güney

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