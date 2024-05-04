Sana sensizliği anlatmak,

Bu gece benim payıma düşen…

Yaralanmış bedenimin, sensiz iyileşmesini nasıl kabul ettiysem…

Sol yanımdaki acının da hiç geçmemesini öyle kabul ettim…

Sensizlik…

Sessizlik…

Sessiz ama acı çığlıkların nerden geldiğini

sonradan fark ettim,

Yanaklarımın neden sürekli ıslak olduğunu da

Ve neden uyuyamadığımı…

Sensizlikten geliyormuş hepsi

Senin gittiğin, benim gelmek için daha kaç günüm olduğunu bilmediğim mesafeden…

Sensizlik…

Doğan güneşin, kuru sabah ayazı kadar soğuk hissettirmesi, ağustosun orta yerinde…

Dilek Güney